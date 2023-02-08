ЕНС и ЕНП в 2023 году: уведомления, платежки, реквизиты и сроки

Месяц назад заработала новая форма учета платежей по налогам, страховым взносам, сборам в режиме ЕНС.

Единый счет и механизм ЕНП стал обязательными для всех организаций, ИП, граждан.

Для каждого налогоплательщика в рамках ЕНС объединяются в единое сальдо расчетов с бюджетом все подлежащие уплате и уплаченные с использованием ЕНП налоги.

Изменения в учете казначейства и налоговой службы

До 2023 года ФК и ФНС учитывали налоги, страховые взносы, сборы по 1447 КБК в отношении почти 21 000 ОКТМО на 84 счетах.

При этом налоговая служба использовала два потока платежей:

информацию из ГИС ГМП о приеме банками платежей к исполнению;

данные о платежах из выписки по счету УФК.

ФНС проводила квитирование (подтверждение), т. е. сопоставление извещения о начислении платежа с его оплатой по каждому реквизиту платежа (УИН, ИНН, КПП, КБК, коду ОКТМО, номеру счета получателя денег, БИК банка, сумме).

Сейчас ФК учитывает ЕНП на отдельном казначейском счете.

Квитирование ведется по одному реквизиту УПНО (уникальному присваиваемому номеру операции). Порядок формирования УПНО урегулирован в приложении 7 к приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н.

Уникальный присваиваемый номер операции состоит из 32 цифр и имеет следующую структуру и порядок формирования элементов:

1 разряд – значение «1»;

2 – 10 разряды – банковский идентификационный код участника платежной системы Банка России – кредитной организации, подразделения кредитной организации, принявшего к исполнению распоряжение о переводе денежных средств;

11 – 16 разряды – номер подразделения кредитной организации, принявшего к исполнению распоряжение о переводе денежных средств. При отсутствии указывается значение ноль («0»). Номер слева дополняется нулями до 6 символов;

17 – 24 разряды – дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств. Если распоряжение помещено в очередь не исполненных в срок распоряжений – дата исполнения (частичного исполнения) такого распоряжения в формате «ДДММГГГГ» (день, месяц и год приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств);

25 – 32 разряды – уникальный в течение дня номер платежа для кредитной организации, подразделения кредитной организации, принявшего к исполнению распоряжение о переводе денежных средств. Номер слева дополняется нулями до 8 символов.

С 2023 года при режиме ЕНС налоговая служба использует один поток информации из ГИС ГМП.

Преимущества ЕНС для налогоплательщиков

Что касается налогоплательщиков, то раньше они ориентировались на начисление налогов, взносов, сборов и на их уплату.

Теперь переплаты и недоимки сводятся к одному новому реквизиту ЕНС – единому сальдо.

Это дает возможность налогоплательщику принимать продуманное решение о необходимости ЕНП, не выводя без необходимости из оборота так необходимые для текущей работы денежные средства.

Более того, деньги в размере положительного сальдо по закону можно не только быстро вернуть (налоговикам отведен один день, чтобы направить в УФК распоряжение на возврат после поступления заявления от плательщика), но и перевести на счет другого лица.

Режим ЕНС должен обеспечить экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом.

Среди других преимуществ чиновники выделяют единый срок уплаты (28 число) всех налогов, взносов и сборов в составе ЕНП в месяц, один платеж и два реквизита (ИНН и сумма платежа).

Для многих бухгалтеров эти преимущества пока не вполне очевидны. А связано это с необходимостью подачи уведомлений, в которых по-прежнему нужно указывать не только ИНН, КПП и сумму, но и КБК, ОКТМО, отчетный период.

При этом предусмотренный налоговым законодательством порядок исчисления налогов, страховых взносов и сборов не поменялся. Все вопросы начислений, оплаты и задолженности по налогам налогоплательщики решают с ИФНС по месту регистрации.

Для чего нужны уведомления

Перечисленный ЕНП налоговики распределяют по исчисленным суммам налогов (взносов) на основании деклараций и расчетов.

Отчетность подают в срок не позже 25 числа месяца. К примеру, по НДС по итогам квартала (не позже 25 числа) налоговики получат декларацию, из которой узнают сумму исчисленного налога и включат ее в совокупную обязанность.

Обязательство будет уменьшаться после списания с ЕНС в составе ЕНП суммы НДС, которую налогоплательщик будет перечислять не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом.

Но есть ряд налогов, по которым действует авансовая система расчетов.

Например, по НДФЛ общая сумма исчисленного налога за год будет известна лишь по окончании года.

Но платить НДФЛ в составе ЕНП нужно ежемесячно не позже 28 числа.

Как видим, срок платежей опережает срок сдачи декларации за налоговый период.

Авансовая система действует и в отношении уплаты страховых взносов, транспортного и земельного налогов юрлиц (в тех регионах, в которых предусмотрены авансовые платежи), а также налога на имущество организаций и единого налога при УСН.

Чтобы налоговики могли понять, в счет какого из названных налогов они могут зачесть поступившие в составе ЕНП платежи, в документооборот введено уведомление об исчисленных суммах.

Форма, порядок заполнения и формат представления уведомления утверждены приказом ФНС 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Уведомление – документ многострочный. Поэтому по всем авансам можно составить одно уведомление, равно как и оформить одно уведомление на несколько периодов.

Уведомлять налоговиков об исчисленных суммах налогов следует не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей по налогам, взносов, сборов).

Так до 27.02.2023 (25.02.2023 – суббота) нужно подать, в частности, уведомления по принадлежности ЕНП:

к НДФЛ , исчисленному и удержанному с выплат работникам за период с 23.01.2023 по 22.02.2023;

к страховым взносам на ОПС, на ОМС и на страхование от ВНиМ, исчисленным по единому тарифу за январь 2023 года.

По страховым взносам уведомление следует подавать за первый и второй месяц каждого квартала. За март, июнь, сентябрь, декабрь уведомления подавать не надо.

За эти месяцы в апреле, июле, октябре, январе до 25 числа уже будет сдан расчет по страховым взносам.

Уплатить взносы нужно позже – до 28 числа. К этому дню (на момент получения платежа) ИФНС из расчета будет знать о суммах взносов марта, июня, сентября, декабря.

В целях реализации механизма ЕНС определены центры специализации:

в ФНС – МИ ФНС по управлению долгом ИНН 7727406020 КПП 770801001 (МИ ФНС по управлению долгом);

в Федеральном казначействе – УФК по Тульской области, которому открыт отдельный казначейский счет, предназначенный для учета и распределения налоговых поступлений между всеми бюджетами бюджетной системы РФ.

Этот счет применятся вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения.

При указании ИНН деньги налогоплательщика отразят на его ЕНС. Затем поступивший платеж перераспределят по налогам и бюджетам, соответствующим месту регистрации или ведения деятельности.

Суммы обязательств будут погашены исходя из того, что налогоплательщик указал в декларации или уведомлении.

Требования к порядку заполнения уведомления

У плательщика ЕНП есть выбор: представить уведомление одним документом по всем обязанностям, или отдельно по каждому налогу.

Например, в уведомлении по НДФЛ (по трудовым выплатам, источником доходов которых является налоговый агент) за период с 23.01.2023 по 22.02.2023 нужно указать следующие реквизиты:

КПП (тот, который указывается в соответствующей декларации (расчете)). ИП показатель КПП не заполняют.

код ОКТМО (согласно классификатору ОК 033-2013);

КБК 182 1 01 02010 01 1000 110;

отчетный период «21/02» (где 21 – первый квартал, 02 – февраль);

отчетный календарный год «2023».

конкретную сумму.

Если исчислен и удержан НДФЛ с выплат по ТК нерезиденту по ставке 30 %, следует использовать КБК 182 1 01 02010 01 1000 110 для уплаты всей суммы налога независимо от ее размера.

Заполняя уведомление, нужно соблюдать установленные требования (приложение 2 к приказу № ЕД-7-8/1047@). Согласно п. 2.6.1 этого документа, при оформлении раздела c данными необходимо отметить, что поле КПП заполнено организацией в соответствии с порядком заполнения представляемой декларации (расчета) по соответствующему налогу.

Указывая ОКТМО, следует учитывать особенности исчисления и уплаты конкретных налогов (особенно региональных и местных), взносов, сборов, установленные НК.

Актуальные коды бюджетной классификации по налогам, администрируемым ФНС в 2023 году, размещены на сайте налоговой службы.

Напомним, что перечень кодов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержден приказом Минфина от 17.05.2022 № 75н. Положения этого документа начали действовать 08.01.2023.

Значения КБК претерпели существенные изменения. Сопоставительная таблица КБК, применяемых в 2022 году, к кодам, применяемым в 2023 году, размещена на сайте Минфина.

Как известно, в отношении одного налога может быть несколько КБК, поэтому нужно быть внимательными при выборе значения кода.

Например, по НДФЛ код различается в зависимости:

от вида дохода (заработная плата, дивиденды, налог на прибыль организаций, являвшихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, прибыль КИК);

от вида платежа (НДФЛ или денежное взыскание (штраф) по соответствующему платежу);

от суммы дохода (в части не превышающей (или превышающей) 650 000 руб., относящейся (или не относящейся) к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 руб.) и т. д.

В поле «Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала)» платежного поручения по ежемесячным авансовым платежам указывают коды из таблицы в приложении 2 к приказу 107н.

Коды отчетного (налогового периода):

21 – первый квартал;

31 – второй квартал;

33 – полугодие;

34 – год.

Порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03, 04.

В уведомлениях по ежеквартальным авансовым платежам при заполнении кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04.

Если показатель отсутствует, во всех знакоместах соответствующего поля нужно проставить прочерк.

Если в каком-либо показателе заполняются не все знакоместа соответствующего поля, то в незаполненных ячейках в правой части поля следует проставить прочерк.

Уведомления направляют в ИФНС по месту постановки на учет плательщика, крупнейшего налогоплательщика следующими способами:

по телекоммуникационным каналам связи (ТКС);

через личный кабинет налогоплательщика

на бумаге.

Последний способ могут использовать налогоплательщики (налоговые агенты), уплачивающие страховые взносы и НДФЛ, численность работников у которых не превышает 10 человек.

При формировании уведомления в ЛК нужно выбрать из перечня обязательство (вид налога) для включения в уведомление. Затем указать сумму и отчетный период. Все остальные реквизиты заполнятся автоматически. Сформированное уведомление подписывают КЭП.

Налогоплательщики могут ознакомиться с памяткой по порядку предоставления и заполнения уведомления с 01.01.2023 в разделе «Задолженность».

Что делать в случае ошибки в реквизитах уведомления?

Если ошибка обнаружена при подаче уведомления об исчисленных суммах налога, ошибку нужно исправить.

Для этого нужно направить в ИФНС новое уведомление с верными реквизитами. Формула действий зависит от характера ошибки.

Если уведомление подавалось в отношении нескольких начислений, исправлять нужно реквизиты той обязанности, по которой ошиблись.

При ошибке в реквизитах порядок исправления такой: в уведомлении нужно повторно указать данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в строке с суммой необходимо указать «0». Затем в новой строке указать верные данные реквизита.

При поступлении второго уведомления обязательство в ГИС ГМП должно скорректироваться автоматически. Некоторые налогоплательщики в январе жаловались, что при подаче второго уведомления сумма начисления задвоилась.

В этих случаях некоторые ИФНС просили сообщить им в простой форме, какое уведомление считать правильным.

Надеемся, что это недоразумение (у кого оно действительно имело место быть) в ГИС ГМП устранили.

Если ошибка допущена в сумме, то нужно повторить реквизиты ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму указать исправленную. При поступлении уведомления в ИФНС ошибки будут скорректированы автоматически.

Налогоплательщики сетуют на то, что в уведомлениях не предусмотрен реквизит корректировки. Возможно со временем и этот вопрос разрешится. А пока уведомления обрабатываются в хронологическом порядке по дате и времени их получения.

Исправить ошибку в уведомлении можно до момента представления соответствующих деклараций или расчетов.

Уведомлять о том, что исчисленные суммы скорректированы и соответствуют данным декларации, не нужно.

Для ИФНС основными являются сведения об обязательствах из декларации.

Если по истечении срока подачи уведомления увеличить сумму обязательства, то налоговики начислят пени.

Вести от разработчиков программного обеспечения

На сайте налоговой службы на промостранице ЕНС (по ссылке в навигации «Уведомление по исчисленным суммам» (в правом верхнем углу)) даны три ссылки на разработчиков программного обеспечения, которые информируют о том, как они реализовали в учетных (бухгалтерских) системах переход на расчеты на ЕНС.

В частности, фирма «1С» отметила, что вся информация о расчетах по налогам аккумулируется в одной учетной системе (например, в «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).

Здесь поддерживается автоматизированный учет расчетов на ЕНС, включая заполнение уведомлений об исчисленных суммах налога по одной кнопке.

Уведомления в «1С:Бухгалтерия 8» формируются не только с целью отправки в ФНС очередного пакета отчетности, но и в качестве инструмента учета совокупной налоговой обязанности на ЕНС.

Подготавливая уведомления, бухгалтер имеет целостную картину о состоянии расчетов с бюджетом налогоплательщика.

Для облегчения работы бухгалтера, связанной со сложным механизмом распределения ЕНП по разным налогам, в «1С:Бухгалтерия 8» реализованы различные инструменты.

В ближайших версиях разработчики обещают интегрировать учет на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» с ЛК ФНС.