Платежи, администрируемые ФНС в 2023 году: правила указания реквизитов при переводе средств

В начале года проявилась несогласованность действий ФНС и финансового ведомства в части заполнения платежных поручений на перечисление платежей, администрируемых налоговой службой.

Платежки, заполненные по образцам, опубликованным ФНС, отдельные банки отказывались принимать.

Причиной отказа было то, что отдельные поля платежных поручений не соответствовали правилам заполнения, утвержденным приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н.

Приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н, которым эти правила скорректированы, начинает действовать 11.02.2023.

Распоряжения по платежам, входящим в ЕНП

При перечислении платежей, входящих в ЕНП, в платежном поручении следует указывать реквизиты по правилам, установленным приложением 2 к приказу № 107н.

Банком получателем ЕНП (поле 13 платежного поручения) для всех является отделение Тула банка России, УФК по Тульской области, г Тула.

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) (поле 14) – 017003983.

Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) (поле 15) – 40102810445370000059.

Получатель ЕНП (поле 16) -Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС по управлению долгом).

Номер казначейского счета (поле 17) – 03100643000000018500.

Часть остальных полей платежного поручения на перечисление ЕНП заполняют в следующем порядке:

поле 101 статус плательщика – «01». Это значение указывают как организации, так и ИП (физические лица) (в т. ч. налоговые агенты);

поле 102 – обязанность указывать КПП плательщика установлена только для иностранных организаций с несколькими филиалами. В остальных случаях указывают «0» . При желании вместо нуля можно указать КПП плательщика (головной организации). Например, НДФЛ за все ОП в составе ЕНП перечисляет головная организация. Значит, ее КПП и нужно отразить в платежке.

в поле 104 отражают КБК ЕНП 1820106120010000510 . Особенность указания КБК установлена с 11.02.2023 для кредитных организаций (филиалов кредитных организаций). Они могут возвращать переводы из бюджета, которые по каким-то причинам не зачислены получателю. В такой ситуации при составлении распоряжения в реквизите «104» банки указывают соответствующие значение из распоряжения, денежные средства по которому не были зачислены получателю.

в поле 105 «ОКТМО» платежного поручения необходимо указать «0».

В текстовомполе 24назначение платежа можно указать «Единый налоговый платеж». Вполях 106(основание платежа) и 107 (показатель налогового периода), а также108 и 109(номер и дата документа соответственно) указывают ноль («0»).

Вариант платежки вместо уведомления

В течение 2023 года налогоплательщикам разрешено вместо уведомления по-прежнему представлять в банк платежное поручение с реквизитами на перечисление налогов, взносов, сборов.

В этом случае до предоставления деклараций и расчетов ИФНС сформирует обязательства на основании такого платежного поручения. В связи с этим в платежке должно быть указано какой налог, в какой бюджет (ОКТМО), за какой период и в какой сумме нужно внести.

В таком платежном поручении реквизиты банка получателя, его БИК, номер счета, а также получатель (МИ ФНС по управлению долгом) и номер казначейского счета МИ такие же, как описано для варианта платежного поручения на перечисление ЕНП.

Порядок заполнения платежки вместо уведомления в части остальных реквизитов такой.

В статусе плательщика (поле 101) нужно поставить код 02. Именно этот код дает понять ИФНС, что налогоплательщик не предоставляет уведомления, а обязательства инспекция формирует на основании информации из платежки.

В поле 102 нужно указать КПП налогоплательщика, чья обязанность по уплате налога исполняется. Например, налогоплательщик может состоять на учете в налоговых органах по нескольким основаниям. Как плательщик НДС организация, отнесенная к категории крупнейших налогоплательщиков, встает на учет по этому основанию. Эта же организация может состоять на учете в ИФНС по месту нахождения. Декларацию по НДС такая организация подает в ИФНС по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика. Администратором НДС в данном случае является инспекция по крупнейшим налогоплательщикам. Значит, в платежном поручении на перечисление НДС в составе ЕНП такая организация должна указать КПП, присвоенный организации как крупнейшему налогоплательщику.

Предприниматели и физические лица КПП не имеют (в поле 102 платежки они указывают ноль («0»)).

В поле 104 нужно отразить КБК, соответствующий перечисляемому налогу или взносу. Актуальные коды классификации, администрируемые ФНС России в 2023 году, размещены на сайте налоговой службы. Сопоставительная таблица кодов, применяемых в 2022, к КБК-2023 размещена на сайте финансового ведомства.

В поле 105 указывают значение восьмизначного кода ОКТМО по месту нахождения организации (или ОП, или месту жительства ИП).

Уточнить ОКТМО по адресу можно на сайте Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Поиск ведется по принципу муниципального или административно-территориального деления.

В поле 107 нужно указать показатель соответствующего налогового периода. Он имеет 10 знаков: восемь со смысловым значением и два разделительных. Первые два знака показателя – периодичность уплаты налогового платежа согласно НК:

МС – месячные платежи;

КВ – квартальные платежи;

ПЛ – полугодовые платежи;

ГД – годовые платежи.

Третий и шестой знаки – разделительные знаки (проставляется точка).

Четвертый и пятый знаки – номер месяца (от 01 до 12) текущего отчетного года. Для квартальных платежей – это номер квартала (от 01 до 04), для полугодовых – номер полугодия (01 или 02).

Седьмой, восьмой, девятый и десятый знаки – год, за который платится налог (взнос, сбор.).

В пункте 7.7 приложения 2 к приказу № 107н (в ред. приказа № 199н) приведены образцы заполнения показателя налогового периода: МС.02.2023; КВ.01.2023; ПЛ.02.2023; ГД.00.2023.

В полях 106 (основание платежа), 108 и 109 (номер и дата документа) проставляют нули.

В текстовом поле 24 в назначении платежа можно указать дополнительную текстовую информацию. Например, при перечислении налога за иное лицо в этом поле указывают ИНН/КПП этого лица и вид налога, который перечисляют.

Недостатки альтернативного способа

Слабых мест у альтернативного способа несколько.

Представлять распоряжение на перевод денежных средств можно при условии, если налогоплательщик с начала 2023 года ни разу не представлял в ИФНС уведомление. Исправить ошибку в платежном поручении можно только подав уведомление. А после этого перейти на уплату по платежкам будет невозможно.

Продолжая в 2023 году использовать прежний способ уплаты, налогоплательщик обрекает себя на формирование и представление в банк платежек по всем авансам и ОП, заполняя 15 реквизитов в каждом платежном поручении.

Наконец, нужно учитывать, что до 01.05.2023 и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов налогоплательщиков не будут привлекать к ответственности (по ст. 122, 123 и 126 НК) за нарушения, связанные с представлением (непредставлением) уведомлений.

Это решение налоговой службы доведено письмом от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@.

Так что нужно пользоваться возможностью «набить руку» на формировании уведомлений, осваивая новшества.

При переходе на уведомления в 2024 году есть большой риск при первой же оплошности быть наказанным.