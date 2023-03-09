ЕНП (единый налоговый платеж)

Формируем уведомление об исчисленных страховых взносах в «1С:Бухгалтерии»

Чтобы ФНС России могла понять, какую сумму поступившего ЕНП необходимо зачесть в счет уплаты страховых взносов и представить уведомление. В нашей новой статье мы расскажем, как в «1С:Бухгалтерии» сформировать такое уведомление.

Версия для печати
Формируем уведомление об исчисленных страховых взносах в «1С:Бухгалтерии»

Чтобы ФНС могла понять, какую сумму поступившего ЕНП необходимо зачесть в счет уплаты страховых взносов, необходимо представить уведомление.

В нашей новой статье мы расскажем, как в «1С:Бухгалтерии» сформировать такое уведомление.

В месяцах, в которых необходимо представлять уведомление, в программе регистрируется документ Уведомления об исчисленных суммах налогов. А в месяцах, в которых представлять уведомление не нужно, регистрируется документ Операция по ЕНС. Регистрация документов Уведомление об исчисленных суммах налогов и Операция по ЕНС: Налоги необходима для переноса на счет 68.90 «Единый налоговый счет» задолженности по взносам.

1. Расчет зарплаты и страховых взносов за месяц производится с помощью документа Начисление зарплаты. При проведении документа Начисление зарплаты будут сформированы проводки по начислениям, удержаниям, в том числе по страховым взносам. Суммы страховых взносов по единому тарифу отражаются по Кт счета 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу».

2. Об исчисленных взносах за март 2023 года уведомление в апреле представлять не нужно, т. к. не позднее 25 апреля необходимо представить расчет по страховым взносам. Но для переноса на счет 68.90 «Единый налоговый счет» задолженности по взносам в программе необходимо зарегистрировать документ Операция по ЕНС.

3. Для подготовки уведомления за февраль 2023 года в списке Задачи организации нажмите на соответствующую ссылку. Для формирования уведомления нажмите на кнопку Сформировать уведомление. Документ Уведомление об исчисленных суммах налогов заполняется автоматически. В табличной части содержится информация об исчисленных взносах за отчетный период в разрезе КБК, регистраций в налоговом органе. Также указывается счет учета взносов – 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу». Из документа можно сразу отправить уведомление в налоговую, если подключен сервис «1С-Отчетность», а также распечатать документ или выгрузить сведения.

4. При проведении документа формируется проводка Дт 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу» Кт 68.90 «Единый налоговый счет». Кроме проводок формируются движения по регистру накопления Расчеты по налогам на едином налоговом счете с видом Приход. Движения с видом Расход будут сформированы при зачете ЕНП при выполнении регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету в составе обработки Закрытие месяца.

5. Из рабочего места 1С-Отчетность или из журнала Уведомления об исчисленных суммах налогов также можно создать документ Уведомление об исчисленных суммах налогов, но заполняется он только вручную. Кроме того, из рабочего места 1С-Отчетность можно сформировать документ уведомления только для отправки в налоговую, т. е. без движения в регистрах и бухгалтерском учете.

6. Сформируйте документ Операция по ЕНС. По кнопке Добавить строки табличной части документа заполняются вручную. Для автоматического заполнения нажмите на кнопку Заполнить и выберите вид налога Страховые взносы по единому тарифу. Строки заполнятся автоматически, если есть сумма исчисленных взносов по Кт 69.09, которую необходимо перенести на единый налоговый счет. Табличная часть документа заполняется так же, как в документе-уведомлении, только в колонке Отражение в учете можно выбрать, как отражать эту сумму в учете – Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС или Только ЕНС.

1CVDGB
1CVDGB
ВДГБ

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
НДФЛ

Подарки не отдарки. Нужно ли платить НДФЛ за подарочный сертификат?

Актуально для государственных и муниципальных служащих. Если вы получили в подарок подарочный сертификат, задумайтесь: а не доход ли это? С дохода необходимо уплатить НДФЛ. Признать подарок доходом могут в том случае, если сертификат получен от организации, например, в рамках промо-акции.

Подарки не отдарки. Нужно ли платить НДФЛ за подарочный сертификат?
Налоговая отчетность

Как заполнить отчет персонифицированных сведений о физических лицах

Если компания начисляет в адрес работников выплаты, то она обязана предоставить в государственные органы персонифицированные сведения о физических лицах. Узнаем, по какой форме, как заполнить этот отчет и в какой срок отчитаться.

Как заполнить отчет персонифицированных сведений о физических лицах

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Дебиторская задолженность

Срок исковой давности по дебиторской задолженности: сколько длится и какие правила

Срок исковой давности по дебиторской задолженности – это временной промежуток, который предоставляется кредитору на то, чтобы написать заявление в суд для истребования долга. Из статьи можно узнать, сколько может длиться такой период и каковы законодательные правила его определения.

Срок исковой давности по дебиторской задолженности: сколько длится и какие правила
Больничные

Продление больничного листа в программах 1С: что надо знать

За последние годы тема начисления пособий и оформления листка нетрудоспособности не теряет своей актуальности. Как это было раньше: работник заболел, обратился в поликлинику, врач оформил листок нетрудоспособности (больничный лист), работник (если не забыл, не потерял) предоставил бюллетень в отдел кадров или бухгалтерию работодателя, получил пособие. Теперь же работнику достаточно только обратиться в поликлинику и по выздоровлению получить пособие.

Продление больничного листа в программах 1С: что надо знать
Личные финансы

Выплатили бонус на работе? Как грамотно потратить и вложить деньги

В начале марта многие компании выплачивают своим сотрудникам премии по итогам года. Рассказываем, как грамотно распределить деньги, потратив одну часть на приятные покупки, а другую — на накпления с возможностью получить доход.

Выплатили бонус на работе? Как грамотно потратить и вложить деньги
Читать еще