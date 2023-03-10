Налог на прибыль: ФНС сообщила о новых кодах расходов для декларации

Письмом от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@ налоговая служба довела до сведения налогоплательщиков коды расходов, связанных с приобретением программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта.

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Налог на прибыль: ФНС сообщила о новых кодах расходов для декларации

Письмом от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@ налоговая служба довела до сведения налогоплательщиков коды расходов, связанных с приобретением программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта. Право учитывать в повышенном размере расходы на приобретение отечественных объектов основных средств и ПО, относящих к сфере ИИ, налогоплательщики получили благодаря поправкам, внесенным в НК летом прошлого года законами от 14.07.2022 № 321-ФЗ и 323-ФЗ.

Так с 01.01.2023 НК (п. 1 и 3 ст. 257) дополнен положениями, согласно которым налогоплательщик вправе в целях налогообложения прибыли применять повышающие коэффициенты 1,5 (п. 1 и 3 ст. 257) и не более 3 (подп. 5 п. 2 ст. 259.3 НК и подп. 6 п. 2 ст. 259.3 НК).

Напомним, что коэффициент 1,5 можно применять при формировании первоначальной стоимости:

  • основного средства, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере ИИ;

  • нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, относящиеся к сфере ИИ.

Поправки распространяются только на объекты основных средств и НМА, введенные в эксплуатацию начиная с 01.01.2023.

Налогоплательщики, у которых есть перечисленные расходы, при заполнении приложения 1 к декларации по налогу на прибыль должны указывать код вида расходов. Перечень таких кодов приведен в приложении 4 к порядку заполнения декларации по налогу на прибыль организаций (утв. приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@). Но в нем пока нет кодов для повышенных расходов, применяемых с 01.01.2023.

Поэтому до внесения соответствующих изменений в приказ № ММВ-7-3/475@ налоговая служба указывает на необходимость использовать при отражении в декларации расходов следующие коды:

620 – для расходов, учтенных налогоплательщиком с применением коэффициента 1,5 при формировании первоначальной стоимости основного средства в соответствии с п. 1 ст. 257 НК;

621 – для расходов, учтенных налогоплательщиком с применением коэффициента 1,5 при формировании первоначальной стоимости НМА в соответствии с п. 3 ст. 257 НК;

622 – для расходов, связанных с приобретением права на использование по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) ПО для ЭВМ и баз данных (включая расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества), учтенных налогоплательщиком с применением коэффициента 1,5 согласно подп. 26 п. 1 ст. 264 НК;

681 – для суммы начисленной амортизации при применении к основной норме амортизации специального коэффициента (не выше 3) в отношении амортизируемых основных средств согласно подп. 5 п. 2 ст. 259.3 НК;

682 – для суммы начисленной амортизации при применении к основной норме амортизации специального коэффициента (не выше 3) в отношении НМА в виде исключительных прав на ПО для ЭВМ (за исключением НМА, срок полезного использования которых определен в порядке, установленном абз. вторым п. 2 ст. 258 НК) (подп. 6 п. 2 ст. 259.3 НК).

Еще ФНС обратила внимание на доходы, отражаемые с кодом 616. В приложении 1 к декларации с таким кодом следует отражать доходы, не учитываемые при определении налоговой базы, в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств по договору займа (кредита). Речь идет о договоре, по которому:

  • на 01.03.2022 заимодавцем (кредитором) являлась иностранная организация (иностранный гражданин);

  • заимодавцем (кредитором) принято решение о прощении долга;

  • иностранной организацией (иностранным гражданином) или российской организацией (физическим лицом) до 31.12.2022 получено право требования по такому договору займа (кредита), в т. ч. процентов, учтенных в составе внереализационных расходов (подп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК).

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