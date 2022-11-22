Банкротство физических лиц

Можно ли списать долги без банкротства?

Списать кредиты без банкротства - это желание очень часто озвучивают люди, которые обращаются ко мне за помощью. Предлагаю разобрать данный вопрос.

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Можно ли списать долги без банкротства?

Можно ли полностью избавиться от долгов без банкротства?

Большое количество рекламных объявлений в соцсетях от компаний, которые предлагают такой метод избавления от долгов и приводит к возникновению данного вопроса. Самые популярные рекламные объявления:

  • дефолт
  • спишем долг у приставов
  • расторгнем договор с банком
  • спишем долг при помощи районного суда

НО ТАК ДОЛГИ НЕ СПИСЫВАЮТСЯ!

  • Дефолт – любимая схема мошенников, человек только увеличивает свой долг!
  • Списание долгов у приставов. Судебный пристав может окончить исполнительное производство только в том случае, если у должника отсутствует официальный доход и отсутствует имущество, которое можно реализовать. Кредиторы имеют право возбуждать исполнительное производство снова, через 6 месяцев после закрытия исполнительного производства.
  • Расторгнуть договор с банком. Нельзя расторгнуть договор с банком в одностороннем порядке! Можно написать заявление в банк на расторжение кредитного договора, но банк не расторгнет договор, т.к перечислил денежные средства заемщику и выполнил условия договора.
  • Через районные суды можно уменьшить незаконно начисленные пени, штрафы и неустойки, зафиксировать сумму долга, только в том случае, если банк обратится в суд за взысканием долга. Списать долг не получится!

Все эти рекламные уловки служат для того, чтобы «заманить» вас в компанию, наобещать золотых гор и получить с вас деньги!

Все эти рекламные уловки служат для того, чтобы «заманить» вас в компанию, наобещать золотых гор и получить с вас деньги!

Все эти рекламные уловки служат для того, чтобы «заманить» вас в компанию, наобещать золотых гор и получить с вас деньги! Это не решит ваши проблемы, а наоборот приведет к новым долгам!

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Своим клиентам мы всегда говорим, что списание долгов возможно только через процедуру банкротства и строго по Закону № 127-ФЗ. Если у вас возникли вопросы – задавайте их в комментариях. А если хотите списать свой долг, просто ставьте + под этим постом. Либо пишите в телеграм-чат.

Legion-Expert
Legion-Expert
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