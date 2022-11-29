Кому выгодно банкротство физического лица?

Кто может инициировать процедуру банкротства?

Начать процедуру банкротства может сам гражданин, банк-кредитор, или Федеральная налоговая служба. В этих случаях сумма долга должна превышать 500 000 рублей, а просрочка по кредиту или налогам ‒ более 3 месяцев.

Зачем банку нужно банкротить своих заемщиков? Одной из ключевых причин в этом случае является возможность оспорить сделки должника за последние 3 года. Конечно, не все сделки попадают под оспаривание, а только те, которые были совершены между близкими родственниками, а также заключенные ниже рыночной цены или дарения. В случае, если с момента совершения сделки прошло больше года, то банку нужно будет доказать в суде, что должник на момент совершения сделок был уже неплатежеспособен. То есть у него уже имелись просрочки платежей и были все признаки банкротства.

Как показывает практика, оспаривание договора дарения, купли-продажи по заниженной цене в срок до 1 года осуществляется чаще. А вот сделки сроком от 2 до 3 лет оспариваются намного реже.

После подачи всех необходимых документов, подтверждающих наличие задолженности, которую нет возможности выплатить, на первом заседании суд выносит решение о признании физического лица банкротом. На итоговом заседании принимается решение о списании всех долговых обязательств с должника.

Что касается самих должников, то они могут самостоятельно начать оформление процедуры банкротства. Для этого есть только два варианта:

судебное банкротство

внесудебное банкротство

Кому выгодна процедура банкротства?

Процедура банкротства в первую очередь выгодна должникам. Не важно, при каких обстоятельствах возникла просрочка платежа и накопились пени и штрафы. Право на личное банкротство имеют все физические лица и индивидуальные предприниматели.

Для того, чтобы стать банкротом, не обязательно дожидаться, пока начнутся просрочки. Достаточно соответствовать хотя бы одному признаку потенциального банкрота и обратиться за квалифицированной помощью юристов.

Банкротство дает возможность избавиться от долговых обязательств перед кредиторами и улучшить свое финансовое положение. При проведении процедуры банкротства могут быть заявлены все долги клиента, независимо от их объемов и места выдачи. Исключением являются только:

алименты

дорожные штрафы

долги по возмещению морального вреда, угрожающие жизни и здоровью человека

обязательства в рамках субсидиарной ответственности

иные долги, связанные с личностью должника

Чем интересно банкротство физического лица банкам?

Банкротство физических лиц также интересно и выгодно банкам. Ведь у кредитных организаций есть своя собственная страховка по кредитам от невыплаты долгов. Получить ее по обычному иску банкам достаточно сложно. А решение о признании гражданина банкротом является основанием для получения выплаты по застрахованным кредитам. Помимо этого, интерес банков к банкротству физических лиц проявляется и в «очищении» баланса от «испорченных» кредитов. Это также позволяет запустить в оборот средства, которые пошли на формирование под них резерва.

Однако не во всех случаях банки готовы подавать иски на банкротство физических лиц. К этому они прибегают только в крайнем случае, когда задолженность заемщика составляет большую сумму. Банк очень расчетлив и не будет тратить немаленькие деньги на банкротство физического лица. Он инициирует эту процедуру только тогда, когда будет уверен в перспективе не только вернуть вложенные деньги, но и получить прилично сверх этого.

Чем больше просроченной задолженности, тем ниже стоимость кредитного портфеля банка. Этот показатель влияет на устойчивость кредитной организации, за ним пристально наблюдают модератор и рейтинговые агентства.

Поэтому долго держать безнадежную просрочку банкам не выгодно – можно больше потерять, чем приобрести. В любом случае от просрочек нужно будет избавляться. И тут у банка есть три способа, как это сделать:

Обратиться в суд за реструктуризацией или увеличением срока кредита для того, чтобы взысканием задолженности занимались судебные приставы

Продать долг коллекторам. В этом случае банк может получить не более 20% от суммы долга

Начать процедуру банкротства физических лиц

Как объявить себя банкротом?

Самому признать себя банкротом нельзя, это делает арбитражный суд. Но для того, чтобы начать прохождение процедуры банкротства, необходимо собрать все нужные документы и доказать свою неплатежеспособность. В этом вам помогут только юристы.

Порядок прохождения процедуры банкротства:

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