Защита персональных данных

Роскомнадзор и работодатели

Сегодня решили напомнить о важном.

Версия для печати

Все надеюсь помнят о том, что с 1 сентября 2022 года заработали поправки в Закон о персональных данных (Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ).

Так например все работодатели (даже ИП с 1 наемным работником) должны уведомлять Роскомнадзор о работе с персональными данными, как о начале такой работы или осуществлении любой обработки персональных данных, так и об окончании её.

Это касается абсолютно всех операторов, кто работает с персональным данным (даже в рамках гражданско-правовых отношений).

Есть конечно исключения – это случаи, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.

Приказом от 28.10.2022 № 180 Роскомнадзор утвердил новые формы для обработки персональных данных, которые вступят в силу с 26 декабря 2022 года.

До этого времени операторы вправе заполнять уведомления об обработке персональных данных на Портале персональных данных Роскомнадзора.
Направить такое уведомление в адрес территориального управления ведомства по месту регистрации оператор также может на бумажном носителе по форме (утвержденной Приказом от 30.05.2017 № 94).

Основное изменение в формах: для каждой цели обработки нужно отдельно указывать ее способы и правовое основание, категорию сведений и их субъектов, перечень действий с данными.

Кроме того, добавили поле для информации о лицах с доступом к государственным или муниципальным информационным системам.

Роскомнадзор ранее отмечал: после утверждения новой формы уведомления операторы вправе скорректировать ранее направленные сведения.

Ведомство также утвердило формы уведомлений:
● об изменении сведений в уведомлении о намерении обрабатывать персональные данные;
● прекращении обработки персональных данных.

Да, и конечно же не забываем о том, что после того как Вы уведомите Роскомнадзор о том, что Вы работаете с персданными, к Вам придут с дружественным визитом.

И на этот случай Вам просто необходим пакет документов, при чем для операторов-работодателей он один, а для операторов, работающих с персданными третьих лиц (не работников) другой.

А так же разные пакеты документов должны быть подготовлены для проверки на случай если Вы обрабатываете персданные с использованием средств автоматизации и без их использования.

Да, да и в случае обработки персональных данных без использования средств автоматизации так же необходимо обзавестись таким пакетом необходимых для оператора документов иначе штрафы за нарушение законодательства о персданных гремучие))

Но о них напишем в следующем посте.

Виолетта Григорьевна
Виолетта Григорьевна

Малый и средний бизнес

Малые и средние предприятия получат поддержку быстрее

На платформе «МСП.РФ» запустили цифровой профиль предпринимателя. Сервис автоматически соберет всю информацию из государственных источников, что сократит время на поиск и подачу документов для получения поддержки.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Уведомление о ЕНП: по какой форме и для чего представлять

Приказом от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ ФНС утвердила форму, порядок заполнения и формат представления уведомления. Эту форму об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховым взносам в электронном виде нужно будет заполнять с 01.01.2023.

Уведомление о ЕНП: по какой форме и для чего представлять

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налог на прибыль

Ввели льготу по налогу на прибыль для химической продукции

Расходы на НИОКР можно учитывать с коэффициентом 1,5 (в том числе, при формировании остаточной стоимости НМА). Но не все НИОКР подпадают под такую льготу, а только внесенные в перечень. Его расширили.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоги, взносы, пошлины

Налоговая система США: как это было

В Америке популярна поговорка: на свете неизменными остаются две вещи – смерть и налоги. Откуда у свободолюбивых граждан заокеанской страны такое почтение к налоговой системе? Чтобы это понять, понадобится обратить пристальное внимание на историю США.

Налоговая система США: как это было
Читать еще