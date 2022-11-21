Чжан Цянь и открытие великого шелкового пути

Чжан Цяню было уже за 60, когда он, пройдя, по традиции, серию жесточайших экзаменов, получил младший чин в китайской бюрократической иерархии - лан.

В этом нет ничего удивительного - складывавшаяся под влиянием конфуцианцев система отбора чиновников, которая в будущем станет известна как кэйцзюй, была такой утомительной и изнуряющей, а объем требуемых знаний настолько велик, что не каждому претенденту на чин хватало жизни на подготовку к экзаменам.

Удивительное в жизни Чжан Цяня началось чуть позже, когда император У-ди "счел подходящим послом" новоиспеченного лана и направил его в земли, где китайцы раньше не бывали - далеко на запад.

Так, в возрасте, который многие считают закатом жизненных сил и энергии, началась удивительная карьера этого умнейшего человека, который кардинально изменит современные ему цивилизации.

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Современному читателю может показаться странным, что китайские государства, распадающиеся и воссоединяющиеся, имели весьма слабое представление о своих соседях на западе - путь в Центральную Азию преграждали самые мощные на планете горные массивы - Гималаи, Гиндукуш, Тянь-Шань - и безжизненные пустыни, лежащие между ними, самая страшная из которых - Такламакан, считалась непроходимой, а Турфанская впадина, лежащая ниже уровня моря, внушала настоящий ужас, но самое главное - от Запада Китай напрочь отрезали дикие кочевые племена, истреблявшие всех "чужаков" и являвшие постоянными источником бед для оседлого Китая.

Китайцы постоянно, во все времена, воевали с кочевниками с запада и севера, и императоры династии Хань исключением не были - императору У-ди сильно досаждали племена хунну, непрерывная война с которыми длилась веками, из года в год, с переменным успехом.

Китайцам известно было о племенах юэчжей (нам больше известных как восточные сарматы), народа, не менее дикого и воинственного, чем хунну, с которыми император рассчитывал заключить союз против их общего врага.

Хунну. Китайский рисунок

Посольство отправилось в путь весной 138 года до н.э., и его постигла неудача: почти сразу же оно попало в плен к хунну. Пленение было "почетным" - самого посла и его слугу, в отличии от остальных, не продали в рабство и даже не ограбили, и Чжан Цянь все десять лет своего пребывания в плену тайно хранил посольский бунчук.

Десять лет плена - невероятный срок, вполне достаточный для того, чтобы впасть в уныние, но Сыма Цянь, китайский Геродот, не зря упоминал, что Чжан Цянь - человек сильный, возможно, подчеркивая не только его физическую силу, но и силу духа.

В плену Цянь женится (может показаться, что почти 70 лет - не время для женитьбы, хотя... после таких экзаменов, как экзамены на звание лана, жениться, наверное, уже можно) - на женщине из хунну, там же она рожает ему сына.

В плену же Цянь с изумлением узнает, какое великое множество богатых и удивительных государств находится на западе от Китая (пленившие его хунну и прочие "варвары", разделявшие цивилизации Востока и Запада, сами общаются и теми и с другими, правда, с Западом меньше - природные преграды мешают делать это общение более интенсивным) и начинает тщательно собирать сведения о них.

К хунну попадают таинственные предметы и удивительные лакомства из неведанных миров, а кроме того, Чжан Цянь, которого называют человеком, умеющим входить в доверие, собирает рассказы кочевников о дальних народах, их обычаях и дорогах в их земли.

Маршрут путешествия Чжан Цяня

Через десять лет Чжан Цянь улучшает момент для давно готовящегося побега, и он бежит.

Бегство явно тщательно подготовлено - сам Цянь, его жена с сыном, его слуга и несколько человек из свиты уходят из центральной ставки хунну верхом и... растворяются: их ловят и не могут найти.

А Цянь какое-то время спустя, преодолев невероятные горы и пустыни, оказывается у озера Иссык-Куль, а потом появляется в Ферганской долине, в стране Паркан (Даюань у китайцев), где очаровывает местного правителя.

Чжан Цянь и сам очарован и поражен увиденным до глубины души - сохранивший способность удивляться в свои семьдесят с хвостиком, он лихорадочно записывает то, что узнает обо всех диковинках этой удивительной страны, которую он называет благословенной.

Экспедиция Чжан Цяня, китайский рисунок на шёлке

Ему надо продолжать свой путь, и он, распрощавшись с правителем Паркана, движется на юг, в Бактрию, в поисках юэчжей. Его путь лежит через Греко-Бактрийское царство (один из последних осколков эллинизма, оно падет через несколько лет после путешествия Чжан Цяня).

Наконец-то наш герой добирается до цели своего посольства - племени юэчжей.

Несколько лет он проводит в восточной Бактрии, но всей его исключительной дипломатической ловкости недостаточно, чтобы выполнить свою миссию - союза с юэчжами заключить не удается, и немногочисленное посольство отправляется назад, в Китай.

В пути ему снова не везет: все в тех же горах Наньшаня он снова попадает в плен все к тем же хунну.

В этот момент в стране хунну начинается междоусобная война: шаньюй (верховный правитель) хунну, десять лет державший в плену Цяня, умирает, Цянь, пользуясь неразберихой, бежит - и, спустя 13 лет с начала своего путешествия, возвращается в Китай.

Фреска из Ганьсу, посольство Чжан Цяня

Из путешествия, в которое отправлялось более ста человек, возвращаются лишь двое (не считая обретенной в скитаниях семьи) - сам Чжан Цянь и его слуга, Таньи Фу.

Дипломатическая миссия провалена - речь о союзе с юэджами не идет, но сам Чжан Цянь прекрасно понимает, что он привез нечто более ценное - он уверен, что полученные в путешествии знания - гораздо более важная добыча, чем союз с одним кочевым племенем против другого.

Он рассказывает императору о землях, богатых изумительным камнем - нефритом, жадеитом, лазуритом и показывает ему привезенные образцы, он рассказывает об изумительных фруктах, слаще которых нет на земле - винограде и персиках, о сочных травах (семена люцерны он привез с собой и скоро высадит их, как и виноград, на берегах Хуанхэ), о "небесных конях" - легких, тонконогих и быстрых, как ветер.

Наблюдательный Чжан Цянь утверждает, что на западе не знают китайского шёлка и предлагает торговать с западными странами именно им, как товаром легким, компактным и дорогим.

Шёлковый путь

В землях юэчжей Цянь увидел бамбуковые "китайские посохи из Сычуаня" - он предполагает, что существует морской путь, по которому китайские товары, возможно, через множество посредников, попадают в страны, что западнее горных хребтов, но невероятно трудный путь, который преодолел он сам, через горные перевалы и пустыни, кажется ему более быстрым, и, главное - изведанным.

Несомненный ум и наблюдательность Чжан Цяня и его представления о том, что является настоящей великой пользой для своей страны оказываются оцененными - что, как мы знаем, случалось в истории не всегда, если не сказать - крайне редко - и надо отдать должное императору У-ди, оказавшемуся способным понять своего чиновника, что поздние китайские историки связывают с воспитанием императора, основанным на конфуцианских принципах.

Император (в ту пору еще относительно молодой человек, не сошедший с ума), да и весь двор, в восторге от доклада Цяня. Что называется, голова кружится от перспектив.

Начиная с этого момента, династия Хань последовательно проводит политику "10 000 ли" (один ли - ок. 500 метров) - продвижения своих границ на запад.

Хунну и более мелкие племенные объединения мешают этому, но теперь у Китая есть цель - и империя неуклонно оттесняет хунну к северу: еще при жизни Цяня и императора У-ди удается изгнать хунну из никому не нужных раньше предгорий Тянь-Шаня в сторону родной им пустыни Гоби.

Две самых больших империи своего времени, которые были неизвестны друг другу до путешествия Чжан Цяня. Обратите внимание на вытянувшийся на запад "хвостик" империи Хань - это итог того самого плана "10000 ли", смысл которого - контроль над Шёлковым путем "до тех пределов, до которых мы только сможем дотянуться"

Что касается самого Цяня, то, после своего возвращения он повышен в должности. Даже его слуга, его постоянный спутник, телохранитель, переводчик и его палочка-выручалочка ("выросший в степях, он обладал навыком стрельбы из лука и не раз умело добывал пропитание"), родом из хунну, и тот получает титул - "особого государева посланца".

Чжан Цяню 77 лет (возраст - вовсе не помеха служить императору), и он - главный советник в одной из китайских армий, ведущих наступление на земли хунну.

Военное счастье переменчиво - и в одной из битв китайцы терпят сокрушительное поражение, почти все воины перебиты, погибает и главнокомандующий - но Цянь....опаздывает к месту битвы и избегает гибели.

Ему положена смертная казнь, но знавший придворные нравы Цянь ухитряется откупиться.

А это караван на Шёлковом пути глазами песридских миниатюристов

Между тем хунну вытеснены с маршрутов, которые через пару тысячелетий назовут Великим шелковым путем (это название придумает географ и историк Фердинанд фон Рихтсгофен в XIX веке), и начинается невиданный торговый обмен, который на долгие столетия сделает страны Центральной Азии самыми процветающими землями на планете - потому именно через Согдиану и Бактрию в Европу попадают шёлк, фарфор, бумага, порох, чай - не только предметы, но секреты изготовления (разве что фарфор остается недоступным и будет открыт европейцами заново, в XVIII веке), из Средней Азии в Китай еще со времени путешествия Чжан Цяня попадают семена неведомых винограда и люцерны, полудрагоценные камни, которые считаются драгоценными в Китае, арабские скакуны, а кроме этого, последовательно - христианство (несторианского толка), буддизм и ислам.

Европе тоже были известны и Шёлковый путь, и верблюды, и китайцы, и выглядело это всё, по мнению средневекового художника, как-то так

Путешествие Чжэн Цяня по своему значению вполне сопоставимо с путешествиями Васко да Гамы или Колумба, оно открыло людям той эпохи новые цивилизации и новые миры, преумножило человеческие знания и человеческие богатства.

Сам великий шёлковый путь, пережив период бурного расцвета (примерно V-X века), когда, бережно хранимый евреями-радонитами и согдийцами, он был безопасен на всем своем протяжении, от китайского Дунхуаня до Бактрии и Согдианы (согдийский язык был общим для всех земель, племен и стран на всем его протяжении).

Начиная с Х века, когда арабы нанесли поражение рассыпающейся династии Тан и стали играть ведущие роли в торговле, он постепенно приходит в упадок.

За обладание шелковым путем (или хотя бы каким-то его небольшим отрезком) ведутся войны: "сесть на трафик" - очень прибыльно.

Но все-таки не войны становятся причиной затухания этого маршрута.

Торговцы окончательно теряют к нему интерес после эпохи великих географических открытий, когда появляются морские пути, которые оказываются не только более быстрыми и безопасными, чем путь через горные перевалы и пустыни, но и более эффективными, более ёмкими: вместительность даже небольшого корабля сопоставима с грузоподъемностью целого каравана верблюдов.

Великий шелковый путь, однако, не умирает и после того, как начинает доминировать океанская торговля, но он становится, скорее, местечковым, а не общецивилизационным, явлением.

Пустыня Такламакан, самая сложная и опасная часть Шёлкового пути, которую путешественники считали самой опасной частью дороги, сложнее страшных высокогорных перевалов, а упомянутый выше Рихтсгофен называл её "самым тоскливым и безнадежным местом на земле". Стоит учитывать резко континентальный климат этих мест - беспощадная жара летом и невыносимые морозы зимой.

Что до Чжэн Цяня, то свое последнее посольство, в страну усуней (располагавшуюся в районе нынешней Киргизии и Казахстана), он совершит в возрасте 83 лет. На этот раз он добьется целей: усуни станут помогать императору в бесконечной войне с хунну.

Вернувшись, Чжэн Цянь займет место в ближнем кругу советников императора (став одним из девяти дасинов).

Умрет он в возрасте 85 лет, во время сборов в очередное свое путешествие на запад.

Александр Иванов (©)

"Краткие эссе об истории экономики"

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