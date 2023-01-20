Какие истоки имеет контрабанда и как она влияла на экономику

Итальянское слово «bando» означает вовсе не то, что нам сразу приходит в голову, хотя и чем-то, определенно, с приходящим в голову схоже – означает это «правительственный указ».

Ну а «contra» – и уж это-то мы все прекрасно знаем – это «против».

Соответственно, контрабандист – это человек, действующий вопреки правительственному указу.

Слово это появилось во времена Рима, но само явление, называемое контрабандой – намного старше.

Рискнем предположить, что контрабанда лишь чуточку помоложе торговли, которая начиналась с того, что торговцы, прибывающие в чужой город со своими товарами, делали подношения местным властям, даря им часть своих товаров – таким образом они как бы покупали лояльность местных «силовиков», которые в обмен на подарки должны были бы защитить их и их товар в случае возникновения недоразумений у этих чужаков с местными.

Финикийские купцы – подношения правителю за право торговать в его владениях

Говоря современным нам языком – торговцы давали властям взятки.

Свидетельства таких подарков – заметим, совершенно добровольным – находятся еще в III тысячелетии до н.э. в городах Шумера.

Постепенно власть стала понимать, во-первых, что такого рода «подарки» – неплохой способ дополнительного заработка, а чуть позже сообразила и насчет того, что было бы правильно установить четкие тарифы на такие «подношения», дабы все шло напрямую государю и не растаскивалось приближенными и стражей (чего полностью избежать, однако, так и не вышло).

Взятки кодифицировали, в древней Пальмире появился самый ранний из известных человечеству документ о пошлинах – высеченное на камне предписание о размере пошлины за ввоз или вывоз того или иного товара.

Начиная с самых ранних веков самыми изощренными жуликами считались хлебопеки, которые умудрялись примешивать в муку массу самых разнообразных ингредиентов, сводя содержание собственно муки к мизеру, что иногда приводило к отравлениям. Во всех странах и во все века (как правило, поставки зерна, с самых ранних времен, были задачей и даже монополией власти) принималось большое количество законов, которые должны были бы ограничить жульничество, но они крайне редко имели успех. Были и законы, учитывающие «смягчающие обстоятельства» – так, в Византии были определены нормы пониженного содержания муки в голодные годы и определен перечень «заменителей». Так или иначе, но контрафакт зародился именно в этой отрасли.

Как только появился закон, его тут же начали нарушать, ибо во все времена находились хитрецы, которые либо норовили указать товар не в полном объеме, либо что-то ввезти или вывезти в обход городской стражи.

Римляне, наверное, наиболее профессионально подходили к таможенной обработке грузов, при них появились обязательные для всех товаров документы, которые включали в себя наименование порта загрузки, даты отправки, название поста, в котором была уплачена пошлина, вес, стоимость, номер заказа, данных об отправителе, имя офицера, который оценивал и взвешивал товары и, наконец, размер уплаченной пошлины.

Тем не менее недостатка в желающих обойти таможенные посты Рима не было – благо, берега средиземноморья, испещренные многочисленными бухтами, представляли массу возможностей для контрабандистов уйти незамеченным.

Пиратство и торговля всегда шли рука об руку: если позволяли сила на твоей стороне, то рентабельнее было ограбить, забрать все, ничего не оставляя взамен, если силы были равны – то разумнее выглядел торговый обмен.

Нелегальная торговля, контрабанда, была фантастически выгодна и наказывалась не так строго, как пиратство, и с древнейших времен таким нелегальным торговым обменом занималось множество народа

На профессиональную ногу контрабанду поставили пираты, которые нашли в этом занятии отличный приработок в свободное от захвата кораблей время, но, как это часто случается, приработок вскоре стал заменять основную профессию, так как был менее рисковым (хотя иногда и менее прибыльным) занятием, чем пиратство.

Надо, конечно, отметить и еще одну особенность контрабанды – люди на всей планете, от японских морей до берегов Британии, с большой неприязнью относились к собственным правителям и – с большой лояльностью к контрабандистам, которые доставляли им дешевые товары.

Не делится деньгами с властями в народном сознании вовсе не считалось преступлением – и контрабандисты (как и браконьеры, например, самым известным из которых в истории является, конечно, Робин Гуд) всегда были окружены неким романтическим ореолом (литература и Востока и Запада наполнена образами благородных контрабандистов), и помочь им избежать наказания, укрыть, увести погоню – считалось правильным поведением.

Контрабандисты всегда отлично знали тайные и неприметные места, которые они использовали для погрузки и выгрузки своего товара

Благородные и прекрасные контрабандисты – не убийцы и разбойники, а люди, обманывающие жадных правителей – прекрасные и обаятельные герои литературных произведений и средневековых баллад, и литературы позднего средневековья и нового времени.

И нельзя сказать, что образы, созданные Стивенсоном или Мериме выдуманные – европейская история полна случаями, когда контрабандой увлеченно занимались отпрыски весьма древних и богатых аристократических родов – это занятие, по мнению английского поэта XVIII века, «отлично разгоняло кровь», то есть было, пусть и несколько эксцентричным, но захватывающим занятием для скучающего английского джентльмена.

Английское слово «smuggling» (контрабанда) происходит из прагерманского или старонорвежского, означающего «проскользнуть, пробраться сквозь нору», и оно очень хорошо передает суть занятия контрабандой – спрятаться, обмануть, ускользнуть, оказаться быстрее, умнее и хитрее – чем не спорт?

Но чаще всего, все-таки, в такой «спорт» вовлекала нужда.

Александр Риццони, «Евреи-контабандисты». Контрабанда зачастую была профессией тесно связанных, замкнутых этнических сообществ, и евреи, будучи весьма энергичными торговцами, сумели внести в это дело существенный вклад

Исторически легко прослеживается прямая зависимость между любым запретом и ростом занятия контрабандой: любое ограничение на перемещение товаров ликвидирует некоторое количество рабочих мест и люди «меняют профессию» – законную на незаконную. А любой запрет резко взвинчивает спрос на запрещенный товар.

В свое время конфликт между Японией и Китаем, поводом для которых стали японские пираты, прервал легальные торговые отношения двух стран на несколько столетий, и эти столетия стали настоящим расцветом контрабандистов, которые, соревнуясь с «официальной торговлей» (представленной португальцами, голландцами, позже – англичанами, «разрешенными» и в Китае, и в Японии, и отлично заполнявшими пробелы в торговле двух великих стран Азии) в чем-то превосходили своих конкурентов, оборот доставляемых ими товаров даже в ХХ веке, к моменту восстановления торговых отношений, составлял не меньше трети всего товара.

Японские пираты вокоу стали причиной многовекового разрыва торговых отношений между Китаем и Японией, они же и восполнили пустоты, став самыми эффективным – конечно же, нелегально – «торговым мостиком» (или контрабандным мостиком?) между двумя великими державами.

Другой яркий эпизод – это, конечно, история запрета ситца в Англии в XVIII веке. Потребности англичан в удобной и дешевой ткани удовлетворялись целой армией (по оценке современников – в 40 тысяч) контрабандистов, преимущественно французами и голландцами, но и вышеупомянутые английские джентльмены от них не отставали.

Параллельно с контрабандой всегда существовал и контрафакт (эти виды мошенничества наш законопослушный современник не всегда отличает друг от друга, зачастую мешая их в кучу) – изготовление подделок.

Еще Моисей объяснял, что подделки – плохо: одна из его заповедей гласит: «Гиря у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающий неправду».

Французский досмотр англичан – ищут контрабанду, середина XIX века

О наказаниях для пекарей, замешивающих в тесто вместе с мукой разного рода сорняки и примеси, для увеличения веса, известно еще со времен древних царств Междуречья и Египта.

Разумеется, как только появились монеты, появились и монеты, похожие на настоящие, но выполненные из других металлов или с большим количеством сторонних примесей – появились фальшивомонетчики.

Следует заметить, что изготовители контрафакта, в отличии от контрабандистов, сочувствия не вызывали – поддельным хлебом люди травились, от поддельных монет – разорялись, наказания за контрафакт везде и во все времена были были жестче, чем за контрабанду (кроме неизбежного наступления «экстренных мер» по борьбе с контрабандой, так хорошо знакомой нам «компанейщиной», так как борьба с контрабандой во все времена давала крайне плохие результаты и разочарованные власти все ужесточали и ужесточали законы против этих «романтиков моря»).

Художник В. Худяков, «Стычка с финляндскими контрабандистами». Контрабандой занимались (и занимаются) везде.

Более того, люди частенько сами расправлялись с производителями контрафакта.

Проблемы контрафакта и контрабанды относительно благополучно дожили до наших дней.

Нельзя сказать, что они процветают – во всяком случае, все государства мире довольно активно и жестко борются с этими явлениями, особо упирая не то, что контрабанда, по официальной версии – это, якобы, практически всегда – поставка оружия, наркотиков и торговля людьми (что, заметим, не соответствует действительности, но это несоответствие не делает это занятие благороднее).

Похоже, заповеди Моисея и прочие нравоучения, наконец-то, кажется, стали проникать в общественное сознание – мир совершенствуется, общества становятся законопослушнее, но при этом формула «запрет приводит к контрабанде» по-прежнему никуда не ушла из нашей жизни и из обывательского сознания.

Можно сказать, что проблема стала менее значимой не благодаря ужесточению наказаний, а исключительно благодаря смягчению нравов.

Контрабанда всегда выгодна там, где существует высокий порог запретов – например, высокие акцизные сборы за табак в ряде стран делают контрабанду сигарет «популярным» занятием

Стоит отметить, что чем глупее, в общественном сознании, выглядит запрет, тем большим почтением пользуется ремесло контрабандиста и тем более желанным представляется контрабандный товар.

Ну а про контрафакт и говорить не стоит, наверное.

Или – стоит... в рамках текущих событий...

P.S. Тема истории контрабанды буквально каленым железом выжигается из информационного пространства («чтобы не романтизировать» – хотя, какая там «романтизация», в наши-то времена...). Так что, думаю, эта тема еще ждет своих исследователей.

Александр Иванов

«Краткие эссе об истории экономики»

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