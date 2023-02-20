Приключения одного предприимчивого голландца в России XVII века

К сожалению, голландская Ост-Индская компания, служба в которой всегда тогда рассматривалась как прямой и быстрый способ обогащения, при всем своем желании не могла принять к себе буквально каждого голландца.
Служащих хватало, не хватало корабельных команд, но там убыль личного состава была такой, что голландские рекрутеры, охотившиеся за бездельниками по всех Европе (немцы, например, с удивлением замечали, что они «очистили города от нищих») не успевали пополнять потребности флота в людях.
Юный Йохан ван Сведен, которого в дальнейшем русские источники будут упоминать как Яна, Йоахима и даже как Ивана Шведова, кажется, мечтал о другой участи.
Откуда-то ему было известно о далекой и загадочной России, где расторопный человек всегда будет в богатстве и почете, и некий загадочный внутренний компас или – внутренний моторчик, так никогда и не дававший ему успокоиться, отправил его в путь...
Возможно, до Нидерландов доходили вести о том, как успешно шли дела в России у промышленников братьев Виниусов, де Мулена, Марселиса или Рутса – голландские технологии, самые передовые в мире, будь то кораблестроение, ткацкое дело или металлургия, были крайне востребованы во всем мире, и в России тоже, и дела у носителей знаний шли и в самом деле хорошо.
Периодически все они присылали вести домой, часто это были запросы на специалистов в той или другой отрасли, и голландская диаспора в России медленно, но уверенно расширялась.
Некоторые из них, заработав довольно денег, возвращались на родину, а для кого-то, как, например, сына одного из Виниусов, Андрея – будущего думного дьяка и советника Петра I, именно Россия становилась новой родиной.
Впрочем, не уверен, что мечты нашего героя заходили столь далеко и что он мог себе представить, в какое невероятное предпринимательское приключение превратится его поездка в Россию.
Назвавшись корабельным мастером, ван Сведен еще в дороге с ужасом понял, что смыслит в кораблях не много, и к моменту приезда в Архангельск он придумал себе новое занятие, представившись там как купор – специалист по проверке качества и разливу вин.
Именно как купор он в 1648 или 1649 году заключает свой первый в России контракт – его партнером становится брат одного из самых богатых «русских голландцев» Девида Рутса, Каспер, а сам наш герой переезжает в Москву.
Вскоре ван Сведен женится там на дочери Девида Рутса, Марии.
Русско-польская война за Украину требует оружия в огромных количествах, и Йохан, вместе со своим свояком, Хендриком Свелленгребелом, оказываются в нужный момент в нужном месте – известно, что они только за три года поставили России не менее 75 тыс. мушкетов, 30 тыс. карабинов, 34 тыс. пар пистолетов, 1 тыс. шпаг и 1 тыс. панцирей.
Частично казна расплачивалась за поставки пушниной – и ван Сведен успешно перепродает ее и становится заметным поставщиком «мягкого золота» в Европу. Кажется (это не совсем ясно из документов), в конце концов он передает продажу пушнины Свелленгребелу (который в дальнейшем закрывает это предприятие, и закончит жизнь скромным чиновником Посольского приказа) а сам, как человек неуемный, строит маленькую мануфактуру по производству «венецианского стекла».
Но все это – всего-то лишь присказка, потому что тут-то и начинается сказка...
Еще в 1659 году царь Алексей Михайлович наказывает своему ближнему боярину Ордин-Нащокину организовать регулярную доставку вестей из Европы, да вот только в тот раз всем было не до почты.
Прознавший об этом ван Сведен всячески «лоббирует», как сказали бы мы сейчас, создание такого регулярного маршрута, благо, кроме поставок оружия, он бурно участвует в делах Посольского приказа – в его ведении находится приглашение в Россию мастеров из Европы – и, в конце концов, добивается своего – в 1665 году.
Задача, поставленная ему, не кажется нам сегодня неразрешимой – надо ежемесячно доставлять письма из посольств, записки воевод, иностранные «куранты» и царские указы, на что выделяется 1000 рублей из казны (половину из них, как и в случае с оружием – соболями, в одном месте встречаем «роспись» о передаче ему казной 500 рублей и 500 соболей).
Кроме того, его личное жалование составляло 1100 рублей.
Чтобы было понятно, что это за деньги: в 1666 году ван Сведен жалуется, что потратил на организацию доставки почты своих 1200 рублей и просит компенсировать ему расходы.
Так вот, по ценам тех лет, 1200 рублей – это 18 килограммов золота. Выплатили ли ему эти расходы или нет, впрочем, не известно.
Заметим, что о плате за частные письма никто не вспомнил – и еще много лет и ван Сведен, и его последователи деньги за доставку частной почты будут просто класть себе в карман.
Так открывается первая в стране регулярная почта, от Москвы до Риги, прозванная, по направлению «в немцы» – немецкой почтой.
Жалобы на почту, как и положено, посыпались с первых дней ее работы: почты в урочные дни не бывает, прибывает она с большими опозданиями, а письма теряются.
Ван Сведен регулярно пишет объяснения в Посольский и Тайный приказы, в которых оправдывается отсутствием дорог, неустроенностью быта почтальонов и нехваткой лошадей и требует увеличить ему содержание.
Посольский приказ, в итоге, спохватывается и вспоминает опыт «ямской гоньбы», которая обходится казне многократно дешевле – ван Сведену приписывается своих людей с маршрута снять, заменить их ямщиками и давать в казну подробные росписи расходов.
При всех жалобах ван Сведена почтовое дело, кажется, было делом выгодным, ибо с вхождением в силу Ордин-Нащокина, ставшего в 1667 году вторым лицом в государстве, интрига в борьбе за пост «главного почтальона» разыгралась нешуточная, куда там нынешним...
В 1668 году ван Сведен передает почтовые дела другому голландцу, Леонтию Марселиусу, затем этим делом руководил другой Марселиус – Петр, а с 1672 года ее руководителем становится Андрей Виниус.
И именно Виниус будет воплощать указ царя Петра о создании на опыте «немецкой почты» регулярного почтового сообщения внутри страны.
Однако, попав в историю как создатель русской почты, наш неуемный герой как бы вовсе и не замечает своей отставки – дела, дела...
В 1666 году он получает от приказа Большого дворца «долгострой» – некую «бумажную мельницу», мануфактуру по производству бумаги, которую начал строить патриарх Никон за одиннадцать лет до этого.
Ван Сведен находит в Европе отличных мастеров и на многие годы именно эта мануфактура на Пахре становится главным поставщиком бумаги в России.
Надо сказать, что хорошие связи – а они, несомненно, были у ван Сведена – приносят дополнительные заработки.
Тот же приказ отдает ему на откуп соседнюю с бумажной мукомольную мельницу, а чуть позже – и вовсе передает в откуп целую Иваньковскую волость в Каширском уезде.
Впрочем, жить на доходы, стричь купоны – не для нашего голландца, и он с готовностью пускается в очередную авантюру, принимая на себя руководство строительством первого в истории нашей страны европейского многопушечного корабля «Орел».
Как мы помним, наш герой не слишком-то силен в корабельном деле и вполне отдает себе в этом отчет, зато он хорошо разбивается в людях, знает, кого к какому делу приставить, какое и где оборудование купить – то есть, как организатор, он снова в своей стихии.
Судьба его детища будет печальной – у Астрахани «Орел» будет захвачен разинцами и, по одной версии, будет сожжен, по другой – сгниет в затоках.
Капитан корабля Бутлер (тоже свояк ван Сведена – они женаты на родных сестрах) и корабельный мастер ван Стрейс, оставивший замечательные записки о своем путешествии по Московии, удивительным образом сумеют сбежать на шлюпке и оказаться потом в Персии, откуда они, совершив невероятное путешествие по всему миру, вернутся домой.
Но для истории отечественного флота это событие окажется знаковым – большинство из нанятых ван Сведеном корабелов еще послужат русскому флоту.
А ван Сведен попутно попадает еще и в историю создания русского флага – он долго и даже несколько нудно объясняет московским чиновникам, что корабля без флага не бывает и, в конце концов, не слишком напрягая фантазию, привозит вместе с другими покупками, голландский флаг – его и вывешивают на «Орле», только слегка «передвинув» цвета.
Другая легенда гласит, что он получил распоряжение о цветах флага и просто выполнил его в точности – но, во всяком случае, именно он первым создал российский триколор.
Неспокойный ван Сведен в Дединово на Оке, что недалеко от Зарайска – месте постройки кораблей, ухитряется еще увлечься черной икрой.
Икра уже известна в Европе, Россия занимается поставками этого деликатеса, вот только масштабы пока еще скромны.
Ван Сведен создает большую кооперацию купцов с весьма серьезными намерениями (именно эта кооперация в дальнейшем нимало поспособствует развитию экспорта осетровой икры), но сам он внезапно умирает в 1669 году.
Его единственная дочь выходит замуж за некоего Лёфкена, а его единственная внучка – за некого Рудольфа Мейера, которого записи именуют, с каждым годом все чаще и чаще, Родионом Ивановым.
Ну а Ивановых в нашей-то стране – ищи-свищи...
Яркие два десятка лет в России не снискали большой славы Йохану ван Сведену у потомков, но, впрочем, возможно – все это потому, что мы просто не умеем воздавать славу тем, кто развивал страну.
Александр Иванов
«Краткие эссе об истории экономики»
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