Приключения одного предприимчивого голландца в России XVII века

К сожалению, голландская Ост-Индская компания, служба в которой всегда тогда рассматривалась как прямой и быстрый способ обогащения, при всем своем желании не могла принять к себе буквально каждого голландца.

Служащих хватало, не хватало корабельных команд, но там убыль личного состава была такой, что голландские рекрутеры, охотившиеся за бездельниками по всех Европе (немцы, например, с удивлением замечали, что они «очистили города от нищих») не успевали пополнять потребности флота в людях.

Юный Йохан ван Сведен, которого в дальнейшем русские источники будут упоминать как Яна, Йоахима и даже как Ивана Шведова, кажется, мечтал о другой участи.

Откуда-то ему было известно о далекой и загадочной России, где расторопный человек всегда будет в богатстве и почете, и некий загадочный внутренний компас или – внутренний моторчик, так никогда и не дававший ему успокоиться, отправил его в путь...

Возможно, до Нидерландов доходили вести о том, как успешно шли дела в России у промышленников братьев Виниусов, де Мулена, Марселиса или Рутса – голландские технологии, самые передовые в мире, будь то кораблестроение, ткацкое дело или металлургия, были крайне востребованы во всем мире, и в России тоже, и дела у носителей знаний шли и в самом деле хорошо.

Групповой портрет, голландская купеческая гильдия

Периодически все они присылали вести домой, часто это были запросы на специалистов в той или другой отрасли, и голландская диаспора в России медленно, но уверенно расширялась.

Некоторые из них, заработав довольно денег, возвращались на родину, а для кого-то, как, например, сына одного из Виниусов, Андрея – будущего думного дьяка и советника Петра I, именно Россия становилась новой родиной.

Впрочем, не уверен, что мечты нашего героя заходили столь далеко и что он мог себе представить, в какое невероятное предпринимательское приключение превратится его поездка в Россию.

Назвавшись корабельным мастером, ван Сведен еще в дороге с ужасом понял, что смыслит в кораблях не много, и к моменту приезда в Архангельск он придумал себе новое занятие, представившись там как купор – специалист по проверке качества и разливу вин.

Именно как купор он в 1648 или 1649 году заключает свой первый в России контракт – его партнером становится брат одного из самых богатых «русских голландцев» Девида Рутса, Каспер, а сам наш герой переезжает в Москву.

Немецкая слобода в Москве, в Лефортово – место обособленной жизни европейских «гостей»

Вскоре ван Сведен женится там на дочери Девида Рутса, Марии.

Русско-польская война за Украину требует оружия в огромных количествах, и Йохан, вместе со своим свояком, Хендриком Свелленгребелом, оказываются в нужный момент в нужном месте – известно, что они только за три года поставили России не менее 75 тыс. мушкетов, 30 тыс. карабинов, 34 тыс. пар пистолетов, 1 тыс. шпаг и 1 тыс. панцирей.

Частично казна расплачивалась за поставки пушниной – и ван Сведен успешно перепродает ее и становится заметным поставщиком «мягкого золота» в Европу. Кажется (это не совсем ясно из документов), в конце концов он передает продажу пушнины Свелленгребелу (который в дальнейшем закрывает это предприятие, и закончит жизнь скромным чиновником Посольского приказа) а сам, как человек неуемный, строит маленькую мануфактуру по производству «венецианского стекла».

Но все это – всего-то лишь присказка, потому что тут-то и начинается сказка...

Еще в 1659 году царь Алексей Михайлович наказывает своему ближнему боярину Ордин-Нащокину организовать регулярную доставку вестей из Европы, да вот только в тот раз всем было не до почты.

Московский царь принимает иностранного гостя

Прознавший об этом ван Сведен всячески «лоббирует», как сказали бы мы сейчас, создание такого регулярного маршрута, благо, кроме поставок оружия, он бурно участвует в делах Посольского приказа – в его ведении находится приглашение в Россию мастеров из Европы – и, в конце концов, добивается своего – в 1665 году.

Задача, поставленная ему, не кажется нам сегодня неразрешимой – надо ежемесячно доставлять письма из посольств, записки воевод, иностранные «куранты» и царские указы, на что выделяется 1000 рублей из казны (половину из них, как и в случае с оружием – соболями, в одном месте встречаем «роспись» о передаче ему казной 500 рублей и 500 соболей).

Кроме того, его личное жалование составляло 1100 рублей.

Чтобы было понятно, что это за деньги: в 1666 году ван Сведен жалуется, что потратил на организацию доставки почты своих 1200 рублей и просит компенсировать ему расходы.

Зима. Дорога

Так вот, по ценам тех лет, 1200 рублей – это 18 килограммов золота. Выплатили ли ему эти расходы или нет, впрочем, не известно.

Заметим, что о плате за частные письма никто не вспомнил – и еще много лет и ван Сведен, и его последователи деньги за доставку частной почты будут просто класть себе в карман.

Так открывается первая в стране регулярная почта, от Москвы до Риги, прозванная, по направлению «в немцы» – немецкой почтой.

Жалобы на почту, как и положено, посыпались с первых дней ее работы: почты в урочные дни не бывает, прибывает она с большими опозданиями, а письма теряются.

Ван Сведен регулярно пишет объяснения в Посольский и Тайный приказы, в которых оправдывается отсутствием дорог, неустроенностью быта почтальонов и нехваткой лошадей и требует увеличить ему содержание.

Посольский приказ, в итоге, спохватывается и вспоминает опыт «ямской гоньбы», которая обходится казне многократно дешевле – ван Сведену приписывается своих людей с маршрута снять, заменить их ямщиками и давать в казну подробные росписи расходов.

При всех жалобах ван Сведена почтовое дело, кажется, было делом выгодным, ибо с вхождением в силу Ордин-Нащокина, ставшего в 1667 году вторым лицом в государстве, интрига в борьбе за пост «главного почтальона» разыгралась нешуточная, куда там нынешним...

Афанасий Ордин-Нащокин, которого молва отчего-то величает создателем русской почты. Впрочем, это не единственное достижение, приписываемое одному из самых великих меркантилистов в истории. Его иногда еще почему-то величают «русским Ришелье», хотя на самом деле он был, безусловно, русским Кольбером

В 1668 году ван Сведен передает почтовые дела другому голландцу, Леонтию Марселиусу, затем этим делом руководил другой Марселиус – Петр, а с 1672 года ее руководителем становится Андрей Виниус.

И именно Виниус будет воплощать указ царя Петра о создании на опыте «немецкой почты» регулярного почтового сообщения внутри страны.

Дьяк Андрей Андреевич Виниус, один из знаменитых сподвижников Петра I, потомок голландских купцов

Однако, попав в историю как создатель русской почты, наш неуемный герой как бы вовсе и не замечает своей отставки – дела, дела...

В 1666 году он получает от приказа Большого дворца «долгострой» – некую «бумажную мельницу», мануфактуру по производству бумаги, которую начал строить патриарх Никон за одиннадцать лет до этого.

Ван Сведен находит в Европе отличных мастеров и на многие годы именно эта мануфактура на Пахре становится главным поставщиком бумаги в России.

Надо сказать, что хорошие связи – а они, несомненно, были у ван Сведена – приносят дополнительные заработки.

Тот же приказ отдает ему на откуп соседнюю с бумажной мукомольную мельницу, а чуть позже – и вовсе передает в откуп целую Иваньковскую волость в Каширском уезде.

Впрочем, жить на доходы, стричь купоны – не для нашего голландца, и он с готовностью пускается в очередную авантюру, принимая на себя руководство строительством первого в истории нашей страны европейского многопушечного корабля «Орел».

Спуск на воду фрегата «Орел»

Как мы помним, наш герой не слишком-то силен в корабельном деле и вполне отдает себе в этом отчет, зато он хорошо разбивается в людях, знает, кого к какому делу приставить, какое и где оборудование купить – то есть, как организатор, он снова в своей стихии.

Судьба его детища будет печальной – у Астрахани «Орел» будет захвачен разинцами и, по одной версии, будет сожжен, по другой – сгниет в затоках.

Капитан корабля Бутлер (тоже свояк ван Сведена – они женаты на родных сестрах) и корабельный мастер ван Стрейс, оставивший замечательные записки о своем путешествии по Московии, удивительным образом сумеют сбежать на шлюпке и оказаться потом в Персии, откуда они, совершив невероятное путешествие по всему миру, вернутся домой.

Но для истории отечественного флота это событие окажется знаковым – большинство из нанятых ван Сведеном корабелов еще послужат русскому флоту.

А ван Сведен попутно попадает еще и в историю создания русского флага – он долго и даже несколько нудно объясняет московским чиновникам, что корабля без флага не бывает и, в конце концов, не слишком напрягая фантазию, привозит вместе с другими покупками, голландский флаг – его и вывешивают на «Орле», только слегка «передвинув» цвета.

Как считают историки, именно с этого флага началась история российского «триколора». В дальнейшем его «повернут» на 45 градусов, сам флаг будет «разобран» на государственный, схожий с сегодняшним, и военно-морской, андреевский

Другая легенда гласит, что он получил распоряжение о цветах флага и просто выполнил его в точности – но, во всяком случае, именно он первым создал российский триколор.

Неспокойный ван Сведен в Дединово на Оке, что недалеко от Зарайска – месте постройки кораблей, ухитряется еще увлечься черной икрой.

Поздняя иллюстрация к книге еще одного из голландцев, поучаствовавшего в продвижении черной икры, Конрада ван Кленка

Икра уже известна в Европе, Россия занимается поставками этого деликатеса, вот только масштабы пока еще скромны.

Ван Сведен создает большую кооперацию купцов с весьма серьезными намерениями (именно эта кооперация в дальнейшем нимало поспособствует развитию экспорта осетровой икры), но сам он внезапно умирает в 1669 году.

Его единственная дочь выходит замуж за некоего Лёфкена, а его единственная внучка – за некого Рудольфа Мейера, которого записи именуют, с каждым годом все чаще и чаще, Родионом Ивановым.

Ну а Ивановых в нашей-то стране – ищи-свищи...

Яркие два десятка лет в России не снискали большой славы Йохану ван Сведену у потомков, но, впрочем, возможно – все это потому, что мы просто не умеем воздавать славу тем, кто развивал страну.

Александр Иванов

«Краткие эссе об истории экономики»

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