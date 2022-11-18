Как правильно копить при небольшой зарплате?

Обязательно определитесь со своей мотивацией и причинами экономии. Например, нужно выплатить кредит или ипотеку, накопить на отпуск или значительную покупку, научиться правильно расставлять приоритеты при покупках.

Откладывайте деньги сразу после получения зарплаты

Сначала найдите вариант программы, чтобы открыть вклад. Он должен быть пополняемым, чтобы иметь возможность каждый месяц на него класть определенную сумму. Как только поступила зарплата, вы откладываете 10-15% от полученной суммы. Тратить эти деньги, обещая восполнить все в следующем месяце, нельзя. Решение финансовых вопросов требует дисциплины. При выводе средств в следующий месяц придется отправить уже 30%.

Не тяните с оплатой за коммунальные платежи и интернет

Отсутствие своевременно внесённой оплаты приведет к тому, что в следующем месяце придется попрощаться с солидной суммой. К ней придется добавить и штрафы, неустойки. Правильно организованные платежи – один из основных факторов, влияющих на скорость накоплений. Не можете в один день оплачивать все? Разбейте платежи на несколько. Например, сначала оплачиваете ЖКХ, а после получения аванса – интернет и мобильную сеть.

Правильно пользуйтесь дебетовой картой

Оформление такого банковского продукта может принести доход. Сегодня самая выгодная дебетовая карта предполагает начисление процентов на остаток, получение бонусов, кэшбэка. Воспользуйтесь специальными сервисами для поиска наиболее подходящего варианта. Если к карте можно привязать «Копилку», воспользуйтесь ей. Например, на отдельный счет будет уходить определенная часть трат на покупки, поступлений денег.

Не стесняйтесь использовать дисконтные и скидочные карты. Получить их можно практически во всех магазинах. Иногда их дают бесплатно, но и за деньги они быстро окупают себя.

Оптимизируйте расходы

Рекомендации:

Перед походом в магазин обязательно составляйте список покупок. Не отклоняйтесь от него.

Поищите места, где можно совершить приобретения дешевле.

Поставьте лимиты по картам.

Всегда анализируйте свои покупки.

Поможет в оптимизации и составленная в отдельной тетрадке или в специальном приложении таблица расходов. С ее помощью сможете отказаться от импульсивных приобретений. Не бросайте анализ данных. Воспитание любого навыка требует времени.

Составьте перечень вещей, на которых нельзя экономить. Слишком серьезное ограничения в тратах может стать причиной их увеличения. Например, покупка слишком дешевой обуви может привести к тому, что скоро вам вновь придется на нее тратиться. Не экономьте на качественных продуктах и на лекарствах.