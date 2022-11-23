Личные финансы

Откуда брать деньги на инвестиции? Правильное ведение личного бюджета

Личное финансовое планирование – основа финансовой стабильности и защищенности человека.

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Откуда брать деньги на инвестиции? Правильное ведение личного бюджета

В основе финансового планирования лежит капитал. Этот капитал можно разделить на три категории:

  1. Текущий
  2. Резервный
  3. Инвестиционной

Остановимся на каждом из них подробнее.

Текущий капитал – это деньги, которые тратятся на повседневные нужды. Например, еда, одежда и утренний кофе и тд, то есть повседневные траты.

Так как деньги текущего капитала тратятся каждый день (есть нужно каждый день к сожалению), то главное требование к текущему капиталу ликвидность. Не каждый продавец возьмет редкие царские монеты в качестве оплаты, несмотря на их высокую стоимость. Доходность на этот капитал можно получить в качестве кэшбэка, или с помощью счетов, которые предоставляют банки. Доходность на них небольшая, но это лучше, чем ничего.

Резервный капитал нужен на всякий случай. В жизни каждого человека могут случаться разные события, как хорошие, так и не очень. Для того чтобы человека не застала какая-то ситуация врасплох, нужно иметь резерв. Имея такой капитал человек защищает себя от рисков, например, временной потери трудоспособности.

Основное требование здесь – надежность. Так как деньги могут понадобится неожиданно, риск вложения средств должен быть минимальный. Желательно, чтобы покупательная способность этих денег оставалась на неизменном уровне, то есть покрывала инфляцию. Если же получится получить сверху 1-2% доходности, то вообще отлично. Здесь могут помочь банковские вклады (при этом лучше иметь несколько вкладов в разных банках) и облигации федерального займа, риск которых минимален.

Помимо текущего и резервного нужно иметь инвестиционный капитал. Это те деньги, которые можно инвестировать в реальные активы, ценные бумаги и так далее, то есть эти деньги должны работать.

Основная цель инвестиционного капитала – доходность. Так как есть понимание, что без денег не останемся, ведь есть резерв, мы осознанно берем на себя повышенный риск, для получения максимальной доходности. Но здесь тоже нужно подходить с умом, и не вкладывать «все яйца в одну корзину». Нужно диверсифицировать свои вложения. При этом важно понимать, что стоимость инвестиционных активов может быть подвержена краткосрочным колебаниям стоимости. Лучше планировать такие вложения на длительную перспективу. Например, вложения в акции лучше всего показывают себя на длинном горизонте времени. Деньги именно из этого капитала надо вкладывать в фондовый рынок.

🔹Такая модель личных финансов позволяет структурировать активы так, чтобы найти максимальный баланс, чтобы и на жизнь хватало (не ограничивая себя во всем), и финансовые цели достигались.

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Щербинин Сергей
Щербинин Сергей

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