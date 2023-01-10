Про инфляцию образа жизни

Инфляция образа жизни — это тенденция к увеличению расходов по мере роста дохода. Из-за роста доходов, растут и расходы и обязательства, причем иногда непропорционально.

В результате инфляция образа жизни может привести к тому, что люди на самом деле будут в худшем финансовом положении, даже если они зарабатывают больше денег.

Такую тенденцию наблюдают ученые. Например, исследователи изучили потребительские привычки более 11 тысяч итальянцев с 1987 по 2004 год. Они обнаружили: если доход увеличивается на 80%, траты растут на 70%. При этом отказываются от покупок люди менее охотно: если денег становится на те же 80% меньше, расходы сокращаются всего на 60%.

Почему возникает инфляция образа жизни?

Одна из причин, по которой люди тратят больше денег, когда у них их больше: менталитет «чтоб не хуже других». Люди нередко чувствуют, что они должны соответствовать друзьям и знакомым в отношении расходов. Например, если кто-то ездит на BMW, вы можете подумать, что вам тоже нужно купить машину получше, даже если ваш старый комплект колес прекрасно доставит вас из точки А в точку Б.

Главные признаки инфляции образа жизни

При увеличении дохода:

Вы откладываете столько же денег, сколько и раньше, или не откладываете вовсе.

Вы тратите деньги на то, что раньше не могли себе позволить. Например, на новейший Айфон или отпуск на Бали. Раньше отсутствие этих товаров и услуг не вызывало неудобств, но сейчас они кажутся вам не роскошью, а предметами первой необходимости.

Ваш бюджет пополняется новыми статьями расходов, причем регулярными. Например, раньше вы готовили еду сами, а теперь каждый месяц тратите деньги на доставку готовой еды.

Как избежать инфляции образа жизни?

Анализируйте расходы. Перед совершением покупки ответьте на несколько вопросов. Как она на вас повлияет? Повлечет ли за собой дополнительные траты? И точно ли у вас уже нет ничего похожего? Даже просто пару минут паузы на раздумья помогут снизить риски импульсивной покупки.

Тратьте деньги на эмоции. Поездка в Париж принесет больше радости и воспоминаний, чем новая сумка или телефон

Делайте больше накоплений и инвестируйте. Покупать меньше, но чувствовать больше радости помогает привычка копить деньги. Скорее всего, это связано с чувством безопасности, которое дают сбережения. Когда свободных денег нет, любая трата — даже на действительно нужную или очень желанную вещь — может вызывать финансовую тревогу. Накопления избавят вас от такого финансового давления и делают покупки, пусть даже редкие, более радостными.

Когда тратить больше имеет смысл?

Инфляция образа жизни может происходить по мере профессионального развития и семейных обязанностей. Это означает, что вам, вероятно, придется тратить больше денег на вещи, которых вы раньше вообще избегали, например, на машину, или на вещи, на которых вы могли экономить ранее, например, на свой гардероб.

Таким образом, могут быть моменты, когда увеличение ваших расходов в определенных областях имеет смысл. Например, если недавнее повышение на работе означает увеличение продолжительности рабочего дня или увеличение количества поездок, вам, естественно, может потребоваться нанять кого-то для уборки или работы по дому. Или вам может понадобиться переехать в более просторное жилье, чтобы вместить вашу растущую семью.

Потратить немного больше на улучшение качества жизни также может иметь смысл, если вы можете себе это позволить. По мере продвижения по карьерной лестнице у вас может не быть времени убираться в доме. Несмотря на то, что это дополнительные расходы, тратить больше денег и платить кому-то за это может иметь смысл, так что вы можете высвободить время, чтобы провести его с семьей, друзьями или заняться хобби, которое вам нравится.

Возможность насладиться небольшим количеством свободного времени помогает поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью и может сделать вас более продуктивным на работе.



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