Общество

Почему сбережения делают нас счастливее

Денежные сбережения понижают уровень стресса и повышают уровень удовлетворенности жизнью. Как это объясняют ученые и опросы.

Версия для печати
Почему сбережения делают нас счастливее
Иллюстрация: Karen Laårk Boshoff/pexels

Исследователи опросили 585 клиентов британского банка о том, насколько они удовлетворены своей жизнью. Оказалось, что наличие приличной суммы на счете 🤑 гораздо важнее для этой удовлетворенности, чем высокая зарплата сама по себе.

Клиенты с высокой зарплатой, которые много тратили, а не сберегали, были менее счастливы.

Как полагают ученые, дело в свободном доступе к деньгам: мысль о том, что деньги есть в любой момент снижает тревожность.

Американское исследование с 12 тысячами участников показало, что даже отложенные 500$ снижают уровень тревоги и повышают уровень удовлетворенности жизнью на 15% по сравнению с ситуацией, когда сбережений нет вообще.

Понравилась статья? Поставьте лайк.

А также подписывайтесь на мой Telegram-канал.

Пишу про финансовую грамотность, грамотные инвестиции, трейдинг. Максимально просто и без воды. А также рассказываю как инвестировать в сегодняшних реалиях.

Щербинин Сергей
Щербинин Сергей

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ПСН

Может ли предприятие общепита сотрудничать с сервисом доставки и при этом применять патентную систему налогообложения

В статье кратко разъяснено, какие организации, работающие с едой, могут применять ПСН и перечислены критерии, которым они должны соответствовать.

Может ли предприятие общепита сотрудничать с сервисом доставки и при этом применять патентную систему налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

Компания потеряла расходы и вычеты, потому что не оформила нормальные пропуска

Зачастую компании-заказчики просят контрагентов подавать им списки сотрудников от подрядчика под наименованием своей компании, объясняя это тем, что охране так удобнее. Но налоговики могут решить, что раз нет пропусков, то и контрагента не было. А значит, можно снять расходы.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Трудовые отношения

Минтруд обновил список профессий для альтернативной службы

Альтернативную службу теперь смогут проходить дизайнеры, хореографы, зубные техники и еще 150 специалистов. При этом из списка профессий исключили семь профессий и 15 должностей, среди них агрохимики, микробиологи, артисты.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще