Почему сбережения делают нас счастливее

Исследователи опросили 585 клиентов британского банка о том, насколько они удовлетворены своей жизнью. Оказалось, что наличие приличной суммы на счете 🤑 гораздо важнее для этой удовлетворенности, чем высокая зарплата сама по себе.
Клиенты с высокой зарплатой, которые много тратили, а не сберегали, были менее счастливы.
Как полагают ученые, дело в свободном доступе к деньгам: мысль о том, что деньги есть в любой момент снижает тревожность.
Американское исследование с 12 тысячами участников показало, что даже отложенные 500$ снижают уровень тревоги и повышают уровень удовлетворенности жизнью на 15% по сравнению с ситуацией, когда сбережений нет вообще.
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