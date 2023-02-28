Как Сообщество профессиональных бухгалтеров подало свое первое обращение в Минфин

Сообщество профессиональных бухгалтеров составило обращение в Минфин, чтобы получить ответы на вопросы, важные для корректной работы бизнеса с ЕНП.

В этот день вся Москва была наполнена предпраздничными хлопотами. Люди с самого утра спешили переделать свои дела и уйти на заслуженные выходные до конца недели. Само собой, общественный транспорт был максимально загружен, в метро – не протолкнуться, на улицах – морозные минус 17. Самое время отправиться в одну из «горячих» точек финансовой жизни страны – в Министерство финансов Российской Федерации на Ильинке 9.

Везем ценные документы на автобусе, чтобы не «задавили» в метро))

Обращения принимают быстро, в специальном окне. Прочитав документ по диагонали, сотрудница отдела корреспонденции поставила на втором экземпляре печать о приеме текста.

Окно, в котором принимают обращения.

Что нас интересует?

1. Как правильно отражать заработок за декабрь 2022 года в отчетности и справках сотрудникам, чтобы не возникало претензий в части получения вычетов?

Ведь с 2023 года появилась проблема со справками 2-НДФЛ – сотруднику выдают справку с полностью начисленной заработной платой за 2022 год, а в 6-НДФЛ отражается только часть заработка (аванс). Из-за этого работник не может получить положенный вычет.

2. Чем обусловлен график уплаты НДФЛ в соответствии с новым порядком с 2023 года? Налог необходимо уплачивать по схеме:

налог удержан с 1 по 22 января – срок уплаты 28 января;

налог удержан с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца – срок до 28 число текущего месяца;

налог удержан с 23 по 31 декабря – срок уплаты не позднее последнего рабочего дня года.

Такой график путает и усложняет расчеты для налогоплательщиков. Кроме того, много вопросов по расчетам декабря. Последний рабочий день в 2023 году – 29 декабря. Для многих работников (например, в сфере обслуживания, работающих в торговых сетях и т.д.) 30 и 31 декабря – рабочие дни, в которые они вполне могут получить расчет по зарплате. С этих сумм нужно удержать НДФЛ, но НДФЛ, удержанный 30 или 31 декабря, просто невозможно заплатить 29 числа.

Как поступить в данной ситуации? Если налог будет уплачен, например, 9 января 2024 года, будет ли это считаться просрочкой, влекущей начисление штрафов и пени?

Почему нельзя установить, например, правило – налог, удержанный в период с первое по последнее число месяца, уплачивается до 28 числа следующего месяца?

3. Рассматривается ли возможность выделения НДФЛ и уплата его не в рамках ЕНП с целью реального упрощения работы с налогом, как налогоплательщиков, так и для своевременного его поступления в региональные бюджеты?

Обычно Минфин рассматривает письменные запросы за 33 дня. В течение трех дней письмо с запросом регистрируется, после чего у чиновников есть 30 дней на изучение и ответ. Ждем разъяснений 😊

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это общероссийское объединение специалистов, к которому может присоединтся любой желающий. Участие бесплатное. Вы сможете оценить свои профессиональные навыки и повысить их с помощью курсов «Клерка». Для участников (которых уже более 500) организован закрытый чат и собственный раздел форума. Вступить в Сообщество

Напишите в комментариях, что вам хочется узнать. Мы будем формировать запросы в госорганы, ориентирусь на ваши «боли» и интересы!