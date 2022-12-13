💥ЕНП – Единый налоговый платёж. Новый порядок уплаты налогов с 1 января 2023 года

Единый Налоговый Платеж на Единый налоговый счёт направлен на упрощение уплаты налоговых платежей.

Сейчас в микро бизнесе, налогоплательщик платит как минимум 3 платежки на 3 КБК (код бюджетной классификации):

✔страховые взносы

✔медицина

✔УСН (Упрощенная система налогообложения)

При наличии работников, эти КБК увеличиваются уже до 6, а с НДС до 8, включая налог на прибыль и НДС.

Налогоплательщик является заложником бюджетной системы, так как каждый свой платеж он должен положить в нужную ячейку, и нужно соблюсти очень много реквизитов.

Не только реквизиты в ИФНС, но и КБК, ОКТМО, статусы платежа, коды и прочее для правильного разнесения платежа.

У нас огромная страна-20 000 кодов ОКТМО, 400 000 кодов КБК. Ошибся в 1-2 цифрах, и платеж улетел в неизвестную сторону.🙄

Федеральная налоговая служба не стоит на месте

Инновации которые год за годом вводит ИФНС, сейчас позволят упростить уплату налогов .

Это будет один платежный документ, где будет получателем -единственное Тульское казначейство, а плательщик будет идентифицироваться по ИНН .

Единый налоговый платёж, попадая на Единый налоговый счёт, будет потом распределяться на все налоги .

Туда не войдут только платежи, которые не поименованы в Налоговом кодексе , то есть платежи за регистрацию ООО или за изменения в ООО , административные штрафы , платежи за мигрантов и т.д.

Все остальные – будут Единый налоговый платёж.

Как же все это будет происходить

Налогоплательщик в любое время до 25 числа каждого месяца, может перечислить на Единый налоговый счёт любую сумму, и после 25 числа налоговая сама разнесет ее в соответствии в нужными налогами.

Но вы сами понимаете, что совсем без вашего контроля ИФНС разнести платеж не может, не знает куда , что из этого УСН, что взносы за сотрудников? Поэтому вводится еще 1 ежемесячный отчет- Это реестровое уведомление.

Этот реестр станет обязательным документом . Его нужно будет подавать до 25 числа ежемесячно для распределения платежей., т.к. потом распределить платежи будет гораздо сложнее.

За неподачу данного документа вводится новый штраф – в размере 200 рублей за каждый непредставленный расчет согласно закону № 263 ФЗ. Форма реестра утверждена приказом № ЕД-7-8-1047 от 02.11.22

Но даже не смотря на это, все равно станет легче! Например, обособленным подразделениям , которые раньше платили налоги отдельно, то теперь это будет делать только головная организация .

Упрощение работы с долгами!

Налоговая больше не будет выставлять отдельные требования на каждый зависший платеж. Будет один документ взыскания. ФНС будет снимать блокировку со счета всего за один день. Экономия денег и времени Одно сальдо расчетов с бюджетом означает, что не будут начисляться пени и штрафы при наличии переплаты по одному налогу и недоимки – по-другому. Уйдут в прошлое заявления об уточнениях и зачетах между КБК и ОКТМО. Сейчас часто ошибаются именно в этих реквизитах. Значит, не нужно будет тратить время на то, чтобы разобраться в нестыковках. Положительный остаток со счета можно вернуть поручением в течение одного дня. Сейчас на возврат переплаты отводится месяц. Механизм ЕНС позволил значительно продлить сроки уплаты.

При этом НДФЛ будет уплачиваться только 1 раз в месяц, а не каждый день после выплаты дохода, как это установлено сейчас.

Переход на Единый налоговый платеж

Сейчас необходимо провести сверку. Федеральная налоговая служба самостоятельно формирует сообщение сверки и направит их налогоплательщику. В этой справке будут описаны все задолженности и переплаты по каждому платежу, которые 01.01.2023 г. перейдут в Единый налоговый платеж и сформируют остаток на Едином налоговом счёте.

Туда не войдут только задолженности, срок которой уже прошел, и переплата свыше 3-х лет – она сгорит.

И еще один налог пока не войдет в общее сальдо . Для того чтобы не оголять региональные бюджеты туда не войдут платежи по налогу на прибыль. Они пока будут учитываться отдельно, на переходный период до сдачи декларации, то есть до 25.03.2023 г.

Кстати, у нас будет единый срок сдачи всех деклараций. 25 числа-деклараций сколько было, столько и останется. Просто подавать их придется не позднее 25 числа.

Советую! Те, ИП у которых пока нет личного кабинета, получить ключ ЭЦП и оформить себе личный кабинет. Это упростит сверку с ИФНС и подачу расчета.

Если раньше вы переплатили деньги на какой-то КБК, и у вас было ограничение в 3 года на то, чтобы это платеж разыскать, зачесть или вернуть – это как минимум 2-3 заявления., то теперь у вас данной проблемы не возникнет вообще, т.к деньги будут находится на едином счете и направить их на любой налог будет просто .

Мало того что направить, ими вообще можно будет распоряжаться как активом, т.е вернуть их себе или перекинуть куда требуется. Это очень важно .

Сроки возврата с Единого налогового счёта тоже стали другими. Если раньше на возврат из бюджета нужно было ждать до 30 дней ,то по новому закону возврат с Единого налогового счёта производится я в течении 1 раб дня ., то есть 1 день на подачу ,1 день на отработку казначейства и на следующий день деньги у вас. Подачу заявлений нужно будет делать из личного кабинета Налогоплательщика.

Очередность списания платежей регулируется ст. 45 п2 Налогового кодекса.

1) Недоимка – начиная с налога с более ранним сроком уплаты

2) Затем начисления с текущим сроком уплаты

3) Затем пени

4) Проценты и штрафы. Если сроки уплаты совпадают, то ЕНП распределится пропорционально суммам таких обязательств.

Если вы судитесь с ИФНС по каким либо налогам, то налог по которому суд, не будет списываться с ЕНСч.

Подведем итоги

Сумма Единого налогово платежа равна общей сумме обязанностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Платить больше или авансом не нужно.

ИП и организации смогут уменьшать УСН страховыми взносами? Да,но нужно подать реестр!

✔Преимущества: 1 платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма платежа);

1 срок уплаты в месяц;

1 сальдо в целом по ЕНС;

1 день для поручения на возврат;

1 документ взыскания для банка;

1 день для снятия блокировки по счету

✔Среди минусов единого налогового счета: