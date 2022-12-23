Объединение ПФР и ФСС в 2023 году: отчетность, взносы, пособия

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут объединены в Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России. Социальный фонд России будет начислять гражданам все социальные выплаты, включая пенсии, больничные, декретные, а также пособия в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.
- Изменение № 1. Вместо пяти отчетов будете сдавать два Вместо отчетов – 4-ФСС, СЗВ‑СТАЖ, СЗВ-ТД, СЗВ-М и ДСВ-3 – работодатели должны будут сдавать один отчет В нем надо отражать сведения для персонифицированного учета, включая данные о взносах на травматизм. Таким образом вся информация, которую бухгалтера отправляли в ПФР, ФСС и ФНС будет распределена в двух новых отчетных формах: ежемесячный и ежеквартальный РСВ в ФНС; совершенно новый объединенный отчет, который будет предоставляться в объединенный фонд (СФР). Напомним, сейчас эти отчеты подают отдельно. Новую единую форму будут сдавать до 15 числа месяца, следующего за отчетным
- Изменение № 2. Новые тарифы и единая база С 2023 года отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменят. При общих тарифах компании надо будет платить взносы по единому тарифу 30 процентов в пределах базы и 15,1 процента сверх нее. Взносы не вырастут – фактически ставки оставят на прежнем уровне и суммируют. Взносы предпринимателей «за себя» не поменяют. Изменят список льготников, для некоторых страхователей тарифы уменьшат, но для компаний малого бизнеса ставки оставят на прежнем уровне. Взносы от несчастных случаев как и сейчас не будут входить в общий тариф. Они по-прежнему будут зависеть от класса профессионального риска.
- Чиновники планируют сделать единую предельную базу по взносам. Ее приравняют к базе по взносам в ПФР на 2022 год – 1,565 млн руб. Сумму проиндексируют на рост средней зарплаты в стране. Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат в 2022 году в среднем на 7 процентов, поэтому предельная база в 2023 году может составить 1,675 млн руб. Сейчас действуют две предельные базы и для страховых взносов в ФСС она составляет 1,032 млн руб. (постановление Правительства от 16.11.2021 № 1951). Из-за того, что отменят более низкий лимит для ФСС, страхователи буду платить больше взносов. Нагрузка вырастет у тех компаний, в которых зарплата превышает действующий лимит, то есть 86 тыс. руб. в месяц (1 032 000 руб.: 12 мес.).
- Изменение № 3. Изменили порядок и сроки уплаты взносов В 2023 году все налоги, сборы и страховые взносы уплачивают единой платежкой, без детализации по кодам бюджетной классификации, видов обязательств и прочих реквизитов. Налоговики самостоятельно распределяет единый налоговый платеж на ОПС, ОМС и ВНиМ в новом процентном соотношении. Законодатели установили новый единый срок уплаты для страховых взносов и налогов – не позднее 28 числа соответствующего месяца. Следовательно, взносы за март 2023 года нужно перечислить до 28 апреля 2023 года. С 2023 года вы будете отчитываться по всем налогам в единые сроки (Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Универсальный срок вводят и для платежей в бюджет.
- Изменение № 4. Новые облагаемые выплаты и пособия В перечень облагаемых попадут вознаграждения по договорам подряда и авторским договорам. Сейчас с таких доходов не платят взносы в ФСС. Подменять трудовой договор подрядом будет невыгодно. Сэкономить можно будет только на взносах на травматизм.
- Изменения № 5. Пособия подрядчикам Так как вознаграждения по гражданско-правовым договорам в 2023 году станут облагаемыми взносами, на больничные и пособия по беременности и родам смогут рассчитывать подрядчики – физические лица. Пособие им выплатят, если в предшествующем страховому случаю году с их вознаграждений перечислено взносов больше, чем стоимость страхового года.
- Что еще изменится в работе нового фонда в 2023 году Тарифы. Малым и средним предприятиям, возможно, разрешат применять 15 процентов для всей суммы выплат, а не к части, которая превышает минималку. Штрафы. Компании должны будут перечислять штрафы в фонд в течение 20 дней после получения требования. Если компания исполнит требование раньше – в течение 10 дней, то можно уплатить только половину начисленного фондом штрафа. Сейчас исполнить требование нужно в течение 10 дней, если фонд не указал более длительный срок.