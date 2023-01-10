ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГОВОМУ ПЛАТЕЖУ

Единое платежное поручение на все налоги

Обратите внимание, что сначала погашается недоимка, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем – с текущим сроком уплаты, а только после этого – пени, проценты и штрафы.

Если денег недостаточно и сроки уплаты совпадают, единый платеж распределяется пропорционально по каждому налогу.

Реквизиты плательщика

Реквизиты плательщика (поля 8, 9, 10, 11, 12, 60) заполняются в общем порядке, как это делается при перечислении денег контрагенту или при обычной уплате налогов. Обратить внимание нужно на поле 102 «КПП плательщика». Здесь указывают КПП по месту постановки на учет организации.

Если есть филиалы, указывают КПП именно головной организации. В поле 101 плательщик теперь указывает код «01». Компании с обособленными подразделениями перечисляют ЕНП от головной организации.

Но в уведомлении проставляются реквизиты филиалов, за которых уплачен тот или иной налог.

Реквизиты получателя

Независимо от того, где стоит на учете налогоплательщик, получатель денег всегда один – Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом.

Разберем на примере порядок заполнения каждого реквизита:

поле 61 – ИНН получателя: 7727406020;

поле 103 – КПП получателя: 770801001;

поле 13 – наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;

поле 14 – БИК банка получателя (БИК ТОФК): 017003983;

поле 15 – номер счета банка получателя: 40102810445370000059;

поле 16 – получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом);

поле 17 – номер казначейского счета: 03100643000000018500.

Сведения о платеже

До 2023 года налогоплательщики сталкивались с некоторыми нюансами при заполнении полей 104−109. Например, неверно указанный КБК (104) приводил к тому, что налог зачислялся на неверный счет, из-за этого начислялись пени и штрафы.

С 2023 года платежка на все налоги одна.

В ней реквизиты заполняются так: