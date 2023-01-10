ЕНП (единый налоговый платеж)

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГОВОМУ ПЛАТЕЖУ

В 2023 году для большинства компаний и предпринимателей уже вступил в силу новый порядок расчетов с бюджетом. Уже с 1 января 2023 года все налоги налогоплательщик платит одной платежкой на единый налоговой счет (ЕНС). Рассмотрим правила уплаты налогов и подачи уведомлений.

Версия для печати
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГОВОМУ ПЛАТЕЖУ

Единое платежное поручение на все налоги

Обратите внимание, что сначала погашается недоимка, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем – с текущим сроком уплаты, а только после этого – пени, проценты и штрафы.

Если денег недостаточно и сроки уплаты совпадают, единый платеж распределяется пропорционально по каждому налогу.

Реквизиты плательщика

Реквизиты плательщика (поля 8, 9, 10, 11, 12, 60) заполняются в общем порядке, как это делается при перечислении денег контрагенту или при обычной уплате налогов. Обратить внимание нужно на поле 102 «КПП плательщика». Здесь указывают КПП по месту постановки на учет организации.

Если есть филиалы, указывают КПП именно головной организации. В поле 101 плательщик теперь указывает код «01». Компании с обособленными подразделениями перечисляют ЕНП от головной организации.

Но в уведомлении проставляются реквизиты филиалов, за которых уплачен тот или иной налог.

Реквизиты получателя

Независимо от того, где стоит на учете налогоплательщик, получатель денег всегда один – Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом.

Разберем на примере порядок заполнения каждого реквизита:

  • поле 61 – ИНН получателя: 7727406020;
  • поле 103 – КПП получателя: 770801001;
  • поле 13 – наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;
  • поле 14 – БИК банка получателя (БИК ТОФК): 017003983;
  • поле 15 – номер счета банка получателя: 40102810445370000059;
  • поле 16 – получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом);
  • поле 17 – номер казначейского счета: 03100643000000018500.

Сведения о платеже

До 2023 года налогоплательщики сталкивались с некоторыми нюансами при заполнении полей 104−109. Например, неверно указанный КБК (104) приводил к тому, что налог зачислялся на неверный счет, из-за этого начислялись пени и штрафы.

С 2023 года платежка на все налоги одна.

В ней реквизиты заполняются так:

  • поле 7 – полная сумма единого налогового платежа;
  • поле 24 – назначение платежа: Единый налоговый платеж;
  • поле 104 – КБК: 18201061201010000510;
  • поле 105 – ОКТМО: 0;
  • поле 106 – основание платежа: 0;
  • поле 107 – налоговый период: 0;
  • поле 108 – номер документа-основания: 0;
  • поле 109 – дата документа-основания: 0.
Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Руководитель

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бухгалтеры

Проверьте себя: как бухгалтеру работать эффективнее

Новый год только начался, а часть работы уже хочется отдать какому-то расторопному коллеге, который еще и не устает? Давайте проведем быструю диагностику рабочих процессов – наш тест поможет найти инструменты, которые облегчат жизнь бухгалтера и повысят профессиональные компетенции.

Проверьте себя: как бухгалтеру работать эффективнее
Обзоры для бухгалтера

Глас народа: подборка самых веселых комментариев от читателей «Клерка»

Обсуждения под постом — отдельная форма общения. Эти высказывания бывают намного интереснее, чем сам текст. Даже значимость события можно определить, не читая новость, а просто посмотрев на количество сообщений и их накал. Мы собрали самые веселые комментарии из нашей группы ВКонтакте, чтобы вспомнить важные темы и заодно посмеяться.

Глас народа: подборка самых веселых комментариев от читателей «Клерка»

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще