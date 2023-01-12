Уведомления об исчисленных суммах платежей

Когда нужно отправить уведомление
Чтобы ИФНС могла распределить ЕНП в счет уплаты конкретных налогов и сборов, налогоплательщикам придется составлять уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов.
- Срок уплаты налога (авансового платежа, взносов, сбора) наступает раньше, чем появляется обязанность сдать декларацию или расчет. Например, страховые взносы и НДФЛ нужно платить ежемесячно, а отчитываться – раз в три месяца. Получается, в «не отчетные» месяцы придется направлять уведомления.
- Обязанность сдавать декларацию либо расчет не предусмотрена законом.
Форма и формат уведомления уже разработаны и утверждены . Вы можете его увидеть ниже .
Нужно ли отправить корректировочное уведомление, если в исходном допущена ошибка
Если плательщик указал в уведомлении ошибочные реквизиты, нужно отправить корректировку с верными сведениями («только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка»).
При этом, если налогоплательщик уже сдал декларацию (расчет), то подавать уточненное уведомление не требуется.
Куда отправить уведомление, если у организации есть несколько филиалов
Уведомление сдается в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика (по юридическому адресу) или по месту постановки на учет в качестве крупнейшего плательщика.
Данное уведомление многострочное, поэтому оно может содержать сведения по обязательствам всех обособленных подразделений организации.
Каким способом нужно подать уведомление
Уведомление можно сдать следующими способами:
- по ТКС, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью;
- через ЛК налогоплательщика, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью;
- на бумажном носителе, если налогоплательщик вправе сдавать отчетность в бумажном виде.
Чем грозит несвоевременная отправка уведомления
Уведомление нужно отправить не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов.
Вообще, в Налоговом кодексе не предусмотрена ответственность за опоздание со сдачей уведомления.
Но специалисты ФНС сообщили, что не предоставление или несвоевременное предоставление уведомления повлечет штраф в размере 200 рублей.
Такой штраф выпишут на основании статьи 126 НК РФ.
Образуется ли недоимка, если уведомление подано с опозданием
Недоимка по налогу возникает со следующего дня после истечения установленного срока уплаты. Следовательно, нарушение срока подачи уведомления не может привести к возникновению недоимки, если оно было подано «до наступления срока уплаты налога».
В 2023 году можно по-прежнему заполнять обычные платежки на уплату налогов и взносов. Дополнительно сдавать уведомления в этом случае не потребуется. Но такой способ уплаты налогов допустим только при соблюдении определенного условия – вы ни разу не подавали такое уведомление.