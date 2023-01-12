Уведомления об исчисленных суммах платежей

Когда нужно отправить уведомление

Чтобы ИФНС могла распределить ЕНП в счет уплаты конкретных налогов и сборов, налогоплательщикам придется составлять уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов.

Срок уплаты налога (авансового платежа, взносов, сбора) наступает раньше, чем появляется обязанность сдать декларацию или расчет. Например, страховые взносы и НДФЛ нужно платить ежемесячно, а отчитываться – раз в три месяца. Получается, в «не отчетные» месяцы придется направлять уведомления. Обязанность сдавать декларацию либо расчет не предусмотрена законом.

Форма и формат уведомления уже разработаны и утверждены . Вы можете его увидеть ниже .

Нужно ли отправить корректировочное уведомление, если в исходном допущена ошибка

Если плательщик указал в уведомлении ошибочные реквизиты, нужно отправить корректировку с верными сведениями («только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка»).

При этом, если налогоплательщик уже сдал декларацию (расчет), то подавать уточненное уведомление не требуется.

Куда отправить уведомление, если у организации есть несколько филиалов

Уведомление сдается в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика (по юридическому адресу) или по месту постановки на учет в качестве крупнейшего плательщика.

Данное уведомление многострочное, поэтому оно может содержать сведения по обязательствам всех обособленных подразделений организации.

Каким способом нужно подать уведомление

Уведомление можно сдать следующими способами:

по ТКС, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью;

через ЛК налогоплательщика, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью;

на бумажном носителе, если налогоплательщик вправе сдавать отчетность в бумажном виде.

Чем грозит несвоевременная отправка уведомления

Уведомление нужно отправить не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов.

Вообще, в Налоговом кодексе не предусмотрена ответственность за опоздание со сдачей уведомления.

Но специалисты ФНС сообщили, что не предоставление или несвоевременное предоставление уведомления повлечет штраф в размере 200 рублей. Такой штраф выпишут на основании статьи 126 НК РФ.

Образуется ли недоимка, если уведомление подано с опозданием

Недоимка по налогу возникает со следующего дня после истечения установленного срока уплаты. Следовательно, нарушение срока подачи уведомления не может привести к возникновению недоимки, если оно было подано «до наступления срока уплаты налога».

В 2023 году можно по-прежнему заполнять обычные платежки на уплату налогов и взносов. Дополнительно сдавать уведомления в этом случае не потребуется. Но такой способ уплаты налогов допустим только при соблюдении определенного условия – вы ни разу не подавали такое уведомление.