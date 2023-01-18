Список налогов, которые не входят в единый налоговый платеж
Представлен список налогов, которые в единый налоговый платеж не входят.
Представлен список налогов, которые в единый налоговый платеж не входят.
Как торговать долгами?
В настоящий момент процесс перехода оказался сырым и на практике вызывает у бизнеса только вопросы.
Совет Госдумы поставил в повестку закон о цифровом ₽; рынок складных смартфонов увеличится на 44 % в 2023-м; теннисистка Мария Шарапова снялась в сериале Netflix; Даниил Медведев резко отреагировал на выкрик с трибуны
В этом видео я расскажу какой новый налог будут платить все граждане с 2023 года.
Компания запрещала разработчикам сообщать о способах оплаты сервисов вне App Store.
Сделки можно проводить на Московской бирже, ежедневный лимит составит 10 млрд юаней.
VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud, чтобы передавать необходимые данные и документы в онлайн-режиме в ФНС. Платформа интегрирована с автоматизированной системой АИС «Налог-3», ее можно подключить к внутренним системам компании.
Оборонно-промышленный комплекс набрал оборот и продолжает наращивать мощности.
Чек-лист, чтобы вы проверили, все ли сдали и заплатили в первый месяц года.
Банк «Открытие» сообщил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники крадут личные данные и подделывают заявление на получение налогового вычета.