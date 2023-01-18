ЕНП (единый налоговый платеж)

Список налогов, которые не входят в единый налоговый платеж

Представлен список налогов, которые в единый налоговый платеж не входят.

Версия для печати
Список налогов, которые не входят в единый налоговый платеж
b6867d01-b452-4b81-92cf-efe26ead168d_page-0002.jpg
b6867d01-b452-4b81-92cf-efe26ead168d_page-0003.jpg
b6867d01-b452-4b81-92cf-efe26ead168d_page-0004.jpg
b6867d01-b452-4b81-92cf-efe26ead168d_page-0005.jpg
Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Руководитель

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Какие события произошли 17 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Совет Госдумы поставил в повестку закон о цифровом ₽; рынок складных смартфонов увеличится на 44 % в 2023-м; теннисистка Мария Шарапова снялась в сериале Netflix; Даниил Медведев резко отреагировал на выкрик с трибуны

Какие события произошли 17 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоговый мониторинг

Подключиться к налоговому мониторингу бизнес может через сервис VK

VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud, чтобы передавать необходимые данные и документы в онлайн-режиме в ФНС. Платформа интегрирована с автоматизированной системой АИС «Налог-3», ее можно подключить к внутренним системам компании.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще