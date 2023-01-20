Как избежать ошибок при работе с ЕНС и ЕНП после обновления ПО

Вот такая «чудесная» картина сейчас во многих личных кабинетах предпринимателей!👇

Ко мне пришёл Индивидуальный предприниматель, который получил оповещение, что у него задолженность на Едином счёте −30.000, затем стало −6000🙄.

Оказалось, что после того, как программное обеспечение которое насчитывало налоги по старому, сменили на ПО, которое считает ЕНС (единый налоговый счет ) и ЕНП (единый налоговый платеж) пропали данные о его льготах и ему начислили налог за машину, которую он давным-давно уже снял с учёта, поэтому он ничего и не платил.🤷‍♀️

В итоге налог за машину сняли, как будто его начислили 01.12.22 ( т.е более ранним сроком) , а те взносы которые он заплатил в ПФР -в полной сумме в прошлом году , оказались недоплачены- денег то на Едином счете не хватило! И в его кабинете написано что у него недоплата по взносам!

❗Мой Вам совет: не спешите платить.

Информация о Вашей задолженности может быть неактуальна. Обновления только выкатили!

Лучше подождать пару недель, когда всё заработает исправно!

А если по справке которая вам пришла из ИФНС в личный кабинет задолженностей не было, то нужно внимательно все разобрать и идти исправлять ситуацию в «ручном» режиме.

А мы Вам поможем разобраться с каждым случаем отдельно!💙