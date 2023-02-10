Как формируется и чем определяется правосознание

Правоспособность – это предусмотренная законом способность лица приобретать определенные права и обязанности.

Нормативные акты непосредственно затрагивающие права, свободы или обязанности граждан, должны быть зарегистрированы в Минюст в порядке, установленном для регистрации актов федеральных министерств и ведомств не нарушая ст. 4 Конституции.

Любые нормативные акты, которые затрагивают публичные интересы контролируются государством.

Статья 14 ГК «Самозащита гражданских прав», стая 15 «Возмещение убытков», Ст. 16 ГК предусматривается, что «убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием».

Действия или бездействия не соответствуют целям политики правительства. Связанность и конгломерация, единство подчинения Министерств – отсутствует, нет определённой структуры совместного организационного процесса правительства при использовании законов, правительственных актов и другое.

Юридическая организация, представившая недостоверную статистическую отчетность, и на нее может быть наложен штраф, или, что еще хуже, у нее может быть отозвана лицензия.

Правовой статус юридической организаций регулируется нормами различных отраслей права:

в общих аспектах, как правовой статус субъекта предпринимательской деятельности – нормами конституционного права, , статьи 8, 34, 35 Конституции РФ предусматривают гарантии против незаконной конкуренции, против монополизации.

непосредственно, как правовой статус субъекта, гражданско-правовых отношений – нормами гражданского права;

Юридическая организация должна иметь устав. Юридическая организация имеет устав, утверждаемый в порядке, предусмотренном законами.

В соответствии с требованиями Федерального закона устав кредитной организации должен содержать:

фирменное (полное официальное) наименование, а также все другие наименования, установленные федеральным законом; указание на организационно-правовую форму; сведения о месте нахождения (почтовом адресе) органов управления и обособленных подразделений; перечень осуществляемых операций, сделок, услуг; сведения о размере уставного капитала; сведения о системе органов управления, в том числе исполнительных, и органов внутреннего контроля, о порядке их образования и их полномочиях; иные сведения, предусмотренные федеральными законами для уставов юридических лиц указанной организационно-правовой формы.

В п. 1 ст. 50 ГК сказано, что «юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации)».

В п. 2 ст. 50 ГК предусматривается, что «юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий».

Специальная правоспособность означает, что юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности может осуществлять только те виды деятельности, которые предусмотрены уставом.

Следовательно, юридическое лицо может быть участником только тех правоотношений, которые обусловлены этими видами деятельности.

Законодательство предусматривает, что определенные виды предпринимательской деятельности являются правомерными только в том случае, если они осуществляются на основе соответствующей лицензии.

И никак иначе, юридическая организация не в праве лишать граждан прав и свобод указами и приказами министерств, ведомств – это для служебного пользования.

Правоспособности юридического лица

В ст. 49 ГК сказано, что юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано юридическим лицом в суд.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (п. 2 ст. 51 ГК) и прекращается в момент завершения его ликвидации (п. 8 ст. 63 ГК).

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Пример, организации по подчинённости (поликлиники, больницы):

Понятия дочернего и зависимого обществ даются в ст. 105 ГК, которая предусматривает, что хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества). Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах.

Согласно ст. 106 ГК хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций акционерного общества или 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

Хозяйственное общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций акционерного общества или 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах.

Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом.

Должностные лица – основания и порядок отказа в государственной регистрации: