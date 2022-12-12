Ведение бизнеса

Итоги 2022 и перспективы на 2023 год. Откровенный разговор предпринимателей

Онлайн встреча экспертов рынка инвестиций Юга России. Впечатления о заканчивающемся 2022 годе и обсуждение долгосрочных перспектив возможностей для инвесторов. Анализ рынка коммерческой недвижимости на примере Сочи.

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Вы слышали, что в Сочи в этом году есть Торговые центры, где арендаторы платят по 12 тыс. рублей за кв метр в месяц и в этом году никто не съезжал?

В этом видео Вы услышите еще много интересного в диалоге профессионалов рынка инвестиций, недвижимости.

Участники онлайн встречи:

  • Греднев Илья – модератор, предприниматель, эксперт в инвестиционном рынке, автор мультиканального блога #GrednevStory
  • Якушенко Александр – инвестор, предприниматель
  • Быков Станислав – эксперт по инвестициям в коммерческую, гостиничную недвижимость
  • Кочергин Дмитрий – руководитель департамента коммерческой недвижимости Компании РОСТ

Главные темы обсуждения:

  • Насколько выгодны вложения в базовые материальные активы?
  • Что действительно происходит на рынке Юга?
  • Когда будут публиковаться объективные рейтинги, для принятия квалифицированных решений любыми участниками?
  • Когда рухнут перегретые финансовые рынки и как это отразиться на всем бизнесе?
  • Какие из разнонаправленных тенденций и факторов, будут главными на 2023 год?
  • Рынок недвижимости Сочи, в качестве примера.

Пишите пожелания в комментариях и мы продолжим более детализировано обсуждать интересные Вам темы.

Grednev Story
Grednev Story
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