Итоги 2022 и перспективы на 2023 год. Откровенный разговор предпринимателей

Вы слышали, что в Сочи в этом году есть Торговые центры, где арендаторы платят по 12 тыс. рублей за кв метр в месяц и в этом году никто не съезжал?

В этом видео Вы услышите еще много интересного в диалоге профессионалов рынка инвестиций, недвижимости.

Участники онлайн встречи:

Греднев Илья – модератор, предприниматель, эксперт в инвестиционном рынке, автор мультиканального блога #GrednevStory

Якушенко Александр – инвестор, предприниматель

Быков Станислав – эксперт по инвестициям в коммерческую, гостиничную недвижимость

Кочергин Дмитрий – руководитель департамента коммерческой недвижимости Компании РОСТ

Главные темы обсуждения:

Насколько выгодны вложения в базовые материальные активы?

Что действительно происходит на рынке Юга?

Когда будут публиковаться объективные рейтинги, для принятия квалифицированных решений любыми участниками?

Когда рухнут перегретые финансовые рынки и как это отразиться на всем бизнесе?

Какие из разнонаправленных тенденций и факторов, будут главными на 2023 год?

Рынок недвижимости Сочи, в качестве примера.

Пишите пожелания в комментариях и мы продолжим более детализировано обсуждать интересные Вам темы.