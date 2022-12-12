Итоги 2022 и перспективы на 2023 год. Откровенный разговор предпринимателей

Вы слышали, что в Сочи в этом году есть Торговые центры, где арендаторы платят по 12 тыс. рублей за кв метр в месяц и в этом году никто не съезжал?
В этом видео Вы услышите еще много интересного в диалоге профессионалов рынка инвестиций, недвижимости.
Участники онлайн встречи:
- Греднев Илья – модератор, предприниматель, эксперт в инвестиционном рынке, автор мультиканального блога #GrednevStory
- Якушенко Александр – инвестор, предприниматель
- Быков Станислав – эксперт по инвестициям в коммерческую, гостиничную недвижимость
- Кочергин Дмитрий – руководитель департамента коммерческой недвижимости Компании РОСТ
Главные темы обсуждения:
- Насколько выгодны вложения в базовые материальные активы?
- Что действительно происходит на рынке Юга?
- Когда будут публиковаться объективные рейтинги, для принятия квалифицированных решений любыми участниками?
- Когда рухнут перегретые финансовые рынки и как это отразиться на всем бизнесе?
- Какие из разнонаправленных тенденций и факторов, будут главными на 2023 год?
- Рынок недвижимости Сочи, в качестве примера.
Пишите пожелания в комментариях и мы продолжим более детализировано обсуждать интересные Вам темы.