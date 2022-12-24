Ведение бизнеса

Гранты на реализацию КД проектов по имортозамещению, какие существуют?

Может есть какие программы по финансированию инженерных разработок, гранты на реализацию КД-проектов на важные комплектующие для имортозамещения, разработку как серийной, так и несерийной или единичной продукции.

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Гранты на реализацию КД проектов по имортозамещению, какие существуют?
Гранты на реализацию КД проектов по имортозамещению, какие существуют?

Друзья открыл ИП по инжинирингу – осуществляющее деятельность в области разработки комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности в Беларуси. Заинтересован в привлечении финансирования на разработку конструкторской документации для серийного выпуска критически важных комплектующих. Как найти людей, предприятия кому это нужно? Может есть какие программы по финансированию инженерных разработок, гранты на реализацию КД-проектов на важные комплектующие для имортозамещения, разработку как серийной, так и несерийной или единичной продукции.

Конструкторская документация на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности.
Конструкторская документация на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности.
Комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности.
Комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности.

Комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности – критически важные комплектующие, включая запасные части, инструменты и принадлежности, представляющие собой отдельные компоненты.

Опытно-конструкторская работа (ОКР) – комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец, изготовлению и испытаниям опытного образца (опытной партии), выполняемых для создания (модернизации) продукции.

Основные виды работ, характеризующие ОКР, и позволяющие отнести их к признакам ОКР, являются:

− эскизное проектирование (разработка принципиальных технических решений изделия, дающих общее представление о принципе работы и (или) устройстве изделия);

− техническое проектирование (разработка окончательных технических решений, дающих полное представление о конструкции изделия);

− моделирование и конструирование (конструкторская реализация технических решений);

− опытное изготовление образцов продукции;

− подтверждение технических решений и их конструкторской реализации путем проведения испытаний макетов и опытных образцов.

− корректировка технической документации по результатам приемочных испытаний.

Результатом проведения ОКР является:

– получение комплекта рабочей конструкторской документации (РКД) для постановки на производство нового вида продукции;

− макеты, экспериментальные и опытные образцы, изготовленные в ходе выполнения ОКР;

− результаты испытаний опытных образцов (предварительных (ПИ), межведомственных (МВИ), приемочных и государственных и др.

Рабочая конструкторская документация – совокупность конструкторских документов, предназначенных для изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонта изделия.

Требованиями ГОСТ 2.103 установлены следующие этапы ОКР:

− этап технического предложения;

− этап эскизного проектирования;

− этап технического проектирования;

− этап разработки рабочей конструкторской документации;

− этап изготовления опытного образца и проведения предварительных испытаний;

− этап проведения приемочных (межведомственных, государственных) испытаний.

Если вы хотите узнать больше о том, на какие комплектующие изделия я могу вам помочь сделать КД и каким образом документация может быть использованы в вашем проекте, пожалуйста, напишите мне.

Интересуют информационные сервисы – каталоги импортозамещения, позволяющий систематизировать связь между участниками рынка машиностроительной отрасли, отражающий интересы как крупных госкомпаний, так и небольших частных компаний, а также частных лиц.

Если вы являетесь производителем аналогов комплектующих, которому требуется вывести новый импортозамещающий продукт на рынок – я буду рад с вами сотрудничать.

Как можно найти такие предприятия? И если они есть, то как их можно заинтересовать? Заранее спасибо за помощь!

 

pavelsamuta
pavelsamuta
Директор
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Гранты на реализацию КД проектов по имортозамещению, какие существуют?

Может есть какие программы по финансированию инженерных разработок, гранты на реализацию КД-проектов на важные комплектующие для имортозамещения, разработку как серийной, так и несерийной или единичной продукции.

Гранты на реализацию КД проектов по имортозамещению, какие существуют?

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