КоАП РФ

Юридическое лицо и парковка на газоне в Москве - штрафы вне закона

Объясняем, почему все штрафы за парковку на газоне для физических и юридических лиц незаконны.

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Размеры штрафа в Москве

В городе Москвы действует свой, региональный КоАП г. Москвы. И именно в нем (не в федеральном КоАП) содержится статья 8.25 КоАП г. Москвы, которая предусматривает штраф за парковку на газоне для юридического лица в размере 300 000 рублей, для физического лица 5 000 рублей, для Индивидуального предпринимателя 30 000 рублей.

С весны 2022 года в КоАП внесли положительные изменения. Теперь если Ваше предприятие является субъектом малого или среднего предпринимательства, то штраф за парковку на газоне составит 150 000 рублей.

Почему все штрафы по этой статье незаконны?

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает общий и упрощенный порядок привлечения лица к административной ответственности. Различия заключаются в том, что при применении упрощенного порядка привлечения не проводится административного расследования, с привлекаемого лица нет необходимости брать объяснение, не составляется протокол. То есть какая-либо возможность защищаться практически отсутствует.

Пункт 3 статьи 28.6 КоАП РФ допускает привлечение к административной ответственности в упрощенном порядке, если нарушение было зафиксировано специальным техническим средством работающим в автоматическом режиме. Ключевое слово здесь – автоматический режим.

Абсолютно все штрафы за парковку на газоне фиксируются при помощи АПК ПАК-ПМ. Другие существующие средства фиксации, просто не умеют фиксировать данный вид нарушения. Под этой аббревиатурой в реальности скрывается мобильное приложение «Помощник Москвы», которым пользуются не сотрудники МАДИ, а обычные граждане. Каждый может установить на свой мобильный телефон это приложение и фиксировать на него нарушения.

В пункте 26 Постановления № 20 от 25 июня 2019 года Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ВС дал очень важное разъяснение – техническим средством, работающим в автоматическом режиме можно считать только то средство, которое работает без воздействия не него человека.

Поскольку ПАК-ПМ это приложение на телефоне, то буквально на кнопку «сделать снимок» в приложении нажимает человек, следовательно ни о каком автоматическом режиме идти речи в данном случае не может.

Именно на основании нарушения порядка привлечения к административной ответственности (конкретно – не составление протокола об административном правонарушении), суды отменяют постановления МАДИ о привлечении к административной ответственности по ст. 8.25 КоАП г. Москвы и производство по таким делам прекращают. Отменить такой штраф в суде вполне реально, в подтверждение чему имеется обширная судебная практика по отмене штрафов по ст. 8.25 КоАП г. Москвы.

Аналогичная практика имеется как в районных судах г. Москвы, так и в Московском городском суде и даже в Кассационном суде. Позиция всех судов едина и очень положительная. Стоит отметить важный момент – обжаловать штраф за парковку на газоне нужно сразу в суд, минуя досудебное обжалование в МАДИ. Хоть МАДИ, без сомнения, прекрасно знает сложившуюся судебную практику, но отказывает в отмене штрафа в 99,9% случаев – не тратье время на эту стадию.

Адвокат Лошаков С.В.
Адвокат Лошаков С.В.
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