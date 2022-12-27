ЕНП (единый налоговый платеж)

Преимущества перехода на новую систему уплаты налогов

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С 1 января 2023 года осуществляется переход на новую систему уплаты налогов - Единый налоговый счет. И я думаю, что производить уплату налогов на единый КБК будет намного проще. Это значительно сократит труд бухгалтера. Радует, что нет привязки к бюджетам разного уровня, нет необходимости указывать вид платежа и срок уплаты.

sazanova@escom.pro
sazanova@escom.pro

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