Преимущества перехода на новую систему уплаты налогов

С 1 января 2023 года осуществляется переход на новую систему уплаты налогов - Единый налоговый счет. И я думаю, что производить уплату налогов на единый КБК будет намного проще. Это значительно сократит труд бухгалтера. Радует, что нет привязки к бюджетам разного уровня, нет необходимости указывать вид платежа и срок уплаты.
В 3 квартале показатели прибыли и рентабельности МФО выросли: они выдали больше микрозаймов.
Заработок столичных МСП стал на 22% больше и превысил 1 триллион рублей.
Услуга будет доступна в 2023 году во всех банкоматах Сбербанка.
Банк больше не будет принимать заявки по ставке менее 3%.
Компания Инфостарт запускает глобальное исследование – Ежегодный опрос сообщества 1С. Опрос охватывает все области жизни специалистов, занятых в сфере 1С: от пользователей до разработчиков и ИТ-директоров.
⛰️ Сообщество профессиональных бухгалтеров: интеллектуальная среда, теплый междусобойчик или гонка конкурентов?!
Внимательно следим за прибавлением: Сообщество профессиональных бухгалтеров растет с каждым днем, появляются новые интересные лица с любопытным резюме.
Со следующего года будут введены единый налоговый платеж (ЕПН) и единый налоговый счет (ЕНС). Новая система затронет, в том числе, и порядок возмещения НДС. Расскажем, что изменится.
100% российских активов логистической компании HAVI Logistics могут перейти к ООО «Логистика и точка».
Ваш сотрудник решил учиться. Расходы на его обучения могут быть признаны в налоговом учете, однако для этого придется выполнить некоторые условия.
Рассматривается значение Кролика, как символа нового 2023 года, для налогового права.