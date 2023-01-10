Какие события произошли 9 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Сегодня:
Международный день хореографа!
Исторические события дня:
1769 – В России введены первые бумажные деньги – ассигнации.
1792 – Заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791).
1877 – Организовано Всероссийское театральное общество (сегодня – Союз театральных деятелей России).
1878 – Русские войска одержали победу в битве под Шипкой.
1932 – В руинах Монте-Альбан обнаружен клад 13 века, принадлежащий народности сапотеки.
1951 – Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США).
1969 – Состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд».
Главное
- $/€: 70,33/75,65 ₽
- Покупатели Tesla в Китае потребовали компенсации после снижения цен на 13-24%.
- МТС запустит собственный музыкальный лейбл.
- Банк России подготовил презентацию о проекте цифрового ₽.
- Структура совладельца «Фармстандарта» может купить единственного в РФ производителя мелованного картона – компанию «Кама».
- У РФ гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники.
- Спрос на iPhone сократился вдвое за год.
- МВД объявило в розыск сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина.
- Таиланд ввёл требование о вакцинации и сразу же отменил его.
- Владельцы «Бристоля» и «Красного и белого» учредили холдинг в России.
- Лоукостер «Победа» получил сертификат разработчика авиатехники.
- Президент РФ внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции Совета ЕС об уголовной ответственности за коррупцию.
- Спикер Госдумы заявил, что 75,9% иностранных компаний осталось в РФ, а ушедшие «терпят миллиардные издержки».
- «Вкусно – и точка» заявила, что сейчас не планирует выход на рынок Казахстана.
- В 2022-м в РФ купили на 59% или почти на 900 000 авто меньше, чем в 2021-м.
Наука и техника
- MS перестанет поддерживать Windows 8.1 с 10 января.
- Китайский автопроизводитель BYD запатентовал часы с алкотестером.
- Intel выпустила приложение Unison для синхронизации Windows и смартфона.
- Китайские учёные заявили о разработке дрона, который может оставаться в воздухе «вечно».
- Исследовательская группа из Университета Новой Англии в США обнаружила, что мозг человека не стареет.
- Учёные изучили механизмы идеализации тела в социальных медиа.
- Учёные выяснили, что крысы прыгают от радости, когда их сородичей щекочут.
- Найден необычный способ лечить шрамы – пересадкой волос.
Культура
- Режиссёр Сэм Мендес назвал введение гендерно-нейтральных номинаций на кинопремиях «неизбежным».
- Создатели «Аватара» назвали место действия фильма «Аватар 5» –франшиза выберется за пределы Пандоры.
- В первой серии аниме по Nier: Automata показали попу главной героини.
- Фильм «Чебурашка» собрал в прокате уже свыше 2,9 млрд ₽.
- Netflix официально продлил «Уэнсдэй» на второй сезон.
- Николас Кейдж отказался от съемок в «Мандалорце» из-за любви к «Стартреку».
Спорт
- Кубок Англии. 3-й раунд: «Челси» пропустил 4 мяча от «Ман Сити», «Стивенейдж» из 4-й лиги прошёл «Астон Виллу».
- «Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря голу Дембеле на 22-й минуте.
- «Милан» упустил победу над «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте.
- «Наполи» на 7 очков опережает «Милан» и «Ювентус» и на 10 – «Интер», лидируя в Серии А.
- НХЛ: «Вашингтон» победил «Коламбус», «Миннесота» уступила «Сент-Луису», «Питтсбург» обыграл «Аризону».
- Кубок мира. Смешанная эстафета: Франция победила, Италия – 2-я, Швеция – 3-я.
- НБА: Попадание Ройса О’Нила принесло «Бруклину» победу над «Майами», «Кливленд» был сильнее «Финикса».
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