Общество

Какие события произошли 9 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

РФ денонсирует конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, учёные изучили механизмы идеализации тела в социальных медиа, создатели «Аватара» назвали место действия фильма «Аватар 5», «Милан» упустил победу над «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте. Короткий дайджест новостей мира, культуры и спорта читайте в обзоре.

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Какие события произошли 9 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Сегодня:

Международный день хореографа!

Исторические события дня:

1769 – В России введены первые бумажные деньги – ассигнации.
1792 – Заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791).
1877 – Организовано Всероссийское театральное общество (сегодня – Союз театральных деятелей России).
1878 – Русские войска одержали победу в битве под Шипкой.
1932 – В руинах Монте-Альбан обнаружен клад 13 века, принадлежащий народности сапотеки.
1951 – Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США).
1969 – Состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд».

Главное

  • $/€: 70,33/75,65 ₽
  • Покупатели Tesla в Китае потребовали компенсации после снижения цен на 13-24%.
  • МТС запустит собственный музыкальный лейбл.
  • Банк России подготовил презентацию о проекте цифрового ₽.
  • Структура совладельца «Фармстандарта» может купить единственного в РФ производителя мелованного картона – компанию «Кама».
  • У РФ гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники.
  • Спрос на iPhone сократился вдвое за год.
  • МВД объявило в розыск сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина.
  • Таиланд ввёл требование о вакцинации и сразу же отменил его.
  • Владельцы «Бристоля» и «Красного и белого» учредили холдинг в России.
  • Лоукостер «Победа» получил сертификат разработчика авиатехники.
  • Президент РФ внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции Совета ЕС об уголовной ответственности за коррупцию.
  • Спикер Госдумы заявил, что 75,9% иностранных компаний осталось в РФ, а ушедшие «терпят миллиардные издержки».
  • «Вкусно – и точка» заявила, что сейчас не планирует выход на рынок Казахстана.
  • В 2022-м в РФ купили на 59% или почти на 900 000 авто меньше, чем в 2021-м.

Наука и техника

  • MS перестанет поддерживать Windows 8.1 с 10 января.
  • Китайский автопроизводитель BYD запатентовал часы с алкотестером.
  • Intel выпустила приложение Unison для синхронизации Windows и смартфона.
  • Китайские учёные заявили о разработке дрона, который может оставаться в воздухе «вечно».
  • Исследовательская группа из Университета Новой Англии в США обнаружила, что мозг человека не стареет.
  • Учёные изучили механизмы идеализации тела в социальных медиа.
  • Учёные выяснили, что крысы прыгают от радости, когда их сородичей щекочут.
  • Найден необычный способ лечить шрамы – пересадкой волос.

Культура

  • Режиссёр Сэм Мендес назвал введение гендерно-нейтральных номинаций на кинопремиях «неизбежным».
  • Создатели «Аватара» назвали место действия фильма «Аватар 5» –франшиза выберется за пределы Пандоры.
  • В первой серии аниме по Nier: Automata показали попу главной героини.
  • Фильм «Чебурашка» собрал в прокате уже свыше 2,9 млрд ₽.
  • Netflix официально продлил «Уэнсдэй» на второй сезон.
  • Николас Кейдж отказался от съемок в «Мандалорце» из-за любви к «Стартреку».

Спорт

  • Кубок Англии. 3-й раунд: «Челси» пропустил 4 мяча от «Ман Сити», «Стивенейдж» из 4-й лиги прошёл «Астон Виллу».
  • «Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря голу Дембеле на 22-й минуте.
  • «Милан» упустил победу над «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте.
  • «Наполи» на 7 очков опережает «Милан» и «Ювентус» и на 10 – «Интер», лидируя в Серии А.
  • НХЛ: «Вашингтон» победил «Коламбус», «Миннесота» уступила «Сент-Луису», «Питтсбург» обыграл «Аризону».
  • Кубок мира. Смешанная эстафета: Франция победила, Италия – 2-я, Швеция – 3-я.
  • НБА: Попадание Ройса О’Нила принесло «Бруклину» победу над «Майами», «Кливленд» был сильнее «Финикса».

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Вадим Д.
Вадим Д.

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