Какие события произошли 13 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День российской печати!
🕑 Исторические события дня:
1830 – Вышел первый номер «Литературной газеты»
1858 – Поступила в обращение первая российская почтовая марка
1872 – В России начала работу служба погоды
1874 – В России принят Устав о воинской повинности
1940 – Завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола «Георгий Седов»
1945 – Началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск
1953 – В советских газетах вышло сообщение о раскрытии «заговора кремлевских врачей» (так называемое «дело врачей»)
🌍 Главное
• $/€ вниз: 67,77/72,79 ₽
• Платёжный сервис Stripe снизил внутреннюю оценку на 11%, до $63 млрд
• Суд освободил совладельца «Рив Гош» Мейера под залог в 30 млн ₽
• Tesla «отложила» расширение завода в Шанхае — правительство Китая смущает, что Маск также развивает Starlink
• Регулятор во Франции оштрафовал TikTok на €5 млн из-за навязывания пользователям файлов cookie
• ЦБ представил «дорожную карту» развития малого и среднего предпринимательства до 2024-го
• В «Росатоме» учредили департамент слияний и поглощений
• Правительство планирует увеличить в 2023-м грантовую поддержку обновления приборной базы науки до 15,5 млрд ₽
• Минцифры исключило из своей программы цифровой трансформации субсидии на разработку ОС «Аврора» в размере 22 млрд ₽
• В 2023-м продажи легковых авто в РФ могут вырасти на 4-25%
• Объёмы выпускаемых в РФ карт UnionPay и обороты по ним за 2022-й выросли в несколько раз
• Афганские инженеры представили прототип первого суперкара собственной разработки Mada 9
• Производитель Alter Heiler не смог зарегистрировать обозначение продукции — этикетку сочли очень похожей на Jagermeister
• Часть сторонних клиентов Twitter перестала работать — возможно, их отключили от API
• «Тинькофф» перестанет начислять % на остаток по картам Tinkoff Black клиентам без подписки, Premium или Private
🔬 Наука и техника
• Астрономы обнаружили уже вторую планету размером с Землю в обитаемой зоне звезды TOI 700
• Первое в мире беспилотное исследовательское судно ввели в эксплуатацию в Китае
• Принципиально новый медиаплеер Windows 11 стал доступен всем пользователям Windows 10
• Нейробиологи выяснили, какие люди имеют высокий риск пробуждения во время операции
• Новосибирские учёные бьют пауков током для получения защитного яда для растений
• Зоологи обнаружили, что дельфины кричат друг другу при выполнении совместной задачи
• Учёные с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости
🎭 Культура
• В прокат выходит новый фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»
• Производство сериала по вселенной «Чужой» начнётся в этом году
• Режиссера «Армагеддона» и «Перл-Харбора» обвинили в убийстве голубя
• Соавтора мультсериала «Рик и Морти» обвинили в домашнем насилии
• В Госдуме прокомментировали удаление упоминаний ЛГБТ из «Секса в большом городе» и «Эйфории»
• Режиссёр Олег Трофим сравнил фильм про Майора Грома с концертом The Beatles
• DC и Spotify выпустят аудиосериал о знакомстве Харли Квинн и Джокера в январе
🥇 Спорт
• «Барселона» обыграла «Бетис» по пенальти в полуфинале Суперкубка Испании
• Чемпионат Англии: «Челси» уступил «Фулхэму» в гостях, проиграв третий раз подряд
• «Аль-Хилаль» хочет подписать Месси и готов предложить ему $300 млн в год. Это главный соперник «Аль-Насра» Роналду
• НХЛ: «Рейнджерс» одолели «Даллас», «Тампа» обыграла «Ванкувер», «Миннесота» победила «Айлендерс»
• НБА: «Бруклин» дома уступил «Бостону», «Лейкерс» играют с «Далласом»
• КХЛ: «Торпедо» обыграло «Сочи» в овертайме, «Металлург» уступил «Адмиралу», ЦСКА забил 5 голов «Барысу»
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