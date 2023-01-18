Какие события произошли 17 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День детских изобретений!

🕑 Исторические события дня:

395 – Римская империя разделилась на Восточную и Западную

1377 – Резиденцией Папы Римского становится Ватикан

1772 – Произошел дворцовый переворот в Датско-Норвежском королевстве

1773 – Джеймс Кук пересек Южный полярный круг

1921 – Издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях»

🌍 Главное

• $/€ вверх: 68,28/73,82 ₽

• В РФ выпустили первые отечественные мониторы под брендом «Бештау»

• Сотрудники стартапа StudyFree c основательницей из РФ жалуются на невыплату зарплат

• ООО «Кисс Коала» (бывшее ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент») сменило владельцев

• Евразийский банк развития перераспределяет уставной капитал: доля РФ сократится с 66% до 44,8%, «урезанную» часть в равных долях раздадут другим странам

• Решения для хранения данных и обеспечения рабочих мест могут войти в реестр российского ПО и претендовать на льготы

• 1С перевела структуры дистрибуции игр в юрисдикцию РФ

• Производители йогуртов рассказали об угрозе нехватки модифицированных пищевых крахмалов

• Власти Кипра заморозили банковские вклады россиян на сумму €105 млн

• Арбитражный суд МСК привлёк лондонский Citibank к рассмотрению иска УК «Лидер» к «Вымпелкому»

• Глава МИД Австрии заявил, что западные страны должны сохранять «чувство меры» в вопросе санкций в отношении РФ

• В 2022-м половина сделок по продаже жилья на вторичном рынке в РФ проходили по нотариальной доверенности

• Чиновникам и депутатам всё чаще «настоятельно рекомендуют» не отдыхать за границей

• Совет Госдумы поставил в повестку закон о цифровом ₽

• MS расширила доступ к сервису Azure OpenAI и заявила о планах добавить в него ChatGPT

• Правительство Казахстана отменило «визаран» для иностранцев — nеперь нельзя выехать и «обновить» разрешённые 90 дней пребывания

• Getty Images подал в суд на разработчика Stability AI за использование фотобанка для «обучения» нейросети

• Разрешение на вещание от нидерландских регуляторов, полученное телеканалом «Дождь», «распространяется» на все страны ЕС

• В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации ИП и глав фермерских хозяйств

• Власти рекомендовали госкомпаниям закупать рекламу в интернете через одно агентство, принадлежащее VK

🔬 Наука и техника

• Рынок складных смартфонов увеличится на 44 % в 2023-м

• Сисадмин «заразил вирусом» системы банка в поисках инопланетян

• У менеджера паролей Norton украли личные данные пользователей, в том числе сами пароли

• Тераваттный лазер использовали как громоотвод

• Японцы обнаружили, что у плодовых мушек растут нейроны от голода

🎭 Культура

• Кэмерон поделился мыслями о смене рассказчика в «Аватаре 3»

• Теннисистка Мария Шарапова снялась в сериале Netflix

• В Госдуме предложили запретить артистам-иноагентам сниматься в новом кино за счет бюджета

• «Топ Ган: Мэверик» был назван самым высокооцененным фильмом 2022-го

• Третий сезон «Мандалорца» получил постер и официальный трейлер

• Вышел тизер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» с новыми кадрами

• Книга принца Гарри «Запасной» появилась в продаже в РФ

🥇 Спорт

• Даниил Медведев резко отреагировал на выкрик с трибуны на Australian Open

• НХЛ: «Вашингтон» одолел «Айлендерс», «Тампа» победила «Сиэтл», «Колорадо» забросил 6 шайб «Детройту»

• Чемпионат России по биатлону: Куклина победила в суперспринте, Калинина – 2-я

• Чемпионат России по биатлону: Бабиков выиграл суперспринт, Халили – 2-й, Елисеев – 3-й

• НБА: 51 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Шарлотт», «Голден Стэйт» справился с «Вашингтоном»

• КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Адмирал» по буллитам, «Салават» уступил «Металлургу», «Авангард» победил «Нефтехимик»