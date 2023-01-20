Какие события произошли 20 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День Республики Крым;

Всемирный день любителей сыра;

День осведомленности о пингвинах!

🕑 Исторические события дня:

1831 – Провозглашение вечного нейтралитета Бельгии

1921 – Образована Республика Дагестан

1925 – СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор

1944 – День освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков

1946 – Шарль де Голль ушел в отставку с поста главы правительства Франции

1958 – Первые радары контроля за скоростью автомобилей установлены в Лондоне

🌍 Главное

• $/€ вниз: 68,84/74,40 ₽

• TikTok тестирует функцию «Подкасты» для прослушивания звука из видео в фоновом режиме

• Uber объявил о работе над электромобилем для такси и доставки, но не назвал партнёра-автопроизводителя

• Twitter добавил в тарифы на подписку Blue вариант для Android

• Минцифры будет принимать заявки на отсрочку от весеннего призыва в армию для ИТ-специалистов с 23.01 по 06.02

• ЦБ отказался продлевать банкам послабления при несоблюдении лимитов по открытой валютной позиции в €

• В «Нестле Россия» сменился гендиректор: Марсиаля Роллана, заменит Денис Войтюк

• «Победа» вывела из реестра Бермудских островов или же дерегистрировала 17 из 41 имеющегося Boeing 737-800

• Доля РФ компаний, размещающих данные в коммерческих дата-центрах Казахстана, увеличилась с 2-3% в 2021-м до 8% в 2022-м

• Более половины государственных информсистем в РФ могут в любой момент остаться без обслуживания инфраструктуры

• В 2022-м рынок выпущенной в РФ дорожно-строительной техники вырос на 33% год к году в денежном выражении

• В 2022-м российские туристы ездили на Мальдивы и в Таджикистан вдвое чаще, чем до пандемии

• За 2022-й работу приостановили девять РФ авиакомпаний

• По итогам 2022-го выручка РФ разработчиков операционных систем выросла в несколько раз

• Twitter официально запретил сторонние клиенты

• «Яндекс Маркет» начал отображать товары в «Картах»

• Разработчик Angry Birds получил предложение о покупке компании за $810 млн

• Материнская компания Google сократит 12 000 сотрудников – 6% штата

• Google попросила помощи у Брина и Пейджа для «борьбы» с ChatGPT

• «Победа» уберёт уточнения габаритов для дамских сумок в ручной клади после решения Верховного суда

• МКБ предложил клиентам устанавливать приложение на iPhone в своих отделениях. Установка бесплатная, но нужен паспорт

🔬 Наука и техника

• Вода течет не туда. Учёные объяснили причину экстремальных погодных явлений

• Учёные раскрыли главный секрет привлекательности шоколада

• Российские учёные собираются выращивать арбузы и огурцы в Антарктиде

• УФ-лампы для сушки ногтей способны разрушать ДНК

🎭 Культура

• The Black Eyed Peas будут судиться с «какающими единорогами»

• Сооснователь Netflix Рид Хастингс объявил об уходе с поста гендиректора

• Режиссёр «Пиратов Карибского моря» снимет триквел «Трона» с Джаредом Лето

• Марго Робби рассказала об опыте работы с постельными сценами

• Поклонники Уилла Смита раскритиковали его за песню на русском

• Сборы фильма «Чебурашка» достигли 4,5 млрд ₽

• Участник Fall Out Boy покинул группу из-за психического расстройства

🥇 Спорт

• «ПСЖ» обыграл звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – 5:4. Месси забил на 3-й минуте, Роналду сделал дубль

• «Реал» вырвал победу 3:2 у «Вильярреала» на 86-й минуте, проигрывая 0:2 по ходу матча

• «Барселона» разгромила «Сеуту» – 5:0

• «Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» 4:2, уступая 0:2 к перерыву

• Australian Open: Маррей обыграл Коккинакиса, Рублёв, Джокович, Димитров вышли в 3-й круг

• Australian Open: Грачёва, Александрова, Соболенко, Гарсия, Плишкова вышли в 3-й круг, Кудерметова, Самсонова, Потапова, Жабер выбыли

• Кубок мира: Вирер выиграла спринт, Хло Шевалье – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я

• НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Аризону», «Эдмонтон» забросил 5 шайб «Тампе», «Рейнджерс» уступили «Бостону»

• НБА: «Чикаго» обыграл «Детройт» в Париже, «Бостон» победил «Голден Стэйт» в овертайме