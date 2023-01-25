Какие события произошли 24 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

Международный день образования;

Международный день эскимо!

🕑 Исторические события дня:

1606 – Официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид

1848 – Началась Калифорнийская «золотая лихорадка»

1931 – Основан цыганский театр «Ромэн»

1935 – В продаже появилось первое баночное пиво

2003 – Создан Национальный филармонический оркестр России

🌍 Главное

• $/€ вниз/вверх: 68,62/74,73 ₽

• «Тинькофф» стал единственным владельцем CloudPayments

• Пользователи платной версии ChatGPT рассказали о стоимости подписки — $42 в месяц

• Microsoft подтвердила слухи о «многомиллиардных» инвестициях в OpenAI

• JPMorgan, Bank of America и ещё пять банков США объединятся для создания конкурента Apple Pay и PayPal

• WB даст продавцам возможность самим проверять заявки на возврат товаров с браком

• Создатель «Смешариков»: лицензии на западное ПО истекают летом, парка техники хватит на два-три года

• Правительство продлило отсрочку по уплате страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022-го

• Владивосток снова стал центром ввоза подержанных иномарок — в 2022-м через него ввезли на 72% больше машин, чем в 2021-м

• РФ ИТ-бизнес покупает юрлица и создаёт СП с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа

• ЦБ обязал МФО при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам

• Абхазия в январе стала лидирующим внутренним направлением (турбизнес рассматривает страну в этом сегменте) по числу ранних бронирований на предстоящий летний сезон

• Минцифры задумало ужесточить требования к ПО с открытым кодом для включения в реестр ведомства

• StudyFree задолжал не только сотрудникам, но также подрядчикам и клиентам

• «Яндекс Такси» выпустил дебетовые карты для водителей-партнёров

• В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения границы на машинах — только для грузовиков

• M&M's на время откажется от говорящих конфет в рекламе из-за споров об их внешности

• «Сбер» предупредил корпоративных клиентов о переводе платёжного шлюза на сертификат Минцифры с 30 января

• TikTok потребовал под угрозой увольнения от сотрудников в США переехать ближе к офисам

🔬 Наука и техника

• ChatGPT смог сдать экзамены Уортонской школы бизнеса, поступить в Йель и получить лицензию адвоката

• GTA V оказалась опасной для геймеров

• Миллионы игроков лишились доступа к WoW

• Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох на Западе

• Выявлен способствовавший одомашниванию собак фактор

🎭 Культура

• Боевик про Санта Клауса «Жестокая ночь» получит сиквел

• Трейлер Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves изобилует динамичными сценами

• Райан Гослинг парализовал транспортное движение в Сиднее

• На Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пикассо

• Глава Marvel Studio усомнился в потере зрительского интереса к кинокомиксам

• Фильм «Блондинка» о Монро с Аной де Армас лидирует по числу номинаций на «Золотую малину»

• На Netflix состоялась премьера новой ленты режиссёра «Поезда в Пусан» — это научно-фантастический экшн «Чон-и»

🥇 Спорт

• Лэмпард уволен из «Эвертона». Клуб не побеждает уже 10 матчей и идет предпоследним в АПЛ

• Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». Он передумал после победы на ЧМ

• «ПСЖ» смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке – 7:0

• У Кокорина дубль в матче «Ариса» с «Аполлоном» – первый с 2020-го

• Australian Open: Рублёв отыграл двойной матчбол у Руне и вышел в 1/4, Джокович обыграл де Минаура

• Australian Open: Соболенко, Векич и Плишкова вышли в 1/4 финала, Гарсия выбыла

• НХЛ: «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Флориде», «Айлендерс» уступили «Торонто», «Калгари» одолел «Коламбус»

• КХЛ: «Торпедо» обыграло ЦСКА, «Амур» отыгрался с 1:4 и победил «Сибирь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»

• НБА: «Сакраменто» разгромил «Мемфис», «Чикаго» оказался сильнее «Атланты»

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