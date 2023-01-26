Какие события произошли 25 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День штурмана Военно-Морского Флота России;

День студента!

🕑 Исторические события дня:

1547 – На Руси состоялось первое венчание на царство

1755 – День рождения Московского государственного университета

1858 – «Свадебный марш» Мендельсона получил путёвку в жизнь

1918 – Принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа

1919 – Открылась первая государственная библиотечная сессия в советской России

1924 – Открылись I зимние Олимпийские игры в Шамони (Франция)

1924 – Кёрлинг — на Олимпийских играх прошли демонстрационные соревнования по кёрлингу

1924 – Бобслей — состязания бобслеистов впервые вошли в программу Олимпийских игр

1924 – Лыжные гонки — состязания лыжников включены в программу Олимпийских игр

1924 – Лыжное двоеборье — «северная комбинация» вошла в программу Олимпийских игр

1924 – Прыжки на лыжах с трамплина — вид спорта впервые вошел в программу Олимпийских игр

1924 – Скоростной бег на коньках — получил статус олимпийского вида спорта

1949 – Впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми»

🌍 Главное

• $/€ вверх/вниз: 68,75/74,69 ₽

• «Газпромбанк» с 27 января прекратит трансграничные переводы в $

• SberDevices выпустит бюджетную версию «умной» колонки с голосовым помощником «Салют»

• Минюст США подал иск против Google из-за доминирования на рынке онлайн-рекламы

• Спортивный ритейлер Decathlon продаст активы в РФ

• Экспортные цены на стальную продукцию из РФ подскочили с 16 по 20 января на 10%

• Три бывших ресторана McDonald’s в Казахстане открылись вслед за Алматы и в Астане — тоже без названия

• Американский брокер TradeStation решил работать с россиянами если они подтвердят своё нахождение за рубежом и обязуются не пользоваться услугами платформы из РФ

• Минтранс подтвердил сокращение объёмов господдержки для авиакомпаний

• Автомобили Lada Granta стали самой популярной маркой для покупки в РФ в 2022-м

• На фоне отсутствия зарубежных новинок в кинотеатрах выросла доля отечественного кино в кассовых сборах по итогам 2022-го

• В пятёрку лидеров рейтинга лучших работодателей FutureToday в 2022-м не вошла ни одна иностранная компания

• Продажи радиорекламы выросли в 2022-м по сравнению с 2021-м в среднем на 5-10%

• «Яндекс» научил нейросети расшифровывать архивные записи с дореволюционной орфографией

• Поставщик 50% всех POS-терминалов в РФ Ingenico готовится к уходу из страны

• «Авито» добавил онлайн-проверку подлинности брендовой одежды для продавцов

• «Яндекс» возглавил рейтинг лучших работодателей для студентов по версии FutureToday

• «Тинькофф» открыл свою программу стипендий для иностранных студентов

• Банк «Точка» запустил сервис для поиска поставщиков в Турции

• Windows Central показало первый скриншот обновлённого «Проводника» в Windows 11

🔬 Наука и техника

• Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике

• Учёные РАН обнаружили восемь экзопланет с помощью роботизированного телескопа

• Устоявшиеся на Дальнем Востоке морозы изменили биоритмы животных, они вынуждены меньше спать

• В Сингапуре разработали искусственную кожу, способную чувствовать предметы на расстоянии

• Мутация выводит из строя ловушку венериной мухоловки

• В России возникли проблемы с доступом к Apple App Store и некоторым другим сервисам

🎭 Культура

• Обвинённого в домашнем насилии соавтора «Рика и Морти» уволили из проекта

• Группа Panic! At The Disco прекратит своё существование

• Картину лидера «Митьков» сняли с выставки в Москве за политический подтекст

• Universal отказалась от биографического фильма о Мадонне

• Фильм «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским получает высочайшие оценки зрителей

• Появились первые кадры со съёмок новых серий «Папиных дочек» со старыми актёрами

🥇 Спорт

• УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине

• Australian Open: Хачанов и Циципас вышли в полуфинал

• Australian Open: Азаренко и Рыбакина вышли в полуфинал

• НХЛ: «Вашингтон» уступил «Колорадо», «Тампа» обыграла «Миннесоту», «Питтсбург» одолел «Флориду»

• «Лацио» разгромил «Милан» (4:0), забив по 2 гола в каждом из таймов

• КХЛ: «Локомотив» победил «Витязь», «Спартак» обыграл минское «Динамо»

• НБА: 46 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», «Майами» нанёс поражение «Бостону»