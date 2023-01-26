Какие события произошли 25 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День штурмана Военно-Морского Флота России;
День студента!
🕑 Исторические события дня:
1547 – На Руси состоялось первое венчание на царство
1755 – День рождения Московского государственного университета
1858 – «Свадебный марш» Мендельсона получил путёвку в жизнь
1918 – Принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
1919 – Открылась первая государственная библиотечная сессия в советской России
1924 – Открылись I зимние Олимпийские игры в Шамони (Франция)
1924 – Кёрлинг — на Олимпийских играх прошли демонстрационные соревнования по кёрлингу
1924 – Бобслей — состязания бобслеистов впервые вошли в программу Олимпийских игр
1924 – Лыжные гонки — состязания лыжников включены в программу Олимпийских игр
1924 – Лыжное двоеборье — «северная комбинация» вошла в программу Олимпийских игр
1924 – Прыжки на лыжах с трамплина — вид спорта впервые вошел в программу Олимпийских игр
1924 – Скоростной бег на коньках — получил статус олимпийского вида спорта
1949 – Впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми»
🌍 Главное
• $/€ вверх/вниз: 68,75/74,69 ₽
• «Газпромбанк» с 27 января прекратит трансграничные переводы в $
• SberDevices выпустит бюджетную версию «умной» колонки с голосовым помощником «Салют»
• Минюст США подал иск против Google из-за доминирования на рынке онлайн-рекламы
• Спортивный ритейлер Decathlon продаст активы в РФ
• Экспортные цены на стальную продукцию из РФ подскочили с 16 по 20 января на 10%
• Три бывших ресторана McDonald’s в Казахстане открылись вслед за Алматы и в Астане — тоже без названия
• Американский брокер TradeStation решил работать с россиянами если они подтвердят своё нахождение за рубежом и обязуются не пользоваться услугами платформы из РФ
• Минтранс подтвердил сокращение объёмов господдержки для авиакомпаний
• Автомобили Lada Granta стали самой популярной маркой для покупки в РФ в 2022-м
• На фоне отсутствия зарубежных новинок в кинотеатрах выросла доля отечественного кино в кассовых сборах по итогам 2022-го
• В пятёрку лидеров рейтинга лучших работодателей FutureToday в 2022-м не вошла ни одна иностранная компания
• Продажи радиорекламы выросли в 2022-м по сравнению с 2021-м в среднем на 5-10%
• «Яндекс» научил нейросети расшифровывать архивные записи с дореволюционной орфографией
• Поставщик 50% всех POS-терминалов в РФ Ingenico готовится к уходу из страны
• «Авито» добавил онлайн-проверку подлинности брендовой одежды для продавцов
• «Яндекс» возглавил рейтинг лучших работодателей для студентов по версии FutureToday
• «Тинькофф» открыл свою программу стипендий для иностранных студентов
• Банк «Точка» запустил сервис для поиска поставщиков в Турции
• Windows Central показало первый скриншот обновлённого «Проводника» в Windows 11
🔬 Наука и техника
• Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике
• Учёные РАН обнаружили восемь экзопланет с помощью роботизированного телескопа
• Устоявшиеся на Дальнем Востоке морозы изменили биоритмы животных, они вынуждены меньше спать
• В Сингапуре разработали искусственную кожу, способную чувствовать предметы на расстоянии
• Мутация выводит из строя ловушку венериной мухоловки
• В России возникли проблемы с доступом к Apple App Store и некоторым другим сервисам
🎭 Культура
• Обвинённого в домашнем насилии соавтора «Рика и Морти» уволили из проекта
• Группа Panic! At The Disco прекратит своё существование
• Картину лидера «Митьков» сняли с выставки в Москве за политический подтекст
• Universal отказалась от биографического фильма о Мадонне
• Фильм «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским получает высочайшие оценки зрителей
• Появились первые кадры со съёмок новых серий «Папиных дочек» со старыми актёрами
🥇 Спорт
• УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине
• Australian Open: Хачанов и Циципас вышли в полуфинал
• Australian Open: Азаренко и Рыбакина вышли в полуфинал
• НХЛ: «Вашингтон» уступил «Колорадо», «Тампа» обыграла «Миннесоту», «Питтсбург» одолел «Флориду»
• «Лацио» разгромил «Милан» (4:0), забив по 2 гола в каждом из таймов
• КХЛ: «Локомотив» победил «Витязь», «Спартак» обыграл минское «Динамо»
• НБА: 46 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», «Майами» нанёс поражение «Бостону»
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