Какие события произошли 25 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

Международный день таможенника!

🕑 Исторические события дня:

1500 – Европейцы впервые ступили на землю Бразилии

1525 – Вышел первый печатный вариант карты Руси

1788 – День основания Сиднея

1905 – В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз

1924 – Петроград переименован в Ленинград

1956 – Открылись VII зимние Олимпийские игры в Кортина д'Ампеццо (Италия)

🌍 Главное

• $/€ вверх: 68,95/74,95 ₽

• «Дочка» Otis стала компанией «Метеор Лифт» и выкупила «талисман» — хоккеиста из советского мультфильма

• МТС оспорил решение ФАС о незаконном повышении тарифов

• CDEK.Shoppingначал продавать MacBook Pro и Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max

• Google даст пользователям в Индии выбирать сторонние методы оплаты в Google Play

• Страховщики хотят ужесточить требования к автовладельцам при выборе СТО при ремонте по ОСАГО и ограничить возможности отказаться от использования подержанных запчастей

• Параллельный импорт алкогольных брендов: Beluga Group может начать продажу Jagermeister и Johnnie Walker

• Французская Legrand объявила о планах уйти из РФ

• Продажи «умных» колонок в РФ выросли в 2,3 раза в 2022-м — до 3 млн штук

• Количество вакансий для ИТ-специалистов в РФ за неполный январь составило 58,7 тысяч — на 63% больше год к году

• В 2022-м реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, чем в кризис 2014-2015 годов

• Tesla объявила о рекордной выручке за 4-й квартал и планах выпустить 1,8 млн машин в 2023-м

• В открытом доступе обнаружена часть исходных кодов сервисов «Яндекса»

• Kismet Capital Group заплатила за 20% HeadHunter $147,3 млн

• Бывший владелец «Авито» Prosus сократит 30% штата за год

• Разработчик ПО SAP сократит 2,5% штата — это 3000 сотрудников

• «Яндекс Маркет» открыл части продавцов доступ к сервису для продаж товаров юрлицам

• Генпрокуратура признала нежелательным в РФ издателя «Медузы»

🔬 Наука и техника

• Криптомайнеры восстанавливают заводскую краску на видеокартах, чтобы выдавать их за новые

• Астрономы опубликовали гигантскую карту Млечного Пути с 3,32 миллиардами объектов

• Учёные заметили, что удобрение из лосося делает цветы крупнее

• «Яндекс» начал внутреннее расследование после утечки исходных кодов своих сервисов

• Shutterstock запустил ИИ-инструмент для генерации изображений по текстовому описанию

• Предложен новый тип космического двигателя Холла

🎭 Культура

• Фильм «М3ГАН» назван лучшим комедийным хоррором последних лет

• Спилберг заявил, что «Тёмный рыцарь» мог быть номинирован на «Оскар» как лучший фильм

• More.tvпредставил тизер «Антологии русского хоррора: Красный состав»

• Ургант и Монеточка отменили ближайшие концерты в РФ

• Акунин написал новый роман про Фандорина

• У вышедшего в топ «КиноПоиска» боевика с Александром Невским пропали все оценки

🥇 Спорт

• Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа

• Australian Open: Рублёв взял 7 геймов у Джоковича, Пол вышел в 1/2 финала

• Australian Open: Соболенко вышла в 1/2 финала, Плишкова проиграла Линетт

• «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, в большинстве победив «Сосьедад»

• «МЮ» разгромил «Ноттингем» (3:0) в 1-м матче полуфинала Кубка лиги

• КХЛ: СКА выиграл у ЦСКА, «Салават» обыграл «Ак Барс» в овертайме, «Авангард» уступил «Трактору»

• НХЛ: «Торонто» одолел «Рейнджерс», «Даллас» уступил «Каролине», «Сиэтл» забил 6 голов «Ванкуверу»

• НБА: 33+14 от Янниса помогли «Милуоки» выиграть у «Денвера», «Голден Стэйт» принимает «Мемфис»