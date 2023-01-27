Какие события произошли 25 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
Международный день таможенника!
🕑 Исторические события дня:
1500 – Европейцы впервые ступили на землю Бразилии
1525 – Вышел первый печатный вариант карты Руси
1788 – День основания Сиднея
1905 – В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз
1924 – Петроград переименован в Ленинград
1956 – Открылись VII зимние Олимпийские игры в Кортина д'Ампеццо (Италия)
🌍 Главное
• $/€ вверх: 68,95/74,95 ₽
• «Дочка» Otis стала компанией «Метеор Лифт» и выкупила «талисман» — хоккеиста из советского мультфильма
• МТС оспорил решение ФАС о незаконном повышении тарифов
• CDEK.Shoppingначал продавать MacBook Pro и Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max
• Google даст пользователям в Индии выбирать сторонние методы оплаты в Google Play
• Страховщики хотят ужесточить требования к автовладельцам при выборе СТО при ремонте по ОСАГО и ограничить возможности отказаться от использования подержанных запчастей
• Параллельный импорт алкогольных брендов: Beluga Group может начать продажу Jagermeister и Johnnie Walker
• Французская Legrand объявила о планах уйти из РФ
• Продажи «умных» колонок в РФ выросли в 2,3 раза в 2022-м — до 3 млн штук
• Количество вакансий для ИТ-специалистов в РФ за неполный январь составило 58,7 тысяч — на 63% больше год к году
• В 2022-м реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, чем в кризис 2014-2015 годов
• Tesla объявила о рекордной выручке за 4-й квартал и планах выпустить 1,8 млн машин в 2023-м
• В открытом доступе обнаружена часть исходных кодов сервисов «Яндекса»
• Kismet Capital Group заплатила за 20% HeadHunter $147,3 млн
• Бывший владелец «Авито» Prosus сократит 30% штата за год
• Разработчик ПО SAP сократит 2,5% штата — это 3000 сотрудников
• «Яндекс Маркет» открыл части продавцов доступ к сервису для продаж товаров юрлицам
• Генпрокуратура признала нежелательным в РФ издателя «Медузы»
🔬 Наука и техника
• Криптомайнеры восстанавливают заводскую краску на видеокартах, чтобы выдавать их за новые
• Астрономы опубликовали гигантскую карту Млечного Пути с 3,32 миллиардами объектов
• Учёные заметили, что удобрение из лосося делает цветы крупнее
• «Яндекс» начал внутреннее расследование после утечки исходных кодов своих сервисов
• Shutterstock запустил ИИ-инструмент для генерации изображений по текстовому описанию
• Предложен новый тип космического двигателя Холла
🎭 Культура
• Фильм «М3ГАН» назван лучшим комедийным хоррором последних лет
• Спилберг заявил, что «Тёмный рыцарь» мог быть номинирован на «Оскар» как лучший фильм
• More.tvпредставил тизер «Антологии русского хоррора: Красный состав»
• Ургант и Монеточка отменили ближайшие концерты в РФ
• Акунин написал новый роман про Фандорина
• У вышедшего в топ «КиноПоиска» боевика с Александром Невским пропали все оценки
🥇 Спорт
• Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа
• Australian Open: Рублёв взял 7 геймов у Джоковича, Пол вышел в 1/2 финала
• Australian Open: Соболенко вышла в 1/2 финала, Плишкова проиграла Линетт
• «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, в большинстве победив «Сосьедад»
• «МЮ» разгромил «Ноттингем» (3:0) в 1-м матче полуфинала Кубка лиги
• КХЛ: СКА выиграл у ЦСКА, «Салават» обыграл «Ак Барс» в овертайме, «Авангард» уступил «Трактору»
• НХЛ: «Торонто» одолел «Рейнджерс», «Даллас» уступил «Каролине», «Сиэтл» забил 6 голов «Ванкуверу»
• НБА: 33+14 от Янниса помогли «Милуоки» выиграть у «Денвера», «Голден Стэйт» принимает «Мемфис»
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