Какие события произошли 1 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День работника лифтового хозяйства в России;
Всемирный день хиджаба;
Международный день десерта!
🕑 Исторические события дня:
1671 – Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной
1865 – Линкольн подписал резолюцию о внесении поправки в Конституцию США, отменившую рабство
1929 – Cостоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия»
1958 – США стали второй после СССР страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли
1973 – Впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин
2003 – Погиб экипаж американского шаттла «Колумбия»
🌍 Главное
• $/€ вверх: 70,51/76,3 ₽
• OpenAI выпустил инструмент для выявления текстов, написанных ИИ
• PayPal объявила о планах уволить 2000 сотрудников – около 7% штата
• Ряд РФ и китайских компаний ведут переговоры об аренде и покупке российских заводов Bosch, LG и Samsung
• С 1 февраля вступил в силу указ президента РФ о специальных мерах в ответ на потолок цен на РФ нефть, введенный странами G7 и ЕС
• За 2022-й число РФ компаний под санкциями выросло почти вдвое – с 1,6 тысячи до 2,9 тысячи
• Глава Росавиации: при условии выполнения работ по поддержанию их лётной годности Airbus и Boeing могут «спокойно летать» до 2030-го
• Средняя зарплата для ИТ-разработчика, предлагаемая в РФ в январе, заметно сократилась: медианная для «джуна» составила около 100 000 ₽ – на 13% меньше, чем годом ранее. Для «мидла» снизилась на 11% –до 160 000 ₽
• «Аэрофлот» планирует добиться изменений в федеральных правилах перевозки ручной клади
• «Яндекс» создаст аналог ChatGPT, который встроит в собственные сервисы
• «Авито» тестирует видеоленту из роликов в объявлениях
• МТС выпустила приложение для бесконтактной оплаты «МТС Pay» – с платёжным стикером для любых банков
• Netflix обяжет подписчиков раз в месяц подключаться к основному Wi-Fi для борm,s с шерингом паролей
• Сооснователь CloudPayments жалуется, что «Тинькофф» не заплатил ему за 5% сервиса – банк говорит, что деньги отправил
• Российский студент рассказал в Twitter, как защитил диплом, написанный ChatGPT
• Роспотребнадзор признал незаконным платный возврат бракованных товаров – о таких случаях говорили клиенты Wildberries
🔬 Наука и техника
• Учёными разработан двумерный материал для оптики следующего поколения
• Снижение инсулина после тренировки может продлевать жизнь
• Ожирение провоцирует развитие болезни Альцгеймера
• Психологи установили, что политическая поляризация вредна для здоровья
• Обнаружено протоскопление потухших галактик
🎭 Культура
• В обновленной киновселенной DC за каждым персонажем будет закреплен актер – в том числе для видеоигр
• Вин Дизель показал первую афишу «Форсажа 10»
• Уилл Смит и Мартин Лоуренс официально анонсировали фильм «Плохие парни 4»
• Джеймс Ганн анонсировал проекты новой фазы киновселенной DC
• Кустурица рассказал о планах снять трилогию по произведениям Гоголя
• Брендан Фрейзер рассказал о борьбе с ненавистью к себе
• Телеканал Showtime планирует снять сериал про молодого Декстера
🥇 Спорт
• Федерация хоккея Чечни объявила о первом наборе в ХК «Ахмат»
• НХЛ: «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Каролина» вырвала победу над «Лос-Анджелесом», «Монреаль» уступил «Оттаве»
• НБА: «Денвер» расправился с «Новым Орлеаном», «Лейкерс» победили «Нью-Йорк» в овертайме
• КХЛ: «Северсталь» победила «Металлург», «Спартак» уступил «Сочи», «Трактор» обыграл «Динамо»
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