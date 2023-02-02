Какие события произошли 1 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День работника лифтового хозяйства в России;

Всемирный день хиджаба;

Международный день десерта!

🕑 Исторические события дня:

1671 – Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной

1865 – Линкольн подписал резолюцию о внесении поправки в Конституцию США, отменившую рабство

1929 – Cостоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия»

1958 – США стали второй после СССР страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли

1973 – Впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин

2003 – Погиб экипаж американского шаттла «Колумбия»

🌍 Главное

• $/€ вверх: 70,51/76,3 ₽

• OpenAI выпустил инструмент для выявления текстов, написанных ИИ

• PayPal объявила о планах уволить 2000 сотрудников – около 7% штата

• Ряд РФ и китайских компаний ведут переговоры об аренде и покупке российских заводов Bosch, LG и Samsung

• С 1 февраля вступил в силу указ президента РФ о специальных мерах в ответ на потолок цен на РФ нефть, введенный странами G7 и ЕС

• За 2022-й число РФ компаний под санкциями выросло почти вдвое – с 1,6 тысячи до 2,9 тысячи

• Глава Росавиации: при условии выполнения работ по поддержанию их лётной годности Airbus и Boeing могут «спокойно летать» до 2030-го

• Средняя зарплата для ИТ-разработчика, предлагаемая в РФ в январе, заметно сократилась: медианная для «джуна» составила около 100 000 ₽ – на 13% меньше, чем годом ранее. Для «мидла» снизилась на 11% –до 160 000 ₽

• «Аэрофлот» планирует добиться изменений в федеральных правилах перевозки ручной клади

• «Яндекс» создаст аналог ChatGPT, который встроит в собственные сервисы

• «Авито» тестирует видеоленту из роликов в объявлениях

• МТС выпустила приложение для бесконтактной оплаты «МТС Pay» – с платёжным стикером для любых банков

• Netflix обяжет подписчиков раз в месяц подключаться к основному Wi-Fi для борm,s с шерингом паролей

• Сооснователь CloudPayments жалуется, что «Тинькофф» не заплатил ему за 5% сервиса – банк говорит, что деньги отправил

• Российский студент рассказал в Twitter, как защитил диплом, написанный ChatGPT

• Роспотребнадзор признал незаконным платный возврат бракованных товаров – о таких случаях говорили клиенты Wildberries

🔬 Наука и техника

• Учёными разработан двумерный материал для оптики следующего поколения

• Снижение инсулина после тренировки может продлевать жизнь

• Ожирение провоцирует развитие болезни Альцгеймера

• Психологи установили, что политическая поляризация вредна для здоровья

• Обнаружено протоскопление потухших галактик

🎭 Культура

• В обновленной киновселенной DC за каждым персонажем будет закреплен актер – в том числе для видеоигр

• Вин Дизель показал первую афишу «Форсажа 10»

• Уилл Смит и Мартин Лоуренс официально анонсировали фильм «Плохие парни 4»

• Джеймс Ганн анонсировал проекты новой фазы киновселенной DC

• Кустурица рассказал о планах снять трилогию по произведениям Гоголя

• Брендан Фрейзер рассказал о борьбе с ненавистью к себе

• Телеканал Showtime планирует снять сериал про молодого Декстера

🥇 Спорт

• Федерация хоккея Чечни объявила о первом наборе в ХК «Ахмат»

• НХЛ: «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Каролина» вырвала победу над «Лос-Анджелесом», «Монреаль» уступил «Оттаве»

• НБА: «Денвер» расправился с «Новым Орлеаном», «Лейкерс» победили «Нью-Йорк» в овертайме

• КХЛ: «Северсталь» победила «Металлург», «Спартак» уступил «Сочи», «Трактор» обыграл «Динамо»

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