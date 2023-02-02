Общество

Какие события произошли 1 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Средняя зарплата для ИТ-разработчика в январе заметно сократилась; снижение инсулина после тренировки может продлевать жизнь; Кустурица рассказал о планах снять трилогию по произведениям Гоголя; Федерация хоккея Чечни объявила о первом наборе в ХК «Ахмат».

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Какие события произошли 1 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном
Обнаружено протоскопление потухших галактик

🎉 Сегодня:
День работника лифтового хозяйства в России;
Всемирный день хиджаба;
Международный день десерта!

🕑 Исторические события дня:
1671 – Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной
1865 – Линкольн подписал резолюцию о внесении поправки в Конституцию США, отменившую рабство
1929 – Cостоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия»
1958 – США стали второй после СССР страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли
1973 – Впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин
2003 – Погиб экипаж американского шаттла «Колумбия»

🌍 Главное

$/€ вверх: 70,51/76,3 ₽
• OpenAI выпустил инструмент для выявления текстов, написанных ИИ
• PayPal объявила о планах уволить 2000 сотрудников – около 7% штата
• Ряд РФ и китайских компаний ведут переговоры об аренде и покупке российских заводов Bosch, LG и Samsung
• С 1 февраля вступил в силу указ президента РФ о специальных мерах в ответ на потолок цен на РФ нефть, введенный странами G7 и ЕС
• За 2022-й число РФ компаний под санкциями выросло почти вдвое – с 1,6 тысячи до 2,9 тысячи
• Глава Росавиации: при условии выполнения работ по поддержанию их лётной годности Airbus и Boeing могут «спокойно летать» до 2030-го
• Средняя зарплата для ИТ-разработчика, предлагаемая в РФ в январе, заметно сократилась: медианная для «джуна» составила около 100 000 ₽ – на 13% меньше, чем годом ранее. Для «мидла» снизилась на 11% –до 160 000 ₽
• «Аэрофлот» планирует добиться изменений в федеральных правилах перевозки ручной клади
• «Яндекс» создаст аналог ChatGPT, который встроит в собственные сервисы
• «Авито» тестирует видеоленту из роликов в объявлениях
• МТС выпустила приложение для бесконтактной оплаты «МТС Pay» – с платёжным стикером для любых банков
• Netflix обяжет подписчиков раз в месяц подключаться к основному Wi-Fi для борm,s с шерингом паролей
• Сооснователь CloudPayments жалуется, что «Тинькофф» не заплатил ему за 5% сервиса – банк говорит, что деньги отправил
• Российский студент рассказал в Twitter, как защитил диплом, написанный ChatGPT
• Роспотребнадзор признал незаконным платный возврат бракованных товаров – о таких случаях говорили клиенты Wildberries

🔬 Наука и техника

• Учёными разработан двумерный материал для оптики следующего поколения
• Снижение инсулина после тренировки может продлевать жизнь
• Ожирение провоцирует развитие болезни Альцгеймера
• Психологи установили, что политическая поляризация вредна для здоровья
Обнаружено протоскопление потухших галактик

🎭 Культура

• В обновленной киновселенной DC за каждым персонажем будет закреплен актер – в том числе для видеоигр
• Вин Дизель показал первую афишу «Форсажа 10»
• Уилл Смит и Мартин Лоуренс официально анонсировали фильм «Плохие парни 4»
• Джеймс Ганн анонсировал проекты новой фазы киновселенной DC
• Кустурица рассказал о планах снять трилогию по произведениям Гоголя
• Брендан Фрейзер рассказал о борьбе с ненавистью к себе
• Телеканал Showtime планирует снять сериал про молодого Декстера

🥇 Спорт

• Федерация хоккея Чечни объявила о первом наборе в ХК «Ахмат»
НХЛ: «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Каролина» вырвала победу над «Лос-Анджелесом», «Монреаль» уступил «Оттаве»
НБА: «Денвер» расправился с «Новым Орлеаном», «Лейкерс» победили «Нью-Йорк» в овертайме
КХЛ: «Северсталь» победила «Металлург», «Спартак» уступил «Сочи», «Трактор» обыграл «Динамо»

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Вадим Д.
Вадим Д.

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Искать работу бухгалтерам становится все сложнее. Объясняем, как не прогореть

Тревожная статистика летит с порталов поиска работы: вакансий больше становится только в айти, а вот в бухгалтерии и финансах все меньше и меньше. Как бухгалтеру не проиграть из-за этого в поиске работы?

Искать работу бухгалтерам становится все сложнее. Объясняем, как не прогореть
НДФЛ

Новая форма заявления для получения социальных вычетов по НДФЛ у работодателя

Если работник хочет получать социальный вычет по месту работы, он должен подать в ИФНС заявление о подтверждения права на вычет. С 10 февраля 2023 года такое заявление нужно будет заполнять на обновленном бланке.

Новая форма заявления для получения социальных вычетов по НДФЛ у работодателя
Общество

Какие события произошли 1 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Средняя зарплата для ИТ-разработчика в январе заметно сократилась; снижение инсулина после тренировки может продлевать жизнь; Кустурица рассказал о планах снять трилогию по произведениям Гоголя; Федерация хоккея Чечни объявила о первом наборе в ХК «Ахмат».

Какие события произошли 1 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

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Работу бухгалтеров недоценивают и очень сильно. Может нам пойти делать реснички?

Ладно, когда я начинала, был период нехватки главных бухгалтеров и мы практически все с первого дня главбухами работали. А сейчас вообще не понимаю, как 5 лет учиться, а потом 30-60 тыс получать в Москве, в регионах и того меньше.

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В Ростове-на-Дону ищут Бухгалтера-калькулятор в Департамент питания

Любопытно даже не то, что надо знать основы калькуляции, а то, что нужен еще и управленческий учет. А платить за это собираются от 40 до 60 тысяч рублей. 

В общем, звучит весьма сомнительно, но чем черт не шутит. Попробуйте отозваться. 

Вакансии за неделю

  1. Бухгалтер в ООО
    зарплата не указана, Санкт-Петербург, полная занятость
  2. от 60 000 ₽ до 80 000 ₽ Москва Полная занятость
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  5. Бухгалтер по работе с поставщиками в Selectel
    зарплата не указана, свободный график
  6. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽ Не указан Полная занятость
  7. от 100 000 ₽ Москва Полная занятость
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Налоговики повесили всем долги из-за ЕНП. Что делать? / БухТуб

Артемия считают пухляшом и он переживает. Но настоящие переживания бухгалтеров и предпринимателей – это жуткий пресловутый ЕНП. Если хотите пережить этот период и не потратить ни одной нервной клетки, выходов нет. Хоть бери да запускай сервис «Клерк.Кома». Чтобы заморозить всех бухгалтеров.

Как добавить имущественный вычет работнику в 1С

Чаще всего бухгалтеру приходится иметь дело со стандартными вычетами на детей работников. Однако нередко сотрудники приносят Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты.

Как добавить имущественный вычет работнику в 1С
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