Какие события произошли 2 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
Международный день трансформационных игр;
Всемирный день водно-болотных угодий;
День ездовых собак!
🕑 Исторические события дня:
962 – Рождение Первого рейха — Священной Римской империи
1536 – Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес
1702 – Издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту
1887 – В США впервые официально праздновали День сурка
1892 – Запатентована металлическая бутылочная пробка
1922 – Впервые опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс»
1943 – Завершилась Сталинградская битва
1956 – С полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью
🌍 Главное
• $/€ вниз: 70,12/76,22 ₽
• Правительственная комиссия согласовала продажу «Билайна» местному менеджменту
• РКН и ФАС отложили штрафы за отсутствие маркировки рекламы
• MS внедрит языковую модель GPT-4 в Bing «в ближайшие недели»
• OpenAI анонсировала платную версию ChatGPT Plus за $20 в месяц
• Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S23 и ноутбуки Galaxy Book 3
• Собственники крупных ТЦ, оставшись без ключевых арендаторов — западных брендов, решили заменить их магазинами собственных марок
• Уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил продлить сроки действия трудовых патентов мигрантов
• МТС в 2023-м начнёт производство в РФ сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин
• «Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений под ОС KasperskyOS
• Цукерберг обещал посвятить год «эффективности», но расходы на метавселенную сокращать не станет
• «Альфа-банк» и «нетмонет» представили рейтинг ресторанов в МСК и СПб на основе данных о чаевых
• Сергей Брин вернулся к работе над кодом в компании
• Nissan показал физическую версию концепт-кара Max-Out — это футуристичный электрический кабриолет
• Ozon запустил сервис для закупки товаров с отсрочкой платежа
• Госуслуги приостановили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта
• Twitter отключит бесплатный доступ к своему API
• ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории — ежемесячная аудитория достигла 100 млн за два месяца. У TikTok на это ушло 9 месяцев
🔬 Наука и техника
• В Китае создали первую в мире робособаку с механизированной рукой
• Представлено приложение, которое позволит зафиксировать НЛО
• Учёные: рестораны и отели связаны с более счастливыми эмоциями, чем вокзалы и мосты
• Неандертальцы в Германии охотились на гигантских слонов
🎭 Культура
• Blumhouse приступила к съёмкам киноадаптации Five Nights at Freddyʼs
• HBO Max закрыл сериал «Пенниуорт» про прошлое дворецкого Бэтмена
• Дэйв Батиста не вернётся к роли Дракса даже ради гонорара Marvel
• Фильм с Никитой Ефремовым в роли создателя «Тетриса» покажут на фестивале в США
• Группа The Hatters появится в эпизоде-мюзикле сериала «Патриот»
• «Чебурашку» покажут на Ближнем Востоке
• Джеймс Ганн объяснил отсутствие Кавилла в новом фильме о Супермене: «У него никогда не было контракта на еще один фильм»
🥇 Спорт
• «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги
• «Барса» одолела «Бетис» – 2:1
• КХЛ: СКА проиграл «Локомотиву», ЦСКА забросил 7 шайб «Куньлуню», «Торпедо» забило 5 голов «Салавату»
• Чемпионат Франции: «ПСЖ» победил «Монпелье», «Монако» обыграл «Осер», «Марсель» – «Нант»
• НБА: 31 очко Тейтума помогло «Бостону» разгромить «Бруклин», «Голден Стэйт» в овертайме уступил «Миннесоте»
• Кубок Италии. 1/4 финала: «Ювентус» примет «Лацио»
• НХЛ: «Торонто» пропустил 5 голов от «Бостона», «Баффало» проиграл «Каролине»
• Единая лига ВТБ: «Зенит» одолел МБА благодаря данку Ройса Хэмма, «Астана» справилась с «Минском»
• Что известно о третьем брате Емельяненко? Готовился к MMA, но стал охранником и ушел по контракту в армию
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