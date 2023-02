Какие события произошли 2 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;

Международный день трансформационных игр;

Всемирный день водно-болотных угодий;

День ездовых собак!

🕑 Исторические события дня:

962 – Рождение Первого рейха — Священной Римской империи

1536 – Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес

1702 – Издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту

1887 – В США впервые официально праздновали День сурка

1892 – Запатентована металлическая бутылочная пробка

1922 – Впервые опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс»

1943 – Завершилась Сталинградская битва

1956 – С полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью

🌍 Главное

• $/€ вниз: 70,12/76,22 ₽

• Правительственная комиссия согласовала продажу «Билайна» местному менеджменту

• РКН и ФАС отложили штрафы за отсутствие маркировки рекламы

• MS внедрит языковую модель GPT-4 в Bing «в ближайшие недели»

• OpenAI анонсировала платную версию ChatGPT Plus за $20 в месяц

• Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S23 и ноутбуки Galaxy Book 3

• Собственники крупных ТЦ, оставшись без ключевых арендаторов — западных брендов, решили заменить их магазинами собственных марок

• Уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил продлить сроки действия трудовых патентов мигрантов

• МТС в 2023-м начнёт производство в РФ сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин

• «Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений под ОС KasperskyOS

• Цукерберг обещал посвятить год «эффективности», но расходы на метавселенную сокращать не станет

• «Альфа-банк» и «нетмонет» представили рейтинг ресторанов в МСК и СПб на основе данных о чаевых

• Сергей Брин вернулся к работе над кодом в компании

• Nissan показал физическую версию концепт-кара Max-Out — это футуристичный электрический кабриолет

• Ozon запустил сервис для закупки товаров с отсрочкой платежа

• Госуслуги приостановили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта

• Twitter отключит бесплатный доступ к своему API

• ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории — ежемесячная аудитория достигла 100 млн за два месяца. У TikTok на это ушло 9 месяцев

🔬 Наука и техника

• В Китае создали первую в мире робособаку с механизированной рукой

• Представлено приложение, которое позволит зафиксировать НЛО

• Учёные: рестораны и отели связаны с более счастливыми эмоциями, чем вокзалы и мосты

• Неандертальцы в Германии охотились на гигантских слонов

🎭 Культура

• Blumhouse приступила к съёмкам киноадаптации Five Nights at Freddyʼs

• HBO Max закрыл сериал «Пенниуорт» про прошлое дворецкого Бэтмена

• Дэйв Батиста не вернётся к роли Дракса даже ради гонорара Marvel

• Фильм с Никитой Ефремовым в роли создателя «Тетриса» покажут на фестивале в США

• Группа The Hatters появится в эпизоде-мюзикле сериала «Патриот»

• «Чебурашку» покажут на Ближнем Востоке

• Джеймс Ганн объяснил отсутствие Кавилла в новом фильме о Супермене: «У него никогда не было контракта на еще один фильм»

🥇 Спорт

• «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги

• «Барса» одолела «Бетис» – 2:1

• КХЛ: СКА проиграл «Локомотиву», ЦСКА забросил 7 шайб «Куньлуню», «Торпедо» забило 5 голов «Салавату»

• Чемпионат Франции: «ПСЖ» победил «Монпелье», «Монако» обыграл «Осер», «Марсель» – «Нант»

• НБА: 31 очко Тейтума помогло «Бостону» разгромить «Бруклин», «Голден Стэйт» в овертайме уступил «Миннесоте»

• Кубок Италии. 1/4 финала: «Ювентус» примет «Лацио»

• НХЛ: «Торонто» пропустил 5 голов от «Бостона», «Баффало» проиграл «Каролине»

• Единая лига ВТБ: «Зенит» одолел МБА благодаря данку Ройса Хэмма, «Астана» справилась с «Минском»

• Что известно о третьем брате Емельяненко? Готовился к MMA, но стал охранником и ушел по контракту в армию