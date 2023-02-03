Какие события произошли 3 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой!
🕑 Исторические события дня:
1565 – Иван Грозный учредил опричнину
1826 – Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов
1933 – В Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории
1966 – Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну
1972 – Открылись XI зимние Олимпийские игры в Саппоро (Япония)
🌍 Главное
• $/€ вниз/вверх: 70,04/76,95 ₽
• MS добавила в платную подписку Teams Premium конспект разговора от Open AI
• TikTok введёт систему страйков за нарушения правил сервиса
• Apple не будет назначать нового главу промышленного дизайна
• Pinterest сократит 150 человек — около 5% штата
• Danone предложила инвесторам 75% своих РФ активов с правом обратного выкупа
• Брокер из Армении предлагает РФ акции из портфелей западных банков
• В РФ стали чаще появляться упаковки молока, на которых производители указывают вес в 1 кг
• Сеть люксовой одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в РФ
• 36 млрд ₽ — сумма, за которую структуры Харитонина приобрели единственного производителя мелованного картона в РФ ООО «Кама»
• РФ дизайн-центры микроэлектроники кратно увеличили годовую выручку за счет ажиотажного спроса на отечественные компоненты. Но направить средства на производство новых партий на зарубежных производствах они не могут из-за санкций
• Квартальная выручка Google выросла всего на 1%, а показатели ниже ожиданий аналитиков
• Apple отчиталась о первом падении квартальной выручки с 2019-го
• Cервис для совместной работы Miro уволит 7% штата — 119 человек
• «Яндекс Еда» запустила премиум-доставку Ultima в СПб
• «Яндекс» откроет офис в Стамбуле 1 марта, сотрудники будут заниматься развитием логистических и картографических сервисов на местном рынке
• YouTube запустил совместные трансляции на iOS и Android
🔬 Наука и техника
• Учёные раскрыли секрет нежных прикосновений
• Психологи обнаружили, что флирт в виртуальной реальности защищает от измен
• Биологи: благодаря жизни в группах млекопитающие становятся долгожителями
• Камуфляж осьминогов вдохновил ученых на создание «жидкостных окон»
🎭 Культура
• «Злых на'ви» в «Аватаре 3» возглавит внучка Чарли Чаплина
• Legendary сообщила о продолжающемся производстве «Детектива Пикачу 2»
• «Вампиры средней полосы» получат третий сезон
• Вышел трейлер нового боевика Гая Ричи «Переводчик»
• Автор «Саги о ведьмаке» оценил адаптацию от Netflix фразой «видел и лучше»
• В Перми снимут мини-сериал по мотивам романов Достоевского
• «Квартет И» снял новую часть франшизы «О чем говорят мужчины»
🥇 Спорт
• «Призываем обеспечить отсутствие дискриминации». Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты
• «Реал» обыграл «Валенсию» в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги
• «Ювентус» обыграл «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии
• НБА: «Денвер» разгромил «Голден Стэйт», 54+19 от Янниса помогли «Милуоки» выиграть у «Клипперс»
• «Металлург» проиграл 4-й матч подряд. У команды 9 поражений в 11 последних играх
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