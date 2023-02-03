Какие события произошли 3 февраля 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой!

🕑 Исторические события дня:

1565 – Иван Грозный учредил опричнину

1826 – Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов

1933 – В Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории

1966 – Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну

1972 – Открылись XI зимние Олимпийские игры в Саппоро (Япония)

🌍 Главное

• $/€ вниз/вверх: 70,04/76,95 ₽

• MS добавила в платную подписку Teams Premium конспект разговора от Open AI

• TikTok введёт систему страйков за нарушения правил сервиса

• Apple не будет назначать нового главу промышленного дизайна

• Pinterest сократит 150 человек — около 5% штата

• Danone предложила инвесторам 75% своих РФ активов с правом обратного выкупа

• Брокер из Армении предлагает РФ акции из портфелей западных банков

• В РФ стали чаще появляться упаковки молока, на которых производители указывают вес в 1 кг

• Сеть люксовой одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в РФ

• 36 млрд ₽ — сумма, за которую структуры Харитонина приобрели единственного производителя мелованного картона в РФ ООО «Кама»

• РФ дизайн-центры микроэлектроники кратно увеличили годовую выручку за счет ажиотажного спроса на отечественные компоненты. Но направить средства на производство новых партий на зарубежных производствах они не могут из-за санкций

• Квартальная выручка Google выросла всего на 1%, а показатели ниже ожиданий аналитиков

• Apple отчиталась о первом падении квартальной выручки с 2019-го

• Cервис для совместной работы Miro уволит 7% штата — 119 человек

• «Яндекс Еда» запустила премиум-доставку Ultima в СПб

• «Яндекс» откроет офис в Стамбуле 1 марта, сотрудники будут заниматься развитием логистических и картографических сервисов на местном рынке

• YouTube запустил совместные трансляции на iOS и Android

🔬 Наука и техника

• Учёные раскрыли секрет нежных прикосновений

• Психологи обнаружили, что флирт в виртуальной реальности защищает от измен

• Биологи: благодаря жизни в группах млекопитающие становятся долгожителями

• Камуфляж осьминогов вдохновил ученых на создание «жидкостных окон»

🎭 Культура

• «Злых на'ви» в «Аватаре 3» возглавит внучка Чарли Чаплина

• Legendary сообщила о продолжающемся производстве «Детектива Пикачу 2»

• «Вампиры средней полосы» получат третий сезон

• Вышел трейлер нового боевика Гая Ричи «Переводчик»

• Автор «Саги о ведьмаке» оценил адаптацию от Netflix фразой «видел и лучше»

• В Перми снимут мини-сериал по мотивам романов Достоевского

• «Квартет И» снял новую часть франшизы «О чем говорят мужчины»

🥇 Спорт

• «Призываем обеспечить отсутствие дискриминации». Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты

• «Реал» обыграл «Валенсию» в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги

• «Ювентус» обыграл «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии

• НБА: «Денвер» разгромил «Голден Стэйт», 54+19 от Янниса помогли «Милуоки» выиграть у «Клипперс»

• «Металлург» проиграл 4-й матч подряд. У команды 9 поражений в 11 последних играх