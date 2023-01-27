Про плохих бухгалтеров

У нас год «поработала» Стародубцева О. До сих пор судимся. И еще, обязательно прописывайте все этапы формирования отчетов, их отправки.

История грустная, заключили договор аутсорсинга на оказание бухгалтерских услуг с " бухгалтером«, счастливые, думали наконец-то, ведь по-знакомству человек. Оказалась полнейший дилетант, 4 штрафа от ИФНС и ФСС, плюс вообще не сданный годовой баланс. Через полгода уже новый бухгалтер сдавала.

По нему штрафов нет, поэтому сразу и не заметили, пока один-второй заказчик не сказал, что у вас не отражается бухгалтерская отчетность на специализированных налоговых и бухгалтерских площадках.

А т.к. мы маленькая организация, в вечной погоне за формированием денежного оборота-не заметили, плюс на полном доверии были уверены, что по бухгалтерии все четко у нас, ведь «бухгалтер» от очень хорошей знакомой. Таких как она – включать в самый черный список бухгалтеров! Чтобы вообще не могла больше устроиться по профессии бухгалтер.