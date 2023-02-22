Что делать, если у Вас «двойная» регистрация

Приказом МВД от 19.12.2022 № 966 утверждена форма заявления о выборе места жительства для лиц, зарегистрированных одновременно на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и территории иного субъекта РФ.

А также порядок подачи такого заявления и перечень прилагаемых к нему документов.

Если до 30.09.2023 гражданин не подаст заявление о выборе места жительства, он будет считаться зарегистрированным по адресу места жительства, дата регистрации по которому является более поздней (согласно ч.21 ст.31 закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ).

Заявление о выборе места жительства подается в территориальный отдел МВД России по месту пребывания (проживания). Указанное заявление заполняется от руки разборчиво печатными буквами либо с помощью электронных средств.

Образец