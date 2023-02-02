Новый драйвер для корпоративных мессенджеров или когда WhatsApp вне закона

В каких ситуациях WhatsApp – табу

В январе 2023 – с 5 числа, – вступила в силу обновленная редакция закона «Об информации, информационных технологиях и о защите от информации». Он запрещает применять иностранные мессенджеры в ряде ситуаций.

Теперь госкомпаниям, фирмам с участием государства более 50%, банкам, некредитным финансовым организациям и участникам национальной платежной системы нельзя передавать платежную информацию и предоставлять госуслуги в иностранных мессенджерах.

Отправлять в зарубежных чатах запрещено и персональные данные россиян. К ним помимо ФИО, серии, номера паспорта и адреса регистрации относятся пол, адрес проживания, семейное положение, дата рождения, занимаемая должность и прочая информация.

Она прописана в 152-ФЗ «О персональных данных», принятом 27 июля 2006 года.

Сообщение «Завтра в 10 утра нас вызывает Иван Петров, замгенерального», отправленное в WhatsApp, уже нарушает закон. Чтобы избежать этого, миллионы россиян для решения подобных рабочих вопросов могут использовать российские мессенджеры, в первую очередь, корпоративные.

Корпоративные мессенджеры можно сравнить с офисными АТС. Хотя у каждого сотрудника сегодня есть смартфон, наличие офисной телефонии делает взаимодействие внутри компании быстрее и удобнее.

По этому же принципу работают и корпоративные мессенджеры – сотрудники общаются в отдельном приложении для работы.

Корпоративный мессенджер – «must have» для цифрового рабочего места

В работе сотрудник пользуется десятками разных программ: мессенджером, почтой, видеоконференцсвязью, «белыми досками» и другими сервисами, в зависимости от задач. В корпоративной среде цифровое рабочее место должно быть единым.

Связующее звено для всех рабочих программ – корпоративный мессенджер. Он работает в связке с календарем, видеоконференцсвязью, решениями для документооборота, управления предприятием и другими. Это ускоряет повседневную работу сотрудников и экономит деньги компании.

Люди привыкли к удаленной работе и гибридному графику, и бизнесу нужны универсальные платформы коммуникации. С ними сотрудники взаимодействуют на любом расстоянии без ущерба качеству работы и безопасности данных.

Например, Иван Петров работает на столичную компанию из родного города в азиатской части страны. Он физически не может «заглянуть на минутку» к начальнику для быстрого обсуждения проекта. Зато может за минуту собрать в приложении на смартфоне конференцию с начальником и заодно всей рабочей группой.

Эти инструменты актуальны и в более распространенных ситуациях, когда Иван Петров работает в соседнем здании или просто этажом выше – сотрудник выполняет задачи, а не тратит время на ходьбу между офисами.

Иллюстрация: интерфейс корпоративного мессенджера на примере платформы eXpress

Коммуникации под контролем

Информация, отправленная в публичном мессенджере, перестает принадлежать только компании. Файлы и сообщения оседают на личных смартфонах сотрудников, и нельзя быть на сто процентов уверенным, что утечки не случится.

Скажем, Иван Петров получает список запросов потенциальных клиентов компании. Спустя месяц его увольняют, Иван продает информацию конкурентам, и они забирают всех заказчиков себе. Компания узнает об этом не сразу, а только когда ухудшаются финансовые показатели.

Важный аспект – соответствие требованиям инфобезопасности. Уволенный сотрудник уже не имеет доступа к корпоративной информации – к переписке и ранее полученным в мессенджере файлам. Это помогло бы компании из примера выше.

Корпоративный мессенджер тесно взаимодействует с ИБ-системами организации. Список объемный: антивирус, файервол, антиспам, система контроля утечек данных (DLP), управления событиями безопасности (SIEM) и еще десятки других.

В публичных мессенджерах настройка политик безопасности невозможна. А вот в корпоративных можно запретить сохранение данных, отправку файлов в сторонние приложения, снятие скриншотов и т.д. Это тоже важно для защиты информации.

Приятно для life/work balance

Разделение каналов общения на личные и рабочие в современном мире приятно для каждого. Это способствует налаживанию life/work balance. Это актуально не только для фрилансеров/удаленщиков, но и тех, кто трудится в офисе.

В чем именно состоит польза – это и возможность более глубокой концентрации на рабочих задачах, и отсутствие спама в корпоративном мессенджере – отдельная тема для разговора.

Она затрагивает проблему повышения персональной продуктивности, и достойна отдельной статьи.