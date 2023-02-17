Зачем нужен Налогово-процессуальный кодекс

Идея написания статьи созрела и возникла в результате 15 летнего опыта защиты налогоплательщиков, общения с коллегами и теоретического изучения проблематики взаимодействия с налоговыми органами.

Думаю, совершенно очевидно, что действующий НК уже достаточно давно не справляется и не может эффективно регулировать правоотношения в налоговой сфере.

Бесчисленное количество поправок, вносимых в НК сделало его громоздким, отчасти противоречивым, несогласованным, размытым, неполным и морально устаревшим. Причин этому достаточно много, поэтому винить в этом кого-либо определённо и однозначно, думаю, не стоит.

Бесспорно, что роль государства и законодателя в сфере установления правил налогообложения и иных налоговых процедур безусловно является наиболее существенной и значимой в силу их положения, возложенных задач и возможностей.

Отсутствие ясных законодательных норм, регулирующих отношения налогового органа и налогоплательщика при проведении различных мероприятий налогового контроля создаёт множество спорных и конфликтных ситуаций.

Самые острые ситуации на досудебной стадии налогового процесса, на мой взгляд, возникают во время опросов, допросов, выемок, осмотров, ознакомлений с материалами проверок, проведением экспертиз, участия специалистов, обжалованием и грубого нарушения (несоблюдения) налоговыми органами процессуальных сроков и ненадлежащего оформления различных процессуальных действий налоговых инспекторов. Причинами возникновения спорных и сложных ситуаций является отсутствие чётких правил и правовых норм.

Очевидно, что одна из самых близких и схожих отраслей права к налогам, которая тесна взаимосвязана и является логическим завершением части выявленных налоговых нарушений является уголовная.

Поэтому будет логичным рассмотреть, как наглядный пример УПК, в котором подробно и досконально расписаны права и обязанности участников процесса.

В УПК также закреплены сроки и процедуры, которые должны строго соблюдаться для признания их результатов допустимыми и легитимными. Судебная и прокурорская практика надзора за соблюдением сроков в уголовном процессе работает достаточно ясно и строго соблюдается.

Полагаю, все что уже давно назрели необходимые предпосылки для появления и законодательного оформления Налогово-процессуального кодекса РФ.

Процессуальная активность налоговых органов с каждым годом только возрастает, благодаря отчасти автоматизации, повышению уровню компетентности, наработанной судебной практики, повышенному публичному вниманию, а также контролю государства с целью пополнения бюджета.

Активная деятельность налоговых органов проявляется в различных мероприятиях налогового контроля (далее МНК), увеличением их количеством, как в виде налоговых проверок, так и в виде действий, называемых вне мероприятий налогового контроля.

Считаю, что само по себе понятие вне мероприятий налогового контроля является недопустимым и незаконным, т.к. значительно ограничивает и нарушает права налогоплательщиков, нарушает принцип правовой определенности, создаёт условия для появления коррупции и избыточного административного давления.

Отсутствие ясных и законодательно закрепленных стадий, этапов и действий мероприятиях налогового контроля является очевидным пробелом в налоговом законодательстве.

Полагаю, вышеуказанный законодательный пробел может устранить только Налогово-процессуальный кодекс РФ.

Нынешняя откровенно громоздкая, скупая и недоработанная система налогового законодательства приводит к грубому ущемлению прав налогоплательщиков, дополнительной нагрузке на судебную систему, искажению правовых норм и неудачных попытках устранить правовые пробелы с помощью различной зачастую противоречивой судебной практики по налоговым спорам.

Представляется логичным, что структура и содержание нового процессуального кодекса будет выстроенная по аналогии с УПК.

В настоящее время самыми очевидными налоговыми законодательными пробелами являются наиболее частые мероприятиях налогового контроля: предпроверочный анализ, различные комиссии, рабочие группы и встречи, мероприятия вне рамок налогового контроля, допросы, выемки, ознакомление с материалами МНК, жалобы, сроки.

Полагаю, что для исключения необоснованного и неправомерного налогового контроля на стадии предпроверочного анализа (зарплатные, НДС, убыточны и прибыльные комиссии, рабочие группы, встречи) и стадии вне рамок налогового контроля необходимо вести обязательное получение налоговым органом согласования с прокуратурой или судом в форме мотивированного ходатайства с обязательным участием при рассмотрении в открытом заседании налогоплательщика и бизнес омбудсмена с возможностью дальнейшего обжалования вплоть до КС.

Несмотря на многолетнюю сложившуюся судебную практику по налоговым спорам новый процессуальный кодекс, полагаю, должен упорядочить и устранить такие спорные и законодательно не закреплённые (не предусмотренные действующим законодательством) понятия, используемые в различных документах налоговых органов как площадка, фирма-однодневка, недобросовестный контрагент, фирма-однодневка, фирма-транзитёр, прокладка, техническая компания, бумажный НДС, налоговый выгодоприобретатель, сущностные компании, должная и коммерческая осмотрительность.

Даже профессиональные юристы, не говоря уже о рядовых налогоплательщиках могут по-разному понимать значение вышеуказанных терминов (профессиональный сленг налоговиков).

Всё вышеперечисленное создаёт состояние правовой неопределённости, непонимания, растерянности, а возможно даже угнетения и безысходности налогоплательщиков, что ущемляет их права и искажает смысл (значение) выводов проверяющих, искусственно устраняя правовые пробелы законодательства и ошибочность выводов налоговых органов.

Обязательное введение пресекетального срока для окончания выездных проверок. Это проблема, которая требует отдельного внимания и проработки, т.к. сложившаяся судебная практика фактически легализовала возможность нарушения сроков проверок, сделав вывод, что это обстоятельство не является существенным и не может отражаться на их результатах.

Наличие детально законодательно прописанных конкретных правовых норм, прав и ограничений на всех стадиях налогового процесса будет способствовать поддержанию доверия граждан и компаний к законам и действиям государства, а также установлению принципов правовой определенности и стабильности гражданского оборота.

Мнение автора статьи является личным профессиональным видением возможного законодательного разрешения существующих проблем и правовых пробелов в области налогового контроля.

В дальнейшем я намерен выступить с законодательной инициативой в части создания, оформления и вступления в законную силу Налогово-процессуального кодекса РФ.

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