Как не стоит поступать с директором компании при возникновении налоговых рисков

Это история о том, как не стоит поступать.

Достаточно распространённая форма организации бизнеса в РФ, когда в холдинг входит группа компаний.

Каждая компании оформлена на рядового (возможно, бывшего) работника, возможно, знакомых или иных лиц по рекомендации.

В этих компаниях учредители и генеральные директора, как все, надеюсь, понимают, номинальные (номиналы), не принимающие самостоятельных управленческих, организационных и финансовых решений.

До определённого времени подобная структура компании работает достаточно исправно и надёжно.

И вдруг происходит нестандартное событие (финансовый кризис, увольнение работника, начинается налоговая проверка с возможными многомилионными налоговыми доначислениями или сразу возбуждается уголовное дело).

Бенефициар, т.е. фактический собственник, начинает пытаться решить проблемы разными способами и методами.

При этом владелец бизнеса совершенно забывает про директора (не контактирует с ним, не поддерживает психологически, морально, юридически и финансово).

Ситуация может осложняться введением владельца компании в заблуждение различными «решальшиками», мошенниками и дилетантами.

У собственника появляется псевдоуверенность в себе, желаемое спокойствие и, если хотите, ощущение неуязвимости или мнимого контроля над ситуацией.

Подобное поведение, к сожалению, характерно для многих владельцев компаний, которые пытаются применить свой бизнес-опыт и свои представления в чуждой им сфере решения правовых проблем.

В большинстве случаев из этого ничего хорошего не получается, т.к. в оперативно-следственной и судебной практике действуют особые правила и методы защиты.

Зачастую такое поведение свойственно тем, кто впервые столкнулся с подобной ситуацией.

Хотя есть бизнесмены, которые уже прошли этот путь с минимальными потерями (финансовыми и уголовными), т.е. «проскочили», что придало им чувство уверенности в себе и в своей неуязвимости.

«Брошенный» директор не понимает, как дальше быть, поэтому пытается обсудить с бенефициаром линию защиты и дальнейших действий, понять свои перспективы и элементарно подстраховаться от возможных рисков и претензий.

Но такие действия директора не находят понимания у собственника и не получают желаемой обратной реакции.

Достаточно быстро директор понимает, что его подставили и вынудили самостоятельно разбираться с чужими проблемами.

Ситуация усугубляется после допроса или обыска с участием директора, когда к нему приходит понимание, что ему грозит уголовный срок.

Директор предвидит суды с взысканием с него миллионного ущерба от неуплаты налогов или иной задолженности.

Нам, например, известен случай, когда бенефициар после налоговой проверки и доначислений попытался взыскать ущерб с номинала.

Директору повезло с юристами, которые спасли его от иска в арбитраже (дело было выиграно только в апелляции).

Далее СК возбудил уголовное дело (далее у.д.), по которому номинал был привлечён в качестве обвиняемого.

Сейчас у.д. рассматривается в суде, и, надеюсь, коллеги смогут прекратить необоснованное уголовное преследование директора. Мы оказываем содействие коллегам по этому у.д., даем консультации по защите с целью прекращения у.д.

Полагаю, совместными усилиями это незаконное преследование директора будет прекращено. Мы обязательно в следующих наших статьях опубликуем данный кейс.

Не стоит забывать, что такой «расстроенный» директор – находка для полиции, налоговиков и конкурентов, которым нужна информация и доказательства незаконности действий бенефициара и компании (например, незаконное обналичивание денежных средств, незаконное получение кредита или неуплата налогов).

Последствия

Возможных вариантов дальнейшего развития ситуации может быть много, и все они, к сожалению, не с самым приятным концом.

Обиженный директор может начать строчить жалобы куда только можно (в Налоговую инспекцию, МВД, Прокуратуру, СК, ФСБ, МЧС, Трудовую инспекцию и т.д.) с указанием всей подноготной.

Практике известны случаи, когда директор, осведомлённый об имеющихся проблемах и болевых точках компании и бенефициаров (проводимых проверках, возбужденных уголовных делах) сообщал нужную информацию следствию и полиции, что называется, в отместку.

Вполне распространённой реакцией директора, с учётом его негативных эмоций, может стать предоставление информации проверяющим, что может оказаться решающим и роковым ударом для бенефициара.

В результате такого поведения директора у владельца бизнеса могут возникнуть непредсказуемые (неуправляемые) риски и проблемы, которые вызовут новые уголовные дела, иски, проверки, штрафы и серьёзные финансовые потери.

Один из самых серьёзных рисков – это привлечение бенефициара к субсидиарной ответственности, т.е. личной финансовой ответственности.

Здесь нужно понимать, что ущерб от плохих отношений с директором может быть просто несопоставим с расходами на урегулирование с ним возникающих вопросов и выстраивание нормальных и плодотворных деловых отношений.

Возможен вариант, когда директор обращается за помощью к юристу, тогда сценарий развития событий будет зависеть уже и от поведения юриста.

Но тем не менее ситуацию ещё можно урегулировать с минимальными потерями.

Юридический посредник, лишенный эмоциональных реакций участников конфликта, в некоторых случаях может охладить возникший накал страстей, найти точки соприкосновения и понимания сторон, т.е. объективно помочь в возникшей ситуации.

Рекомендации

Не стоит плохо расставаться и бросать директора, продолжайте общаться, успокойте и поддержите его психологически, морально, юридически и обеспечьте финансово.

Помните, вы находитесь с ним в одной лодке, и от вашего поведения зависит ваше будущее и, возможно, даже ваша свобода.

Выводы

И это далеко не все возможные варианты развития ситуации. Как поступать в подобных случаях, принимаете решение только вы.

Но решая, как поступить, вспомните слова древнекитайского философа Лао-Цзы:

«Нет большей беды, чем недооценивать противника…»

P.S. Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел по статье 199 Уголовного Кодекса РФ с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд.

Если Вы столкнулись с нарушениями при возбуждении и расследовании уголовных дел по статьям 199,199.2,172 УК, пишите в личку.

Вместе мы победим!