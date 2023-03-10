Незаконность назначения штрафов таможни по статье 16.2 КоАП и статье.16.3 КОАП или новая положительная судебная практика по отказам таможне в наложении штрафа

Данный кейс был сформирован нами по административным делам, расследование по которым проводилось в Шереметьевской таможне (Федеральная таможенная служба, или далее – ФТС).

Это кейсы о том, как таможня попыталась необоснованно привлечь гражданина к административной ответственности дважды за одно нарушение.

Уверен, что данная проблематика сейчас особенно актуальна, т.к. граждане в условиях санкций и ухода многих западных брендов из России вынуждены закупать товары в зарубежных странах.

С такими же трудностями могут столкнуться те, кто решит самостоятельно ввозить товар в Россию.

По статистике таможни, в 2022 году граждане в 1,5 раза чаще, чем годом ранее, нарушали таможенные правила при ввозе и вывозе товаров и наличных денег через столичные аэропорты.

Общая стоимость предметов контрабанды достигла 5 млрд рублей.

По данным фактам сотрудники Шереметьевской, Внуковской и Домодедовской таможен возбудили 11,7 тыс. административных дел и зафиксировали 575 сообщений о преступлениях, ставших основой для 100 уголовных дел.

Чаще всего незаконно перевозили валюту (47 уголовных дел) и более 9 тыс. дел по административным правонарушениям.

Это почти 78% от общего числа фактов незаконного перемещения денег, выявленных таможенниками по всей России.

В основном пытались провезти рубли, итаможенники также задерживали незадекларированные драгоценности, часы, одежду известных брендов, электронику, а также наркотики.

Итак, к нашей истории.

В октябре 2021 г. в одном из аэропортов г. Москвы сотрудники ФТС при прохождении таможенного контроля остановили для досмотра гражданина РФ.

В сумке гражданина была обнаружена парфюмерия. Таможенники посчитали, что парфюмерия не является товаром для личного пользования, т.к. у гражданина было около 30 различных предметов.

Проверяющие посчитали, что такое количество предметов парфюмерии является признаком коммерческой партии и связано с предпринимательской деятельностью. Акцент таможни делался именно на количестве обнаруженных предметов.

Таможенники незамедлительно посчитали, что деятельность физического лица является предпринимательской и он является продавцом, импортером, изготовителем или уполномоченным изготовителем лицом.

В результате административного расследования ФТС:

вынесла постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении (далее – постановление) и привлекла гражданина к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) – назначение административного наказания в виде значительного штрафа (500 000 рублей);

вынесла постановление и привлекла гражданина к ответственности по ст.16.3 КоАП (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из РФ) – назначение административного наказания в виде значительного штрафа.

Однако проверяющие не представили в материалы дел надлежащих доказательств.

При этом таможенники не представили также доказательств, подтверждающих предназначение товара для иных, кроме личных, семейных, нужд, в том числе связанных с осуществлением гражданином предпринимательской деятельности.

Защита с самого начала административного расследования активно консультировала гражданина и участвовала в ознакомлении с материалами дела и их рассмотрением в таможне.

Мы были принципиальны не согласны с позицией таможни в оценке стоимости изъятых предметов. Стоимость товаров, указанная таможней, не учитывала множество обстоятельств и критически важных факторов для определения таможенной стоимости продукции. Все выявленные нами нарушения мы подробно описали в жалобах в суд.

Важным аргументом защиты была незаконность действий таможни, которая дважды привлекла гражданина к ответственности за одно правонарушение, и недоказанность нарушения по ст.16.3 КОАП.

В рамках данных административных дел нами была сформирована новая судебная практика отказов в привлечении к административной ответственности гражданина дважды за одно нарушение .

Предварительно мы сделали запросы о наличии подобной судебной практики в справочную систему Консультант плюс. Специалисты Консультанта изучили и проанализировали всю судебную практику России, ответив, что ранее таможня и суды привлекали граждан к административной ответственности по вышеуказанным статьям КОАП одновременно.

Случаев отказов в привлечении к ответственности или судебной отмены аналогичных административных дел Консультантом выявлено не было.

Мы изучили обстоятельства дела более подробно и изложили правовую позицию в наших жалобах в суд.

В жалобах мы сформулировали и юридически обосновали перед судом незаконность возможности привлекать гражданина дважды за одно вменяемое правонарушение.

Надо отдать должное профессионализму и компетентности суда, который досконально разобрался в сути проблемы и принял основанные на законе справедливые судебные решения. В настоящее время Решения суда вступили в законную силу.

По одному судебному решению административное дело (по статье 16.3 КоАП) было прекращено.

Согласно второму судебному решению, административное дело (по статье 16 ч.1 КоАП) и постановление таможни было отменено из-за множественных нарушений и возвращено на новое рассмотрение.

Таким образом, нами был сформирован защитный файл, ограждающий от избыточного административного давления и инициированного службой таможенного контроля необоснованного привлечения граждан к административной ответственности в будущем.

Рекомендации:

Вы имеете право на получение квалифицированной юридической помощи согласно статье 48 Конституции. Сообщите об этом сразу проверяющим. Не подписывайте документы без консультации с адвокатом, т.е. отказываться от подписания любых документов и уведомлений. Не отвечайте на вопросы без консультации с Вашим адвокатом. Просите перенести (отложить) явку, вызов или следственное действие на несколько дней, т.к. ищите адвоката или Ваш адвокат. Избегайте провокаций (дача взятки). Уведомления по телефону не имеют юридической силы. Требуйте предоставить возможность звонка Вашему адвокату по соглашению. Не соглашаться на услуги адвоката по назначению, которого Вам представят проверяющие. Если Вам не предоставили возможность воспользоваться помощью Вашего адвоката, требуйте указать данный факт как нарушение Вашего конституционного права. Не соглашайтесь на допрос без Вашего адвоката. Не давайте показания в аэропорту, работе, дома, во дворе и т.д. Отказывайтесь от дачи показаний по статье 51 Конституции (право хранить молчание) без адвоката. Вы имеете право на получение квалифицированной юридической помощи по статье 48 Конституции. Свяжитесь с адвокатом для получения юридической помощи. Выработайте с адвокатом правовую позицию и линию защиты. Напишите жалобу на незаконные действия проверяющих (запугивании, давлении и пр.)

Помните, эффективность защиты зависит от времени и вашего оперативного обращения за юридической помощью!

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Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных административных дел таможни с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд. Если вам известны случаи нарушений, пишитев личку.

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