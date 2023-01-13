Единый налоговый счет (ЕНС): ответы на часто задаваемые вопросы

Как изменится уплата налогов с 1 января 2023 года?

С 1 января 2023 года все налоги, взносы и сборы, уплата которых установлена Налоговым кодексом, должны перечисляться в качестве Единого налогового платежа. Все средства, внесенные через него, аккумулируются на Едином налоговом счете и автоматически распределяются по налогам и бюджетам.

Как единым платежом, так и на конкретный КБК можно заплатить:

налог на профессиональный доход

сборы за пользование объектами животного мира

сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов

утилизационный сбор

страховые взносы за периоды до 1 января 2017 года

На конкретные КБК уплачиваются:

НДФЛ с выплат иностранцам с патентом

различные виды пошлин, в том числе по которым суд не выдал исполнительный документ (ст. 11 НК РФ)

административные штрафы

👉🏻 Перечни таких налогов размещены на промостранице.

Какой срок уплаты налогов и подачи уведомлений?

Срок для представления налоговой отчетности – ежемесячно 25 числа, срок уплаты налогов – 28 число. Срок уплаты налогов для физических лиц – 1 декабря.

Куда зачисляются платежи?

С 1 января 2023 года все платежи, администрируемые налоговыми органами, подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области, на реквизиты Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом.

✅ Данные реквизиты применятся вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. С ними можно ознакомиться на промостранице.

❗ Если банки не принимают платежи с указанием в поле ОКТМО значения «0», вы можете указать в этом поле иное значение ОКТМО, состоящее из восьми знаков. Деньги также будут приняты налоговым органом и учтены на Едином налоговом счете налогоплательщика в качестве Единого налогового платежа.

Как вносить денежные средства через ЕНП?

💳 Чтобы перечислить ЕНП, рекомендуем использовать сервисы ФНС России или сформировать платеж в учетной (бухгалтерской) системе. Реквизиты платежа будут заполнены автоматически.

🔢 Для уплаты ЕНП применяются унифицированные реквизиты для всех категорий налогоплательщиков вне зависимости от их места постановки на учет или места нахождения объекта налогообложения. Для внесения средств через ЕНП применяется ОКТМО – 0. Статус указывается «01».

❗ Если банк не принимает платежи с указанием в поле ОКТМО значения «0», вы можете указать в этом поле иное значение ОКТМО, состоящее из восьми знаков. Деньги также будут приняты налоговым органом и учтены на Едином налоговом счете налогоплательщика в качестве Единого налогового платежа.

👉🏻 Перечень налогов, подлежащих уплате единым платежом, размещён на промостранице.

В каком случае в платеже нужно указывать статус «02»?

🟢 Это правило для отдельных платежей, которые компании и ИП представляют в 2023 году вместо уведомлений об исчисленных суммах.

✔ Если вы технически не готовы подавать уведомление об исчисленных суммах, то в платежке необходимо заполнить все поля (КПП, КБК, ОКТМО и период) и указать статус «02». Из нее инспектор должен точно понять, какой это бюджет, налог, какой у него период и какую сумму надо внести. Налоговая на основании этого сама сформирует начисленные суммы, а деньги будут учтены на ЕНП.

💳 Такой способ уплаты применим в течение 2023 года и только для платежей с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога.

Как сумма ЕНП будет распределяться по налогам?

✅ Зачет денежных средств Единого налогового платежа производится в следующем порядке: сначала будет зачтена недоимка, затем налоговые платежи по сроку уплаты, а после этого пени, проценты и штрафы (ст. 45 НК РФ).

Как оплачивать фиксированные платежи (в том числе страховые взносы) за 2022 год?

💳 Оплата фиксированных платежей в 2023 году, в том числе за 2022 год со сроками уплаты 9 января 2023 года и 3 июля 2023 года (1% от суммы дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей), производится только на Единый налоговый платеж.

❕ Если уплата будет произведена на иной КБК, денежные средства все равно будут зачислены на Единый налоговый платеж.

Нужно ли подавать уведомление об уплате фиксированных страховых взносов?

❌ Подавать уведомление по фиксированным страховым взносам не нужно.

📧 Уведомление об исчисленных налогах, авансовых платежах по ним и страховых взносах (КНД 1110355) предоставляется только по авансовым платежам. По фиксированным платежам страховых взносов нет авансов, поэтому направлять такое уведомление не нужно.

Денежные средства зачтутся в счет страховых взносов автоматически?

➕ Если у налогоплательщика есть положительный остаток на ЕНП и отсутствуют задолженности по другим налогам с более ранним сроком образования, то средства зачтутся в счет уплаты страховых взносов при наступлении срока их уплаты.