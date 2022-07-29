Регистрация бизнеса в Турции

За это время Стамбул успел измениться. Стало интересно в плане появления новых сервисов на русском языке. Также на рынке появилось много услуг по обмену крипты и выводу денежных средств из России и других крупных бизнесов.

Делюсь базовыми знаниями по регистрации бизнесов в Турции

Согласно Закону № 4875 «О прямых иностранных инвестициях», граждане иностранных государств и нерезиденты Турции могут открывать и участвовать в следующих формах ведения хозяйственной деятельности в Турции:

Индивидуальный предприниматель (Gerçek Kişi Tacir) Бюро по связям / Контактный офис / Представительство (İrtibat Bürosu) Филиал иностранной компании (Yabancı Şirket Şubesi) Простое товарищество (Adi Ortaklık) Кооператив (Kooperatif) Коллективное общество (Kollektif Şirket) Коммандитное товарищество / Товарищество на вере (Komandit Şirket) Акционерное общество (Anonim Şirket) Общество с ограниченной ответственностью (Limited Şirket)

Из большого выбора для иностранцев более менее подходит последняя форма «общество с ограниченной ответственностью» (ООО / Ltd. Şti.).

Почему не подойдут первые восемь?

Индивидуальный предприниматель

Предварительное беспрерывное пребывание в Турции с видом на жительство в течение 5 лет (в течение которых разрешается провести за границей, в общей сложности, не более 6 месяцев).

Бюро по связям

Необходимо разрешение Казначейства, не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Форма предназначена только для налаживания контактов с головной компанией.

Филиал

Необходимо получить разрешение Министерства промышленности и торговли, никаких преимуществ по сравнению с другими формами.

Простое товарищество

Не имеет юридического лица, партнёры несут неограниченную личную ответственность.

Кооператив

Не менее 7 учредителей, необходимо разрешение Министерства промышленности и торговли, сложный механизм принятия решений.

Коллективное общество

Партнёры несут неограниченную личную ответственность, сложный механизм принятия решений.

Коммандитное товарищество

Члены, осуществляющие предпринимательскую деятельность от имени товарищества, несут неограниченную личную ответственность, партнёры-вкладчики (командитисты) не могут участвовать в руководстве товариществом.

Акционерное общество

Не менее 5 учредителей, сложный механизм принятия решений. Вместе с тем, такая организационно-правовая форма является необходимым условием для компаний, планирующих заниматься определенной деятельностью (банковское дело, обмен валюты, страхование, лизинг и пр.), а также успешно применяется для бизнес-проектов, требующих привлечения инвестиций со стороны путём выпуска акций (ОАО).

Почему стоит выбрать общество с ограниченной ответственностью — Limited Şirket

ООО — более подходящая форма, потому что:

Компания может быть образована физическими или юридическими лицами, резидентами или нерезидентами Турции (1-50 учредителей).

Минимальный уставный капитал должен составлять 20 000 турецких лир (на сегодня ~1 000$/курс 17.8 ). Если учредителем является иностранец, претендующий на получение рабочей визы, то уставный капитал должен быть не менее 100 000 TL (на сегодня 5 600$/курс 17.8 ).

Все учредители несут персональную ответственность за долги компании в пределах своего оплаченного вклада, однако, не несут ответственности за неоплаченные доли вкладов остальных учредителей.

Компаниям с ограниченной ответственностью запрещается заниматься банковской или страховой деятельностью.

Компания с ограниченной ответственностью отличается от акционерного общества тем, что её капитал не делится на акции, как таковые, и не может быть представлен сертификатами акций.

В компании нет Совета директоров. Вместо этого назначается управляющий, имеющий полномочия вести дела компании.

Процесс регистрации компании в Турции

Регистрация занимает пару недель, для этого понадобятся следующие документы:

Нотариально заверенный перевод загранпаспорта

Индивидуальный налоговый номер в Турции. Получить его можно онлайн.

Нотариально заверенные копии вида на жительство (икамет по-турецки), если они есть

3 биометрические фотографии

Если учредитель – иностранное юридическое лицо, то от него потребуются следующие документы, которые предоставляются в оригинале с проставленным апостилем:

Свидетельство о регистрации юридического лица

Выписка из ЕГРЮЛ

Решение совета учредителей, содержащее информацию об участии в турецкой компании, с назначением ответственного представителя

Доверенность, выданная представителю фирмы-учредителя, для участия в учреждении турецкой компании.

Все переводы документов на турецкий язык и нотариальное заверение переводов всех документов необходимо делать только в Турции. В Турции нет частных нотариусов, только государственные. Государственные нотариусы принимают переводы документов только от доверенных переводчиков, закреплённых за нотариальной конторой.

Фирмы регистрируют местные бухгалтеры. Бухгалтер должен быть обязательно с лицензией и являться гражданином Турции. Это обязательное условие для бухгалтеров, регистрирующих фирмы. В моём случае мы нашли бухгалтера турка по сарафанному радио, который зарегистрировал нас по местным расценкам, консультирует по всем вопросам и ведёт нашу фирму на аутсорсинге. Очень удобно. Бухгалтер финансов не касается, просто сдаёт вовремя все отчётности.

Без знания турецкого языка лучше прибегнуть к помощи адвокатов, которые говорят на хорошем английском и смогут проконсультировать по всем интересующим вопросам. Если нужны будут контакты, обращайтесь.

Следующий этап - поиск юридического адреса. Договор лучше оформить при сопровождении адвоката.

После этого готовится Устав предприятия, который должен содержать информацию о всех предполагаемых видах деятельности, размере уставного капитала, а также информацию о юридическом адресе и органе управления с определением срока его действия. Местные бухгалтера хорошо справляются с этой задачей, но лучше с адвокатом.

Приступаем к работе

На имя одного из соучредителей открывается счёт в банке и вносится часть уставного капитала. Необходимо положить на банковский счёт ¼ часть от заявленного уставного капитала, а также 0.04% в фонд по развитию конкуренции. После выполнения этих формальностей, необходимо перейти к этапу регистрации компании в торговой палате.

После того, как фирма зарегистрирована в торговой палате, директору выдаётся соответствующий пакет документов, на базе которых у нотариуса делается заверенный образец подписей директора фирмы (не менее трёх экземпляров).

После подготовки полного пакета документов будет, необходимо подготовить бухгалтерские книги и заказать в лицензированной типографии счета-фактуры, приходно-расходные ордеры и печать. И только после этого можно сказать, что фирма полностью укомплектована и можно работать.

В зависимости от сферы деятельности, фирме может потребоваться получить различные разрешения или лицензии. А также необходимо встать на учёт в районной администрации и оплатить экологический налог, налог на рекламную вывеску (если будет), и ещё множество мелочей. Вся процедура регистрации фирмы занимает примерно 10-14 дней.

Если директор предприятия иностранец, то обязательным условием является получение разрешения на работу, не стоит забывать об этом.

Разрешение на работу

В случае, если у собственника компании кто-то из родителей турок, он освобождается от получения разрешения на работу (это был наш случай). В последнее время в Стамбуле стали открывать коворкинги и стала доступна услуга виртуального офиса или виртуального адреса, которой можно пользоваться для учреждения предприятий.

Собственнику компании получить разрешение на работу намного проще. Для этого требуется вести активную деятельность, сотрудничать с турецкими гражданами, предоставлять им рабочие места и иметь достаточный уставный капитал. Если компания зарегистрирована согласно минимальным условиям, то её владелец не будет считаться крупным инвестором и, соответственно, с оформлением разрешения на работу могут возникнуть сложности.

Для молодых инвесторов действует программа, согласно которой иностранец может получить рабочую визу на полгода без выполнения вышеуказанных требований. При последующем продлении визы необходимо легально трудоустроить турецких граждан (на одного иностранца пять граждан Турции). Это предусматривает выплату официальной заработной платы (мин 500$) и отчисления в фонд государственного страхования.

На практике некоторые предприниматели нанимают директора гражданина Турции в компанию и предоставляют ему 1% доли и право подписи. Здесь есть риски. Я бы сказала, этот путь только все усложняет.

Система налогообложения в Турции

Виды налогов:

корпоративные подоходные налоги

на расходы

на добавленную стоимость

на банковские и страховые операции

гербовый сбор

на имущество

на наследство и дарение

на собственность

В целях налогообложения все предприятия в Турции подразделяются на компании с ограниченной ответственностью (корпорации и компании) и партнёрства.

Корпоративным налогом по совокупной ставке 33% облагаются корпорации и компании с ограниченной ответственностью.

В среднем, размер НДС в Турции составляет 18%.

Гербовым сбором облагается широкий круг документов, включая контракты, соглашения, векселя к оплате, аккредитивы по основным вкладам, гарантийные письма, финансовые и платёжные ведомости. Гербовый сбор взимается в виде процента, зависящего от ценности документа.

Турция подписала договоры об избежании двойного налогообложения со многими странами, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Украина, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан.

Всем удачного переезда и легкой интеграции в Турции.