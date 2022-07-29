Денежные переводы в Турцию или Есть ли жизнь после SWIFT`а?

Ввиду наступления новой реальности соотечественники бурным потоком хлынули в Турцию в поисках возможности оплаты зарубежных сервисов и открытия банковских карт, которые принимаются к оплате за границей.

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Пожалуй самый популярный вопрос на сегодня. Давайте рассмотрим варианты.

1. Ввоз наличных рублей/долларов/евро с собой

Таможенные ограничения на сумму ввозимой валюты в Турции ОТСУТСТВУЮТ. Однако в официальных документах есть примечание : Officers may ask you to declare the cash money that you hold while entering into Turkey... Короче, если при прохождении турецкой таможни к вам подошел сотрудник в форме и спросил "Хау мач мани?" - не юлите и сообщите реальные данные - в 99,9% случаев в Турции гостеприимно относятся к иностранному капиталу.

Самая сложная ситуация с ввозом рублей РФ - курс в аэропорту по состоянию на 20.07.2022 - 5 руб/лира, в обменниках в центре Стамбула - 4 руб/лира

Взвесьте все "ЗА" и "ПРОТИВ", поработайте с калькулятором 5 минут

2. Без открытия счета в Турции

Вам доступны денежные переводы Золотая Корона и Contact. 

Через обе системы вы можете отправить рублями с карты и получить наличные доллары или лиры уже в Турции. Курс приемлемый, комиссии при отправке отсутствуют. Лимиты на отправку и получение уточняйте на официальных порталах платежных систем - Google в помощь!

Теперь о сложностях при получении. Ввиду большого наплыва туристов из России в пунктах выдачи могут отсутствовать доллары, это обыкновенная практика. Вы можете обойти за день 5-6 пунктов и везде вам отказали, что можно сделать в этой ситуации:

  1. найти пункт выдачи в районе где поток туристов из России минимален - в крупных городах это нетуристические районы.
  2. по ситуации вам могут предложить выдать перевод 50/50 долларами и лирами, или полностью лирами. Трезво оцените свои действия - обменяют по курсу, менее выгодному чем в обменнике или в ПС МИР.
  3. вам предложат получить доллары с комиссией, размер комиссии зависит от наглости сотрудника пункта выдачи и ничем не ограничен.
  4. получить перевод на карту - на сайте Золотой короны укажите телефон получателя и данные карты. Возможны различные ограничения - карта может не проходить, отрицательных отзывов больше чем положительных. В любом случае перевод всегда можно отменить и денежные средства вернутся обратно.

3. Получение на счет в Турции

Получить денежные средства на свой счет в Турции на данный момент можно с помощью SWIFT-перевода из неподсанкционных банков РФ, а также прямым переводом на рублевый счет в DenizBank.

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