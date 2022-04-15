Илон Маск хочет купить Twitter: что делать с акциями?

Самый богатый человек в мире хочет купить Twitter за $43 млрд, или $54,2 за акцию — это на 18% больше цены закрытия вчера. Если его предложение не примут, он может пересмотреть свое желание оставаться акционером компании (сейчас ему принадлежит 9%). Акции Twitter на премаркете взлетели уже до $51. Что же делать инвестору?

Считаю, что Маск дает миноритарным инвесторам отличную возможность выйти из капитала компании по хорошей цене. Ей стоит воспользоваться сейчас, и вот почему.

Сценарии развития событий

1️⃣Все принимают предложение Маска, и он выкупает акции по $54,2 за штуку.

2️⃣Предложение Маска не принимают, он продает свою крупную долю в компании, акции падают в цене.

3️⃣Предложение Маска не принимают, но он продолжает бороться. Возможно, предлагает более высокую цену.

Из всех вариантов только третий дает инвестору серьезную возможность заработать. Но вероятность этого сценария крайне мала. В случае первого варианта инвестор может дождаться выкупа и заработать пару лишних долларов. Но стоят ли они рисков срыва сделки? Думаем, что нет. Напомним также, что без Маска Twitter — просто очень дорогая IT-компания, которая находится на грани убыточности. Учитывая растущие риски рецессии и сжатия мультипликаторов из-за ужесточения монетарной политики ФРС, компания вряд ли сможет отличиться ростом в этом году. Поэтому с учетом всех возможностей и рисков сейчас очень хороший момент для продажи акций Twitter