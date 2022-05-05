Интеррос купил 35% группы Тинькофф у Олега Тинькова. Почему это плохо

Владимир Потанин через Интеррос купил 35% группы Тинькофф у Олега Тинькова. А в 2008 году Олег Тиньков критиковал Владимира Потанина
О видео вспомнил в своём Telegram-канал «Финсайд» экономист Олег Анисимов.
Три замечания на полях от Олега Анисимова.
1
«Интеррос» такой высокотехнологичный покупатель, что у него даже сайт не работает: https://www.interros.ru/
2
Вообще интересно. Потанин начинал с банковского бизнеса — Онэксимбанк 90-х годов. Это позволило на залоговом аукционе 1995 года прибрать к рукам такую жемчужину добывающей промышленности как «Норильский никель». Банковский бизнес надолго стал вторичным, а после вторжения у Потанина аж две покупки в этом секторе. Сначала Росбанк выкупил у французского Societe Generale, а теперь стал крупнейшим акционером Тинькофф.
3
2008-й год. Олег Тиньков критикует Владимира Потанина.
«Несправедливо то, что наши отцы построили этот «Норильский никель», а он достался Прохорову и Потанину …
… такая махина, которая была за миллиарды построена нашими зэками, на деньги наших отцов и матерей – почему она должна принадлежать двум ребятам, которые удачно родились в номенклатурных семьях?»