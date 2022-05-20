Владимир Потанин наконец-то публично прокомментировал покупку «Росбанка» и доли в TCS Group

Объединения не будет, цена справедливая, новых приобретений в финансовой сфере не планируется. Выбрали главное про детали покупок и будущее активов.

Про «Тинькофф»

Увеличивать долю в TCS Group «Интеррос» не планирует, более вероятно включение новых партнеров и сокращение доли. Инициатива по поиску инвесторов должна исходить от менеджмента банка.

Потанин верит в успех «Тинькофф» за рубежом, «Интеррос» готов участвовать в развитии технологичного бизнеса в Европе. При этом сам банк нацелен на Азию.

Управлять портфельной инвестицией в TCS Group будет фонд Winter Capital во главе с Алексеем Башкировым, который структурировал сделку. Вмешиваться в дела банка Потанин не планирует, будет участвовать только на уровне обсуждения стратегии.

Потанин не согласен, что купил долю TCS Group за копейки — по его словам, сумма измеряется в сотнях миллионов долларов. Цену Тиньков, якобы, не обсуждал — основателя больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и будущее банка.

Про «Росбанк»

Возвращение «Росбанка» в семью «Интерроса» было эмоциональным решением. Стороны быстро договорились о цене и закрыли сделку.

Банк будут консолидировать, для чего объявят обязательное предложение для небольшого количества оставшихся миноритарных акционеров.

«Росбанк» сохранит менеджмент и большинство независимых участников совета директоров.

Про новые покупки

Новых приобретений в банковской сфере не планируется, «Интеррос» будет совершенствовать портфель, технологии и клиентскую базу «Росбанка».

Покупки возможны в сфере технологий: «Интеррос» интересуется активами в сфере hi-tech, помимо стартапов рассматривает и зрелые компании. Например, «Яндекс», HeadHunter, Ivi . Для этого есть бюджет созданного в прошлом году фонда с капиталом $1 млрд.