McDonald’s продаст свой бизнес российский бизнес предпринимателю Александру Говору

Рестораны должны будут работать под новым брендом, при этом рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.

Версия для печати

Говор владелец компании «ГиД», которая управляет 25 ресторанами McDonald’s по франшизе — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. 

Вот, что есть на Говора в открытых источниках и СМИ. 

Александр Николаевич Говор родился в 1960 году. Владелец ООО "ГиД", сооснователь нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис», открыл отель Park Inn by Radisson Novokuznetsk и сеть частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

Хорошо поднялся на угле: в 2007 году вместе с Юрием Кушнеровым продал свою долю «Южкузбассугле», заработав около 500 миллионов. После продажи «Южкузбассугля», создал новую угольную компанию «Сибэнергоуголь», в которую входил разрез «Листвянский», шахта и три участка с общими запасами более 55 миллионов тонн. Так как практически весь добытый уголь отправлялся на экспорт, «Сибэнергоуголь» приобрел калининградский порт «Светлый» с угольным терминалом. В компанию входил также ТД «Сибэнергоуголь».

Сын — Говор Роман Александрович, совладелец «НефтеХимСервиса» и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области. Фракция «Единой России».

РУС
РУС