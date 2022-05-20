McDonald’s продаст свой бизнес российский бизнес предпринимателю Александру Говору

Говор владелец компании «ГиД», которая управляет 25 ресторанами McDonald’s по франшизе — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Вот, что есть на Говора в открытых источниках и СМИ.

Александр Николаевич Говор родился в 1960 году. Владелец ООО "ГиД", сооснователь нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис», открыл отель Park Inn by Radisson Novokuznetsk и сеть частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

Хорошо поднялся на угле: в 2007 году вместе с Юрием Кушнеровым продал свою долю «Южкузбассугле», заработав около 500 миллионов. После продажи «Южкузбассугля», создал новую угольную компанию «Сибэнергоуголь», в которую входил разрез «Листвянский», шахта и три участка с общими запасами более 55 миллионов тонн. Так как практически весь добытый уголь отправлялся на экспорт, «Сибэнергоуголь» приобрел калининградский порт «Светлый» с угольным терминалом. В компанию входил также ТД «Сибэнергоуголь».

Сын — Говор Роман Александрович, совладелец «НефтеХимСервиса» и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области. Фракция «Единой России».