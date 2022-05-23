С начала февраля мы увидели, как начало трясти российских гигантов: многие сконцентрировались на core-бизнесе, который стабильно приносит в кубышку деньги. Телеграм-канал Телекоммуналка опубликовал прекрасный обзор ситуации.

После этого компании начали избавляться от активов и сотрудников. В первую очередь, под нож пошли продавцы и аккаунт-менеджеры, которые должны были продавать эти сервисы и держали контакт с поставщиками. Заливать баблом продвижение никому не нужных сервисов уже не получается, а куча поставщиков – ушла из России. К нам доходили новости, когда в e-commerce подразделении «Сбера» сотрудникам угрожали увольнением по статье, если не будет по-собственному желанию.

Короче, «Сбер», хоть и хотел казаться утопией с высокими зарплатами, на деле оказался привычной иерархической армейской структурой, где как у хорошего старшины – всегда найдется повод доклепаться до рядового. Но если вы думаете, что «Сбер» такой один, то спросите, например, ребят из Яндекс.Доставки, которых тоже пустили под сокращение, но более мягко. Яндекс все же старается держать планку.

Раздутые бюджеты и желание купить к черту весь российский рынок привело к тому, что половина топ-менеджмента свалила из компании при первом же кипише. Вчера произошел контрольный выстрел в голову розового единорога. Как бы «Сбер» не хвалился своим триллионом за год в отчетности, он появился не из-за цифровых сервисов, а из-за огромного количества корпоративных клиентов, получающих классические банковские услуги, часть из которых – зарубежные. Почуяв неладное, от убыточных сервисов было принято решение избавиться.

Владимир Потанин, в последнее время, выглядит старьевщиком после погрома. Он ходит по компаниям и скупает ненужное, с целью переиспользования или перепродажи. «Росбанк», «Тинькофф», сервисы «Сбера» , возможно ivi… И это человек, чей основной актив – «Норникель». У его холдинга «Интеррос» был опыт работы с медиа и интернетом, компания «ПрофМедиа», но с 2014 года большинство активов ушло в «Газпром-медиа». За восемь лет, навык управления подобными активами мог потеряться.

«Сбер» сообщает, что сервисы останутся в подписке и услуги клиентам продолжат оказываться. Т.е. он переходит на формат «открытой экосистемы», где собственные продукты будут приближены к core-бизнесу, а остальное – приятное дополнение от наших партнеров.

Это то, о чем мы говорили еще полтора года назад. Если тогда мы заявляли, что в России нет экосистем, то сейчас скажем – они зарождаются. Потому что в экосистеме главное – синергия между продуктами.

В прошлый раз мы хвалили «Тинькофф» за их умение собрать услуги вокруг core-бизнеса. Сегодня мы похвалим МТС, в частности президента Вячеслава Николаева, который после своего прихода на пост засушил продукты. Вы скажите, что у оператора есть Музыка, KION, самокаты и т.п. А мы вам сейчас расскажем, откуда готовилось нападение зачем это надо.

Основной бизнес МТС – связь. Драйвер выручки – трафик. Чем тяжелее контент ты мотивируешь клиента качать – тем больше ты зарабатываешь. Поэтому держите аудио и видео потоки. Но если вы наш клиент – то это чуточку дешевле. Вот в чем соль.

А самокаты? А детские сервисы зачем? А это, дорогие наши читатели, геоданные, которые оператор в обезличенном виде использует для геоаналитики – пешеходные и транспортные потоки, скопления людей и т.п. Смартфон дает информацию о вашем нахождении и он же качает трафик. Вот две золотых жилы телеком-оператора в наши дни. А банк? Как эти сервисы (кроме «Эвотора») влияли на основной бизнес? Никак.

Поэтому, сейчас подход будет пересматриваться. Единственное, мы искренне надеемся, что Потанин не схлопнет «Росбанк» и «Тинькофф», потому что это структуры с разной корпкультурой. И если будет конфликт «культур» - уйдут кадры, которые держали компанию на себе. И мы не про топов.